Bảng giá TV LG trước Tết Bính Ngọ: Giảm hơn 50%, nhiều ưu đãi
Trong tháng này, nhiều mẫu TV LG đang được giảm giá mạnh. Phiên bản thấp nhất có giá chỉ từ 9,99 triệu đồng.
Những tháng cận Tết luôn là thời điểm thị trường điện máy sôi động nhất trong năm, khi nhu cầu mua sắm, nâng cấp thiết bị giải trí gia đình tăng mạnh. Trước Tết Bính Ngọ, mặt hàng TV tiếp tục được các hệ thống bán lẻ đẩy mạnh khuyến mãi để kích cầu tiêu dùng.
Trong đó, nhiều mẫu đang ghi nhận mức điều chỉnh giá khá sâu. Theo khảo sát tại nhiều chuỗi điện máy lớn và cửa hàng bán lẻ trực tuyến, giá TV LG hiện nay đang được giảm tối đa tới 43% so với niêm yết, kèm theo nhiều hình thức ưu đãi khác như quà tặng, trả góp lãi suất thấp hoặc hỗ trợ lắp đặt.
Đợt giảm giá này trải dài trên nhiều phân khúc, từ TV LED phổ thông, TV NanoCell cho tới các dòng OLED cao cấp với kích thước đa dạng phù hợp nhiều không gian sống. Một số model sản xuất năm trước hoặc thuộc nhóm xả kho cuối năm có mức giảm mạnh nhất, giúp người tiêu dùng tiếp cận công nghệ màn hình lớn, độ phân giải cao với chi phí dễ chịu hơn.
Khi giá cả sinh hoạt ngày càng tăng cao, việc TV giảm sâu ngay trước Tết được xem là cơ hội để nhiều gia đình hoàn thiện không gian giải trí, phục vụ nhu cầu sum họp, xem phim, thể thao trong dịp lễ dài ngày.
Tuy nhiên, cùng với ưu đãi về giá, người mua cũng cần cân nhắc kỹ về công nghệ hiển thị, hệ điều hành, khả năng kết nối và thời gian bảo hành để chọn được sản phẩm phù hợp với nhu cầu sử dụng lâu dài. Thị trường trước Tết luôn sôi động nhưng cũng tiềm ẩn sự chênh lệch giá và chính sách giữa các điểm bán.
Bảng giá TV LG trước Tết Bính Ngọ:
|
Tên TV LG
|Kích cỡ màn hình
|
Giá niêm yết
(triệu đồng)
|
Giá ưu đãi
(triệu đồng)
|
Smart Tivi LG AI 4K 43UA8450PSA
|
43 inch
|10.69
|
9.99
|
Smart Tivi NanoCell LG AI 4K 50NANO80ASA
|
50 inch
|15.59
|
13.99
|
Smart Tivi LG AI 4K 65UR7550PSC
|
65 inch
|
16.6
(đặt trước)
|-
|
Smart Tivi QNED evo LG AI 4K 55QNED86ASA
|
55 inch
|23.4
|
18.39
|
Smart Tivi QNED evo LG AI 4K 65QNED86ASA
|
65 inch
|29.29
|
20.99
|
Smart Tivi OLED LG AI 4K OLED55B5PSA
|
55 inch
|35.19
|
23.39
|
Smart Tivi LG AI 4K 75UR7550PSC
|
75 inch
|
26.9
(đặt trước)
|-
|
Smart Tivi QNED LG AI 4K 75QNED81ASA
|
75 inch
|34.69
|
27.89
|
Smart Tivi OLED LG AI 4K OLED65C3PSA
|
65 inch
|63.9
|
29.99
|
Smart Tivi QNED evo LG AI 4K 75QNED86ASA
|
75 inch
|40.09
|
31.99
|
Smart Tivi LG AI 4K 75UR9050PSK
|
75 inch
|
32.9
(đặt trước)
|-
|
Smart Tivi OLED LG AI 4K OLED65B5PSA
|
65 inch
|48.99
|
33.39
|
Smart Tivi NanoCell LG AI 4K 86NANO80ASA
|
86 inch
|44.99
|
34.49
|
Smart Tivi OLED LG 4K OLED55G2PSA
|
55 inch
|57.8
|
35.99
|
Smart Tivi OLED evo LG AI 4K OLED65C5PSA
|
65 inch
|62.69
|
36.89
|
Smart Tivi QNED LG 4K 55QNED86SQA
|
55 inch
|38.19
|-
|
Smart Tivi OLED LG AI 4K 65G3PSA
|
65 inch
|74.9
|
40.59
|
Smart Tivi QNED LG AI 4K 86QNED81ASA
|
86 inch
|50.9
|
42.39
|
Smart Tivi QNED LG AI 4K 75QNED80SRA
|
75 inch
|
44.9
(đặt trước)
|-
|
Smart Tivi QNED evo LG AI 4K 86QNED86ASA
|
86 inch
|63.69
|
46.39
|
Smart Tivi OLED evo LG AI 4K OLED65G5PSA
|
65 inch
|70.49
|
55.89
|
Smart Tivi QNED LG AI 4K 86QNED80SRA
|
86 inch
|
64.9
(đặt trước)
|-
|
Smart Tivi OLED evo LG AI 4K OLED77C5PSA
|
77 inch
|88.19
|
69.89
|
Smart Tivi OLED LG AI 4K OLED83C3PSA
|
83 inch
|149
|
73.39
*Bảng giá được cập nhật vào ngày 17/1. Giá bán có sự chênh lệch giữa các đại lý phân phối.
Ký tự "-" là không giảm giá.
