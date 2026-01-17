Bảng giá TV LG trước Tết Bính Ngọ: Giảm hơn 50%, nhiều ưu đãi

Những tháng cận Tết luôn là thời điểm thị trường điện máy sôi động nhất trong năm, khi nhu cầu mua sắm, nâng cấp thiết bị giải trí gia đình tăng mạnh. Trước Tết Bính Ngọ, mặt hàng TV tiếp tục được các hệ thống bán lẻ đẩy mạnh khuyến mãi để kích cầu tiêu dùng.

Trong đó, nhiều mẫu đang ghi nhận mức điều chỉnh giá khá sâu. Theo khảo sát tại nhiều chuỗi điện máy lớn và cửa hàng bán lẻ trực tuyến, giá TV LG hiện nay đang được giảm tối đa tới 43% so với niêm yết, kèm theo nhiều hình thức ưu đãi khác như quà tặng, trả góp lãi suất thấp hoặc hỗ trợ lắp đặt.

Ảnh minh họa.

Đợt giảm giá này trải dài trên nhiều phân khúc, từ TV LED phổ thông, TV NanoCell cho tới các dòng OLED cao cấp với kích thước đa dạng phù hợp nhiều không gian sống. Một số model sản xuất năm trước hoặc thuộc nhóm xả kho cuối năm có mức giảm mạnh nhất, giúp người tiêu dùng tiếp cận công nghệ màn hình lớn, độ phân giải cao với chi phí dễ chịu hơn.

Khi giá cả sinh hoạt ngày càng tăng cao, việc TV giảm sâu ngay trước Tết được xem là cơ hội để nhiều gia đình hoàn thiện không gian giải trí, phục vụ nhu cầu sum họp, xem phim, thể thao trong dịp lễ dài ngày.

Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, cùng với ưu đãi về giá, người mua cũng cần cân nhắc kỹ về công nghệ hiển thị, hệ điều hành, khả năng kết nối và thời gian bảo hành để chọn được sản phẩm phù hợp với nhu cầu sử dụng lâu dài. Thị trường trước Tết luôn sôi động nhưng cũng tiềm ẩn sự chênh lệch giá và chính sách giữa các điểm bán.

Bảng giá TV LG trước Tết Bính Ngọ:

Tên TV LG Kích cỡ màn hình Giá niêm yết (triệu đồng) Giá ưu đãi (triệu đồng) Smart Tivi LG AI 4K 43UA8450PSA 43 inch 10.69 9.99 Smart Tivi NanoCell LG AI 4K 50NANO80ASA 50 inch 15.59 13.99 Smart Tivi LG AI 4K 65UR7550PSC 65 inch 16.6 (đặt trước) - Smart Tivi QNED evo LG AI 4K 55QNED86ASA 55 inch 23.4 18.39 Smart Tivi QNED evo LG AI 4K 65QNED86ASA 65 inch 29.29 20.99 Smart Tivi OLED LG AI 4K OLED55B5PSA 55 inch 35.19 23.39 Smart Tivi LG AI 4K 75UR7550PSC 75 inch 26.9 (đặt trước) - Smart Tivi QNED LG AI 4K 75QNED81ASA 75 inch 34.69 27.89 Smart Tivi OLED LG AI 4K OLED65C3PSA 65 inch 63.9 29.99 Smart Tivi QNED evo LG AI 4K 75QNED86ASA 75 inch 40.09 31.99 Smart Tivi LG AI 4K 75UR9050PSK 75 inch 32.9 (đặt trước) - Smart Tivi OLED LG AI 4K OLED65B5PSA 65 inch 48.99 33.39 Smart Tivi NanoCell LG AI 4K 86NANO80ASA 86 inch 44.99 34.49 Smart Tivi OLED LG 4K OLED55G2PSA 55 inch 57.8 35.99 Smart Tivi OLED evo LG AI 4K OLED65C5PSA 65 inch 62.69 36.89 Smart Tivi QNED LG 4K 55QNED86SQA 55 inch 38.19 - Smart Tivi OLED LG AI 4K 65G3PSA 65 inch 74.9 40.59 Smart Tivi QNED LG AI 4K 86QNED81ASA 86 inch 50.9 42.39 Smart Tivi QNED LG AI 4K 75QNED80SRA 75 inch 44.9 (đặt trước) - Smart Tivi QNED evo LG AI 4K 86QNED86ASA 86 inch 63.69 46.39 Smart Tivi OLED evo LG AI 4K OLED65G5PSA 65 inch 70.49 55.89 Smart Tivi QNED LG AI 4K 86QNED80SRA 86 inch 64.9 (đặt trước) - Smart Tivi OLED evo LG AI 4K OLED77C5PSA 77 inch 88.19 69.89 Smart Tivi OLED LG AI 4K OLED83C3PSA 83 inch 149 73.39

*Bảng giá được cập nhật vào ngày 17/1. Giá bán có sự chênh lệch giữa các đại lý phân phối.

Ký tự "-" là không giảm giá.