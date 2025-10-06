Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Bảng giá iPad đầu tháng 10: Giảm đồng loạt, tối đa 2 triệu đồng

Sự kiện: iPad
Mức giảm của dòng máy tính bảng iPad trong tháng này khá khiêm tốn, chỉ tối đa 2 triệu đồng.

Đầu tháng 10, thị trường công nghệ đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết khi hàng loạt mẫu iPad chính hãng bất ngờ “hạ nhiệt”, giảm đồng loạt tới 2 triệu đồng.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Cụ thể, nhiều hệ thống bán lẻ lớn ghi nhận mức giảm từ vài trăm nghìn đến hàng triệu đồng, tuỳ phiên bản và dung lượng bộ nhớ. Điều đáng chú ý là mức giảm không chỉ áp dụng cho sản phẩm cũ mà còn xuất hiện ở cả những model iPad Pro M4. Tuy nhiên, nhiều phiên bản đã rơi vào tình trạng hết hàng.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Giới quan sát nhận định, đợt giảm giá này có thể đến từ việc các nhà phân phối chuẩn bị dọn kho, sẵn sàng đón thế hệ iPad mới dự kiến ra mắt trong quý IV. Dù vậy, đây lại là “cơ hội vàng” cho người tiêu dùng muốn sở hữu thiết bị vừa phục vụ học tập, làm việc, vừa đáp ứng nhu cầu giải trí đa năng – không cần chờ đến thời điểm Apple công bố sản phẩm kế tiếp.

Bảng giá iPad tháng 10: 

Tên iPad Kết nối Bộ nhớ trong

Giá niêm yết

(triệu đồng)

Giá ưu đãi

(triệu đồng)

iPad A16

 Wifi

128GB

9.79

9.69
256GB

12.29

12.19
512GB

17.69

17.49

iPad Air M3 11 inch

Wifi

128GB

16.69

16.49

256GB

19.19

18.99
5G

128GB

20.59

20.29

iPad Air M3 13 inch

Wifi

128GB

 22.09

21.79
5G 25.99

24.79

iPad mini 7

Wifi

128GB

13.79

13.59
256GB 16.19

15.99
512GB

21.59

21.09
5G

128GB

17.69

17.49

256GB

 20.09

19.89

iPad Pro M4 11 inch

Wifi

256GB

 28.49

27.29

512GB

 33.89

32.39
5G

256GB

 33.89

32.39

iPad Pro M4 13 inch

Wifi

 128GB 37.29

36.29
5G

256GB

 42.69

40.69

*Lưu ý: Bảng giá được cập nhật vào ngày 5/10, tham khảo tại TGDĐ.

Theo Khánh Vy

Nguồn: [Link nguồn]

-06/10/2025 07:50 AM (GMT+7)
