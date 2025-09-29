Giá Apple Watch tháng 9: Từ 5,79 triệu đồng

Vào giữa tháng 9 vừa qua, Apple đã công bố dòng Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 và Apple Watch SE 3 mới của mình. Hiện tại, khách hàng dã có thể đặt trước các dòng đồng hồ này với các đại lý phân phối chính hãng.

Apple Watch SE 3 có giá bán từ 6,99 triệu đồng trong khi Apple Watch Series 11 có giá bán từ 11,49 triệu đồng. Apple Watch Ultra 3 có giá khởi điểm dự kiến 23,99 triệu đồng, không quá chênh lệch so với bản tiền nhiệm.

Ảnh minh họa.

Dòng Apple Watch Series 11 cung cấp thời lượng pin dài hơn, có thể lên tới 24 giờ. Đồng thời, sản phẩm cũng có khả năng Đo nhịp tim, nhắc nhở nhịp tim cao, rất thích hợp cho những người có thói quen theo dõi sức khỏe trên đồng hồ thông minh.

Ảnh minh họa.

Trong khi đó, dòng Apple Watch SE 2 đang được giảm giá cực mạnh, chỉ còn 5,79 triệu đồng. Mức giá này khá phải chăng, phù hợp với nhiều người dùng tầm trung.

Bảng giá đồng hồ Apple Watch tháng 9:

Tên đồng hồ Apple Watch Kết nối Kích cỡ màn hình Viền và dây đeo Giá niêm yết (triệu đồng) GIá ưu đãi (triệu đồng) Apple Watch SE 2 GPS 40mm viền nhôm dây vải viền nhôm dây thể thao 5.89 5.79 44mm 6.69 6.49 GPS + Cellular 40mm viền nhôm dây thể thao 7.19 6.99 Apple Watch Series 10 GPS 42mm viền nhôm dây thể thao 10.79 10.59 46mm viền nhôm dây vải viền nhôm dây thể thao S/M 11.59 11.19 GPS + Cellular 42mm viền nhôm dây thể thao viền nhôm dây vải 13.29 12.79 46mm 14.09 13.69 viền Titanium dây thể thao 20.89 20.19 Apple Watch Ultra 2 GPS + Cellular 49mm viền Titanium đen dây Ocean, Alpine 22.59 21.89

*Lưu ý: Bảng giá được cập nhật vào ngày 28/9, tham khảo tại TGDĐ.

Ký tự "-" là không được giảm giá.