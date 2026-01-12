Những thói quen âm thầm rút ngắn tuổi thọ TV

Hầu hết các TV hiện đại có thể hoạt động tốt trong hơn một thập kỷ với sự suy giảm chất lượng hình ảnh tối thiểu, nhưng tuổi thọ của chúng phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Một số thói quen sử dụng không đúng cách có thể làm giảm tuổi thọ của TV, như để TV bật cả ngày, sử dụng độ sáng cao, hoặc phát các nội dung có hình ảnh tĩnh.

Việc sử dụng TV quá mức có thể dẫn đến các vấn đề như lưu ảnh, biến dạng hình ảnh, thậm chí hỏng hóc sớm. Nguy cơ này càng cao khi người dùng xem các nội dung có hình ảnh tĩnh, như các kênh tin tức hay thể thao, bởi việc chiếu sáng cùng một điểm ảnh sẽ tiêu tốn nhiều năng lượng hơn. Tuy nhiên, nếu không để TV hoạt động liên tục, người dùng không cần quá lo lắng về vấn đề này. Việc cho TV thời gian nghỉ ngơi và tuân theo chu kỳ bù trừ sẽ giúp giảm thiểu rủi ro.

Khả năng chịu đựng của TV cũng phụ thuộc vào loại màn hình. TV LCD thường có khả năng chống chịu tốt hơn so với TV OLED, plasma và LED. Các TV dày hơn, như những mẫu có màn hình toàn dải hoặc chiếu sáng trực tiếp, cũng có khả năng chịu đựng tốt hơn khi sử dụng lâu dài.

Lý do chính gây hao mòn TV

Sự hao mòn cho TV bắt nguồn từ nhiệt. TV phát ra ánh sáng và hoạt động bằng điện, cả hai đều tạo ra nhiệt. Việc để TV bật cả ngày sẽ tạo ra lượng nhiệt lớn hơn bình thường, đẩy nhanh quá trình xuống cấp của các bộ phận.

Đặc biệt, trên các màn hình mỏng, nhiệt có thể làm biến dạng tấm phản xạ, dẫn đến hình ảnh không đều. Đối với TV OLED, việc không tắt TV trong thời gian dài có thể khiến một số điểm ảnh bị quá tải gây ra hiện tượng lưu ảnh.

Để kéo dài tuổi thọ TV, người dùng nên chọn những mẫu TV dày hơn, vốn có độ bền cao hơn. Trong trường hợp chọn TV OLED, hãy đảm bảo sử dụng các chu kỳ bù trừ mà hầu hết các nhà sản xuất đang áp dụng để giảm thiểu hiện tượng lưu ảnh. Ngoài ra, giảm độ sáng cũng là một cách hiệu quả để giảm nhiệt độ và kéo dài tuổi thọ cho thiết bị. Tránh xem hình ảnh tĩnh cũng là một biện pháp hữu ích giúp người dùng sử dụng TV lâu hơn mà không gặp phải vấn đề hư hỏng.