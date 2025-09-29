Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Giá Apple Watch tháng 9: Từ 5,79 triệu đồng

Sự kiện: Apple Watch
Trong tháng này, khách hàng đã có thể đặt trước Apple Watch Series 11, nhiều mẫu đồng hồ Apple Watch đang được giảm giá mạnh.

Vào giữa tháng 9 vừa qua, Apple đã công bố dòng Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 và Apple Watch SE 3 mới của mình. Hiện tại, khách hàng dã có thể đặt trước các dòng đồng hồ này với các đại lý phân phối chính hãng.

Apple Watch SE 3 có giá bán từ 6,99 triệu đồng trong khi Apple Watch Series 11 có giá bán từ 11,49 triệu đồng. Apple Watch Ultra 3 có giá khởi điểm dự kiến 23,99 triệu đồng, không quá chênh lệch so với bản tiền nhiệm.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Dòng Apple Watch Series 11 cung cấp thời lượng pin dài hơn, có thể lên tới 24 giờ. Đồng thời, sản phẩm cũng có khả năng Đo nhịp tim, nhắc nhở nhịp tim cao, rất thích hợp cho những người có thói quen theo dõi sức khỏe trên đồng hồ thông minh.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Trong khi đó, dòng Apple Watch SE 2 đang được giảm giá cực mạnh, chỉ còn 5,79 triệu đồng. Mức giá này khá phải chăng, phù hợp với nhiều người dùng tầm trung.

Bảng giá đồng hồ Apple Watch tháng 9:

Tên đồng hồ Apple Watch

 Kết nối Kích cỡ màn hình Viền và dây đeo

Giá niêm yết

(triệu đồng)

GIá ưu đãi

(triệu đồng)

Apple Watch SE 2

 GPS 40mm

viền nhôm dây vải

viền nhôm dây thể thao

5.89

5.79
44mm

6.69

6.49

GPS + Cellular

 40mm

viền nhôm dây thể thao

 7.19

6.99

Apple Watch Series 10

GPS

 42mm

viền nhôm dây thể thao

10.79

10.59
46mm

viền nhôm dây vải

viền nhôm dây thể thao S/M

11.59

11.19

GPS + Cellular

 42mm

viền nhôm dây thể thao

viền nhôm dây vải

 13.29

12.79
46mm 14.09

13.69

viền Titanium dây thể thao

20.89

20.19

Apple Watch Ultra 2

GPS + Cellular

 49mm

viền Titanium đen dây Ocean, Alpine

22.59

 21.89

*Lưu ý: Bảng giá được cập nhật vào ngày 28/9, tham khảo tại TGDĐ.

Ký tự "-" là không được giảm giá.

Theo Khánh Vy

Nguồn: [Link nguồn]

29/09/2025 07:50 AM (GMT+7)
