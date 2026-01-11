Bảng giá TV Samsung tháng 1/2026: Giảm tới 140 triệu đồng

Bước sang tháng 1/2026, thị trường TV cao cấp tại Việt Nam chứng kiến một trong những đợt điều chỉnh giá mạnh. Cùng với các thương hiệu khác, hàng loạt mẫu TV Samsung được các hệ thống bán lẻ đồng loạt giảm sâu, có sản phẩm ghi nhận mức ưu đãi lên tới 140 triệu đồng.

Đây không chỉ là cuộc “xả kho” đầu năm đơn thuần mà còn phản ánh rõ chiến lược làm mới danh mục sản phẩm của Samsung trước thềm các dòng TV thế hệ 2026, mở ra cơ hội hiếm có cho người tiêu dùng tiếp cận công nghệ hình ảnh hàng đầu với chi phí dễ chịu hơn rất nhiều so với thời điểm ra mắt.

Hiện tại, TV không chỉ là 1 sản phẩm phục vụ giải trí mà đã trở thành trung tâm của hệ sinh thái nhà thông minh, các dòng Neo QLED, QD-OLED và Micro LED của Samsung đang được quan tâm đặc biệt. Những công nghệ từng gắn liền với phân khúc “xa xỉ” như Mini LED kiểm soát đèn nền chính xác, tấm nền QD-OLED cho độ tương phản cao và màu sắc rực rỡ hay bộ xử lý AI nâng cấp hình ảnh theo thời gian thực, nay đã bước vào giai đoạn giảm giá mạnh, giúp người mua tiết kiệm hàng chục đến cả trăm triệu đồng.

Với mức giá mới, nhiều mẫu TV Samsung cỡ lớn 75 inch, 85 inch, thậm chí trên 90 inch, đang tiệm cận hoặc thấp hơn đáng kể so với giá của các dòng TV cao cấp tầm trung chỉ vài năm trước. Điều này đặc biệt có ý nghĩa với người tiêu dùng đang có nhu cầu nâng cấp không gian giải trí gia đình dịp đầu năm, khi vừa được trải nghiệm chuẩn hình ảnh 4K, 8K sắc nét, âm thanh vòm Dolby Atmos sống động, vừa tận dụng được mức giá “chạm đáy” hiếm gặp.

Bảng giá TV Samsung tháng 1/2026:

Tên TV Samsung Kích cỡ màn hình Giá niêm yết (triệu đồng) Giá ưu đãi (triệu đồng) Smart Tivi Samsung UA32H5000F 32 inch 6.29 3.99 Smart Tivi Crystal UHD Samsung 4K UA43U8550F 43 inch 9.6 - Smart Tivi QLED Samsung AI 4K QA43Q7FA 43 inch 11.4 - Smart Tivi Crystal UHD Samsung 4K UA55CU8000 55 inch 13.2 11.99 Smart Tivi QLED Samsung 4K QA43Q65D 43 inch 12.7 12.4 Smart Tivi QLED Samsung 4K QA55Q6FA 55 inch 14.5 12.49 Smart Tivi QLED Samsung 4K QA43Q60C 43 inch 12.5 - Smart Tivi QLED Samsung 4K QA43Q60B 43 inch 12.7 - Smart Tivi Crystal UHD Samsung 4K UA65CU8000 65 inch 15.2 12.99 Smart Tivi QLED Samsung AI 4K QA55Q7FA 55 inch 15.8 13.99 Smart Tivi Crystal UHD Samsung 4K UA70DU7000 70 inch 24.5 14.95 Smart Tivi Crystal UHD Samsung 4K UA55U8550F 55 inch 15.0 - Smart Tivi QLED Samsung AI 4K QA65Q7FA 65 inch 20.2 15.49 Smart Tivi QLED Samsung AI 4K QA65Q8F5 65 inch 24.5 - Smart Tivi QLED Samsung AI 4K QA55Q80C 55 inch 25.5 - Smart Tivi Khung Tranh The Frame QLED Samsung AI 4K QA55LS03D 55 inch 27.00 - Smart Tivi Khung Tranh The Frame QLED Samsung AI 4K QA65LS03B 65 inch 29.9 - Smart Tivi Neo QLED Samsung AI 4K QA55QN85B 55 inch 32.9 30.35 Smart Tivi Khung Tranh The Frame QLED Samsung AI 4K QA75LS03F 75 inch 48.5 42.99 Smart Tivi OLED Samsung AI 4K QA65S95F 65 inch 61.8 50.99 Smart Tivi Neo QLED Samsung AI 4K QA75QN85B 75 inch 69.9 65.35 Smart Tivi Neo QLED Samsung AI 4K QA75QN85C 75 inch 75.6 - Smart Tivi Neo QLED 4K Samsung QA85QN85B 85 inch 89.9 - Smart Tivi Neo QLED 8K Samsung QA65QN900B 65 inch 99.9 90.35 Smart Tivi OLED Samsung AI 4K QA83S95F 83 inch 141.3 114 Smart Tivi Neo QLED Samsung AI 4K QA115QN90F 115 inch 440.9 299

*Lưu ý: Bảng giá được cập nhật vào ngày 10.01.2026, tham khảo tại Điện Máy Xanh.

Ký tự "-" là không giảm giá.