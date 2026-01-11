Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Bảng giá TV Samsung tháng 1/2026: Giảm tới 140 triệu đồng

Chỉ từ 3,99 triệu đồng, người dùng đã có thể sở hữu một chiếc Smart TV Samsung để trải nghiệm giải trí cùng cả gia đình.

Bước sang tháng 1/2026, thị trường TV cao cấp tại Việt Nam chứng kiến một trong những đợt điều chỉnh giá mạnh. Cùng với các thương hiệu khác, hàng loạt mẫu TV Samsung được các hệ thống bán lẻ đồng loạt giảm sâu, có sản phẩm ghi nhận mức ưu đãi lên tới 140 triệu đồng.

Đây không chỉ là cuộc “xả kho” đầu năm đơn thuần mà còn phản ánh rõ chiến lược làm mới danh mục sản phẩm của Samsung trước thềm các dòng TV thế hệ 2026, mở ra cơ hội hiếm có cho người tiêu dùng tiếp cận công nghệ hình ảnh hàng đầu với chi phí dễ chịu hơn rất nhiều so với thời điểm ra mắt.

Hiện tại, TV không chỉ là 1 sản phẩm phục vụ giải trí mà đã trở thành trung tâm của hệ sinh thái nhà thông minh, các dòng Neo QLED, QD-OLED và Micro LED của Samsung đang được quan tâm đặc biệt. Những công nghệ từng gắn liền với phân khúc “xa xỉ” như Mini LED kiểm soát đèn nền chính xác, tấm nền QD-OLED cho độ tương phản cao và màu sắc rực rỡ hay bộ xử lý AI nâng cấp hình ảnh theo thời gian thực, nay đã bước vào giai đoạn giảm giá mạnh, giúp người mua tiết kiệm hàng chục đến cả trăm triệu đồng.

Với mức giá mới, nhiều mẫu TV Samsung cỡ lớn 75 inch, 85 inch, thậm chí trên 90 inch, đang tiệm cận hoặc thấp hơn đáng kể so với giá của các dòng TV cao cấp tầm trung chỉ vài năm trước. Điều này đặc biệt có ý nghĩa với người tiêu dùng đang có nhu cầu nâng cấp không gian giải trí gia đình dịp đầu năm, khi vừa được trải nghiệm chuẩn hình ảnh 4K, 8K sắc nét, âm thanh vòm Dolby Atmos sống động, vừa tận dụng được mức giá “chạm đáy” hiếm gặp.

Bảng giá TV Samsung tháng 1/2026:

Tên TV Samsung Kích cỡ màn hình

Giá niêm yết

(triệu đồng)

Giá ưu đãi

(triệu đồng)

Smart Tivi Samsung UA32H5000F

32 inch

 6.29

3.99

Smart Tivi Crystal UHD Samsung 4K UA43U8550F

43 inch

 9.6 -

Smart Tivi QLED Samsung AI 4K QA43Q7FA

43 inch

 11.4 -

Smart Tivi Crystal UHD Samsung 4K UA55CU8000

55 inch

 13.2

11.99

Smart Tivi QLED Samsung 4K QA43Q65D

43 inch

12.7

12.4

Smart Tivi QLED Samsung 4K QA55Q6FA

55 inch

 14.5

12.49

Smart Tivi QLED Samsung 4K QA43Q60C

43 inch

 12.5 -

Smart Tivi QLED Samsung 4K QA43Q60B

43 inch

 12.7 -

Smart Tivi Crystal UHD Samsung 4K UA65CU8000

65 inch

 15.2

12.99

Smart Tivi QLED Samsung AI 4K QA55Q7FA

55 inch

 15.8

13.99

Smart Tivi Crystal UHD Samsung 4K UA70DU7000

70 inch

 24.5

14.95

Smart Tivi Crystal UHD Samsung 4K UA55U8550F

55 inch

 15.0 -

Smart Tivi QLED Samsung AI 4K QA65Q7FA

65 inch

 20.2

15.49

Smart Tivi QLED Samsung AI 4K QA65Q8F5

65 inch

 24.5 -

Smart Tivi QLED Samsung AI 4K QA55Q80C

55 inch

 25.5 -

Smart Tivi Khung Tranh The Frame QLED Samsung AI 4K QA55LS03D

55 inch

 27.00 -

Smart Tivi Khung Tranh The Frame QLED Samsung AI 4K QA65LS03B

65 inch

 29.9 -

Smart Tivi Neo QLED Samsung AI 4K QA55QN85B

 55 inch 32.9

30.35

Smart Tivi Khung Tranh The Frame QLED Samsung AI 4K QA75LS03F

75 inch

 48.5

42.99

Smart Tivi OLED Samsung AI 4K QA65S95F

65 inch

 61.8

50.99

Smart Tivi Neo QLED Samsung AI 4K QA75QN85B

75 inch

 69.9

65.35

Smart Tivi Neo QLED Samsung AI 4K QA75QN85C

75 inch

 75.6 -

Smart Tivi Neo QLED 4K Samsung QA85QN85B

85 inch

 89.9 -

Smart Tivi Neo QLED 8K Samsung QA65QN900B

65 inch

 99.9

90.35

Smart Tivi OLED Samsung AI 4K QA83S95F

83 inch

 141.3

114

Smart Tivi Neo QLED Samsung AI 4K QA115QN90F

115 inch

 440.9

299

*Lưu ý: Bảng giá được cập nhật vào ngày 10.01.2026, tham khảo tại Điện Máy Xanh.

Ký tự "-" là không giảm giá.

2 cực phẩm TV Samsung so dáng tại CES 2026
2 cực phẩm TV Samsung so dáng tại CES 2026

Tại CES 2026, hai mẫu TV OLED và Micro RGB cao cấp nhất năm 2026 của Samsung đã được công bố, gây ấn tượng tới giới mộ điệu.

Bấm xem >>

Theo Khánh Vy

Nguồn: [Link nguồn]

11/01/2026 08:50 AM (GMT+7)
