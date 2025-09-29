Giá Apple Watch tháng 9: Từ 5,79 triệu đồng
Trong tháng này, khách hàng đã có thể đặt trước Apple Watch Series 11, nhiều mẫu đồng hồ Apple Watch đang được giảm giá mạnh.
Vào giữa tháng 9 vừa qua, Apple đã công bố dòng Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 và Apple Watch SE 3 mới của mình. Hiện tại, khách hàng dã có thể đặt trước các dòng đồng hồ này với các đại lý phân phối chính hãng.
Apple Watch SE 3 có giá bán từ 6,99 triệu đồng trong khi Apple Watch Series 11 có giá bán từ 11,49 triệu đồng. Apple Watch Ultra 3 có giá khởi điểm dự kiến 23,99 triệu đồng, không quá chênh lệch so với bản tiền nhiệm.
Dòng Apple Watch Series 11 cung cấp thời lượng pin dài hơn, có thể lên tới 24 giờ. Đồng thời, sản phẩm cũng có khả năng Đo nhịp tim, nhắc nhở nhịp tim cao, rất thích hợp cho những người có thói quen theo dõi sức khỏe trên đồng hồ thông minh.
Trong khi đó, dòng Apple Watch SE 2 đang được giảm giá cực mạnh, chỉ còn 5,79 triệu đồng. Mức giá này khá phải chăng, phù hợp với nhiều người dùng tầm trung.
Bảng giá đồng hồ Apple Watch tháng 9:
|
Tên đồng hồ Apple Watch
|Kết nối
|Kích cỡ màn hình
|Viền và dây đeo
|
Giá niêm yết
(triệu đồng)
|
GIá ưu đãi
(triệu đồng)
|
Apple Watch SE 2
|GPS
|40mm
|
viền nhôm dây vải
viền nhôm dây thể thao
|
5.89
|
5.79
|44mm
|
6.69
|
6.49
|
GPS + Cellular
|40mm
|
viền nhôm dây thể thao
|7.19
|
6.99
|
Apple Watch Series 10
|
GPS
|42mm
|
viền nhôm dây thể thao
|
10.79
|
10.59
|46mm
|
viền nhôm dây vải
viền nhôm dây thể thao S/M
|
11.59
|
11.19
|
GPS + Cellular
|42mm
|
viền nhôm dây thể thao
viền nhôm dây vải
|13.29
|
12.79
|46mm
|14.09
|
13.69
|
viền Titanium dây thể thao
|
20.89
|
20.19
|
Apple Watch Ultra 2
|
GPS + Cellular
|49mm
|
viền Titanium đen dây Ocean, Alpine
|
22.59
|21.89
*Lưu ý: Bảng giá được cập nhật vào ngày 28/9, tham khảo tại TGDĐ.
Ký tự "-" là không được giảm giá.
