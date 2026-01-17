Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Bảng giá TV LG trước Tết Bính Ngọ: Giảm hơn 50%, nhiều ưu đãi

Sự kiện: Tivi LG

Trong tháng này, nhiều mẫu TV LG đang được giảm giá mạnh. Phiên bản thấp nhất có giá chỉ từ 9,99 triệu đồng.

Những tháng cận Tết luôn là thời điểm thị trường điện máy sôi động nhất trong năm, khi nhu cầu mua sắm, nâng cấp thiết bị giải trí gia đình tăng mạnh. Trước Tết Bính Ngọ, mặt hàng TV tiếp tục được các hệ thống bán lẻ đẩy mạnh khuyến mãi để kích cầu tiêu dùng.

Trong đó, nhiều mẫu đang ghi nhận mức điều chỉnh giá khá sâu. Theo khảo sát tại nhiều chuỗi điện máy lớn và cửa hàng bán lẻ trực tuyến, giá TV LG hiện nay đang được giảm tối đa tới 43% so với niêm yết, kèm theo nhiều hình thức ưu đãi khác như quà tặng, trả góp lãi suất thấp hoặc hỗ trợ lắp đặt.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Đợt giảm giá này trải dài trên nhiều phân khúc, từ TV LED phổ thông, TV NanoCell cho tới các dòng OLED cao cấp với kích thước đa dạng phù hợp nhiều không gian sống. Một số model sản xuất năm trước hoặc thuộc nhóm xả kho cuối năm có mức giảm mạnh nhất, giúp người tiêu dùng tiếp cận công nghệ màn hình lớn, độ phân giải cao với chi phí dễ chịu hơn.

Khi giá cả sinh hoạt ngày càng tăng cao, việc TV giảm sâu ngay trước Tết được xem là cơ hội để nhiều gia đình hoàn thiện không gian giải trí, phục vụ nhu cầu sum họp, xem phim, thể thao trong dịp lễ dài ngày.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, cùng với ưu đãi về giá, người mua cũng cần cân nhắc kỹ về công nghệ hiển thị, hệ điều hành, khả năng kết nối và thời gian bảo hành để chọn được sản phẩm phù hợp với nhu cầu sử dụng lâu dài. Thị trường trước Tết luôn sôi động nhưng cũng tiềm ẩn sự chênh lệch giá và chính sách giữa các điểm bán.

Bảng giá TV LG trước Tết Bính Ngọ:

Tên TV LG

 Kích cỡ màn hình

Giá niêm yết

(triệu đồng)

Giá ưu đãi

(triệu đồng)

Smart Tivi LG AI 4K 43UA8450PSA

43 inch

 10.69

9.99

Smart Tivi NanoCell LG AI 4K 50NANO80ASA

50 inch

 15.59

13.99

Smart Tivi LG AI 4K 65UR7550PSC

65 inch

16.6

(đặt trước)

 -

Smart Tivi QNED evo LG AI 4K 55QNED86ASA

55 inch

 23.4

18.39

Smart Tivi QNED evo LG AI 4K 65QNED86ASA

65 inch

 29.29

20.99

Smart Tivi OLED LG AI 4K OLED55B5PSA

55 inch

 35.19

23.39

Smart Tivi LG AI 4K 75UR7550PSC

75 inch

26.9

(đặt trước)

 -

Smart Tivi QNED LG AI 4K 75QNED81ASA

75 inch

 34.69

27.89

Smart Tivi OLED LG AI 4K OLED65C3PSA

65 inch

 63.9

29.99

Smart Tivi QNED evo LG AI 4K 75QNED86ASA

75 inch

 40.09

31.99

Smart Tivi LG AI 4K 75UR9050PSK

75 inch

32.9

(đặt trước)

 -

Smart Tivi OLED LG AI 4K OLED65B5PSA

65 inch

 48.99

33.39

Smart Tivi NanoCell LG AI 4K 86NANO80ASA

86 inch

 44.99

34.49

Smart Tivi OLED LG 4K OLED55G2PSA

55 inch

 57.8

35.99

Smart Tivi OLED evo LG AI 4K OLED65C5PSA

65 inch

 62.69

36.89

Smart Tivi QNED LG 4K 55QNED86SQA

55 inch

 38.19 -

Smart Tivi OLED LG AI 4K 65G3PSA

65 inch

 74.9

40.59

Smart Tivi QNED LG AI 4K 86QNED81ASA

86 inch

 50.9

42.39

Smart Tivi QNED LG AI 4K 75QNED80SRA

75 inch

44.9

(đặt trước)

 -

Smart Tivi QNED evo LG AI 4K 86QNED86ASA

86 inch

 63.69

46.39

Smart Tivi OLED evo LG AI 4K OLED65G5PSA

65 inch

 70.49

55.89

Smart Tivi QNED LG AI 4K 86QNED80SRA

86 inch

64.9

(đặt trước)

 -

Smart Tivi OLED evo LG AI 4K OLED77C5PSA

77 inch

 88.19

69.89

Smart Tivi OLED LG AI 4K OLED83C3PSA

83 inch

 149

73.39

*Bảng giá được cập nhật vào ngày 17/1. Giá bán có sự chênh lệch giữa các đại lý phân phối.

Ký tự "-" là không giảm giá.

Video thực tế TV Micro RGB 130 inch siêu khổng lồ của Samsung
Video thực tế TV Micro RGB 130 inch siêu khổng lồ của Samsung

Những hình ảnh thực tế đầu tiên về mẫu TV Micro RGB 130 inch của Samsung đã được ghi lại, giúp người xem hình dung rõ hơn về sản phẩm này.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo An Nhiên ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-17/01/2026 07:50 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Tivi LG Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN