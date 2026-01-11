Bảng giá TV Samsung tháng 1/2026: Giảm tới 140 triệu đồng
Chỉ từ 3,99 triệu đồng, người dùng đã có thể sở hữu một chiếc Smart TV Samsung để trải nghiệm giải trí cùng cả gia đình.
Bước sang tháng 1/2026, thị trường TV cao cấp tại Việt Nam chứng kiến một trong những đợt điều chỉnh giá mạnh. Cùng với các thương hiệu khác, hàng loạt mẫu TV Samsung được các hệ thống bán lẻ đồng loạt giảm sâu, có sản phẩm ghi nhận mức ưu đãi lên tới 140 triệu đồng.
Đây không chỉ là cuộc “xả kho” đầu năm đơn thuần mà còn phản ánh rõ chiến lược làm mới danh mục sản phẩm của Samsung trước thềm các dòng TV thế hệ 2026, mở ra cơ hội hiếm có cho người tiêu dùng tiếp cận công nghệ hình ảnh hàng đầu với chi phí dễ chịu hơn rất nhiều so với thời điểm ra mắt.
Ảnh minh họa.
Hiện tại, TV không chỉ là 1 sản phẩm phục vụ giải trí mà đã trở thành trung tâm của hệ sinh thái nhà thông minh, các dòng Neo QLED, QD-OLED và Micro LED của Samsung đang được quan tâm đặc biệt. Những công nghệ từng gắn liền với phân khúc “xa xỉ” như Mini LED kiểm soát đèn nền chính xác, tấm nền QD-OLED cho độ tương phản cao và màu sắc rực rỡ hay bộ xử lý AI nâng cấp hình ảnh theo thời gian thực, nay đã bước vào giai đoạn giảm giá mạnh, giúp người mua tiết kiệm hàng chục đến cả trăm triệu đồng.
Ảnh minh họa.
Với mức giá mới, nhiều mẫu TV Samsung cỡ lớn 75 inch, 85 inch, thậm chí trên 90 inch, đang tiệm cận hoặc thấp hơn đáng kể so với giá của các dòng TV cao cấp tầm trung chỉ vài năm trước. Điều này đặc biệt có ý nghĩa với người tiêu dùng đang có nhu cầu nâng cấp không gian giải trí gia đình dịp đầu năm, khi vừa được trải nghiệm chuẩn hình ảnh 4K, 8K sắc nét, âm thanh vòm Dolby Atmos sống động, vừa tận dụng được mức giá “chạm đáy” hiếm gặp.
Bảng giá TV Samsung tháng 1/2026:
|Tên TV Samsung
|Kích cỡ màn hình
|
Giá niêm yết
(triệu đồng)
|
Giá ưu đãi
(triệu đồng)
|
Smart Tivi Samsung UA32H5000F
|
32 inch
|6.29
|
3.99
|
Smart Tivi Crystal UHD Samsung 4K UA43U8550F
|
43 inch
|9.6
|-
|
Smart Tivi QLED Samsung AI 4K QA43Q7FA
|
43 inch
|11.4
|-
|
Smart Tivi Crystal UHD Samsung 4K UA55CU8000
|
55 inch
|13.2
|
11.99
|
Smart Tivi QLED Samsung 4K QA43Q65D
|
43 inch
|
12.7
|
12.4
|
Smart Tivi QLED Samsung 4K QA55Q6FA
|
55 inch
|14.5
|
12.49
|
Smart Tivi QLED Samsung 4K QA43Q60C
|
43 inch
|12.5
|-
|
Smart Tivi QLED Samsung 4K QA43Q60B
|
43 inch
|12.7
|-
|
Smart Tivi Crystal UHD Samsung 4K UA65CU8000
|
65 inch
|15.2
|
12.99
|
Smart Tivi QLED Samsung AI 4K QA55Q7FA
|
55 inch
|15.8
|
13.99
|
Smart Tivi Crystal UHD Samsung 4K UA70DU7000
|
70 inch
|24.5
|
14.95
|
Smart Tivi Crystal UHD Samsung 4K UA55U8550F
|
55 inch
|15.0
|-
|
Smart Tivi QLED Samsung AI 4K QA65Q7FA
|
65 inch
|20.2
|
15.49
|
Smart Tivi QLED Samsung AI 4K QA65Q8F5
|
65 inch
|24.5
|-
|
Smart Tivi QLED Samsung AI 4K QA55Q80C
|
55 inch
|25.5
|-
|
Smart Tivi Khung Tranh The Frame QLED Samsung AI 4K QA55LS03D
|
55 inch
|27.00
|-
|
Smart Tivi Khung Tranh The Frame QLED Samsung AI 4K QA65LS03B
|
65 inch
|29.9
|-
|
Smart Tivi Neo QLED Samsung AI 4K QA55QN85B
|55 inch
|32.9
|
30.35
|
Smart Tivi Khung Tranh The Frame QLED Samsung AI 4K QA75LS03F
|
75 inch
|48.5
|
42.99
|
Smart Tivi OLED Samsung AI 4K QA65S95F
|
65 inch
|61.8
|
50.99
|
Smart Tivi Neo QLED Samsung AI 4K QA75QN85B
|
75 inch
|69.9
|
65.35
|
Smart Tivi Neo QLED Samsung AI 4K QA75QN85C
|
75 inch
|75.6
|-
|
Smart Tivi Neo QLED 4K Samsung QA85QN85B
|
85 inch
|89.9
|-
|
Smart Tivi Neo QLED 8K Samsung QA65QN900B
|
65 inch
|99.9
|
90.35
|
Smart Tivi OLED Samsung AI 4K QA83S95F
|
83 inch
|141.3
|
114
|
Smart Tivi Neo QLED Samsung AI 4K QA115QN90F
|
115 inch
|440.9
|
299
*Lưu ý: Bảng giá được cập nhật vào ngày 10.01.2026, tham khảo tại Điện Máy Xanh.
Ký tự "-" là không giảm giá.
Tại CES 2026, hai mẫu TV OLED và Micro RGB cao cấp nhất năm 2026 của Samsung đã được công bố, gây ấn tượng tới giới mộ điệu.
