Bản nâng cấp lớn nhất trong nhiều năm trớ trêu không phải là iPhone 17 Pro

Tại sự kiện Awe Dropping, Apple đã chính thức ra mắt dòng iPhone 17 với nhiều thay đổi đáng chú ý. Trong số đó, iPhone 17 thường, hay còn gọi là bản cơ bản, nổi bật như một trong những sản phẩm tốt nhất mà người tiêu dùng có thể lựa chọn.

iPhone 17 trở thành nâng cấp lớn nhất của loạt iPhone năm nay.

Quan trọng hơn, nó được xem là một nâng cấp tốt nhất từ trước đến nay đối với một dòng iPhone, thậm chí người dùng iPhone 17 Pro có thể phải cảm thấy ganh tỵ.

Thiết kế mới, tính năng nâng cấp

iPhone 17 Pro và 17 Pro Max đã có sự thay đổi thiết kế lớn với kiểu dáng “Extended Plateau”. Mặc dù không phải ai cũng yêu thích thiết kế này, nhưng đây là sự thay đổi đáng kể nhất trong nhiều năm qua.

Tiếp theo là iPhone Air hoàn toàn mới. Một số người cho rằng nó thay thế cho iPhone Plus vốn không mấy thành công trong vài năm trở lại đây. iPhone Air cũng có thiết kế đặc trưng “​​mỏng nhẹ”, trở thành điểm mạnh của sản phẩm.

Nhưng có lẽ, hầu hết mọi người phải thừa nhận rằng Apple đang dành sự ưu ái tốt nhất đối với mẫu iPhone 17 thông thường. Sản phẩm giữ nguyên mức giá khởi điểm 799 USD (tại Việt Nam là 24,99 triệu đồng), bất chấp những lo ngại về tăng giá do thuế quan và lạm phát.

Sản phẩm sở hữu thiết kế mới mẻ, hấp dẫn.

Hơn nữa, nhiều người tiêu dùng cảm thấy hài lòng khi sở hữu một chiếc điện thoại cao cấp với dung lượng lưu trữ cơ bản 256 GB - một con số mà các đối thủ như Samsung và Google hiện tại vẫn còn dừng lại ở mức 128 GB cho các phiên bản cơ bản loạt sản phẩm cao cấp.

Phủ sóng ProMotion cho đại chúng

iPhone 17 cũng được trang bị màn hình ProMotion, với kích thước, độ phân giải và tần số quét tương tự như mẫu iPhone 17 Pro. Đây là một nâng cấp đáng giá giúp người dùng trải nghiệm hình ảnh mượt mà hơn và giải quyết nỗi bực bội của người dùng iPhone cơ bản.

Dù chậm chạp, iPhone 17 tự hào bước vào tương lai của màn hình smartphone hiện đại, ngay cả khi các mẫu điện thoại giá chỉ vài triệu đồng cũng đã có màn hình 120 Hz. Đó thực sự là một nâng cấp giá trị cho người dùng.

Camera thú vị hơn

iPhone 17 có thể là bản nâng cấp tổng thể lớn nhất mà Apple đã thực hiện trong nhiều năm qua, vì có những bản nâng cấp ở khắp mọi nơi, bao gồm cả camera. Camera siêu rộng giờ đây có độ phân giải 48 MP và trông giống hệt với camera trên các mẫu Pro. Apple liệt kê cả hai camera là Fusion, giúp thu hẹp khoảng cách giữa Pro và iPhone 17 bản thường . Hơn nữa, đây là lần đầu tiên mẫu cơ bản có thêm tính năng macro.

Cả hai camera sau đều sử dụng cảm biến 48 MP.

Cũng không kém phần quan trọng là camera selfie đã được nâng cấp trên tất cả các mẫu iPhone 17 với cảm biến mới hình vuông 18 MP có thể chụp ảnh selfie chân dung và phong cảnh mà không cần phải xoay điện thoại.

Điểm khác biệt duy nhất giữa iPhone 17 và 17 Pro về camera là ống kính tele, nhưng nếu không cần zoom quang 4x và có thể chấp nhận crop 2x từ cảm biến chính, người dùng có thể tiết kiệm được 10 triệu đồng so với iPhone 17 Pro có giá từ 34,99 triệu đồng.

Sự đa dạng màu sắc và phong cách

iPhone 17 có nhiều tùy chọn màu sắc hơn, bao gồm màu Đen Bóng và Trắng truyền thống, cùng với thiết kế nhẹ nhàng, dễ cầm nắm. Điều này mang lại cho người tiêu dùng nhiều sự lựa chọn hơn, đặc biệt là những ai yêu thích phong cách cổ điển của Apple.

Cũng lưu ý rằng, nhận định này khá chủ quan, và nếu người dùng muốn một chiếc iPhone màu cam, rõ ràng bản Pro là lựa chọn duy nhất. Nhưng nếu muốn một chiếc iPhone màu đen, người dùng thường sẽ chọn màu nguyên bản đen như iPhone 17 mang lại.

Nhiều màu sắc đẹp mắt và thiết kế đậm chất Apple được duy trì trên iPhone 17.

Cân bằng khả năng sạc

Cả iPhone 17 và 17 Pro đều hỗ trợ sạc nhanh, cho phép sạc 50% pin trong 20 phút với bộ sạc 40W. Điều này mang lại sự tiện lợi cho người dùng, đặc biệt trong những tình huống cần thiết. Người dùng cũng không còn bị phân biệt về tốc độ sạc giữa các mẫu iPhone cao cấp và cơ bản như trước đây.

Cả hai điện thoại đều hỗ trợ sạc không dây MagSafe, cung cấp khả năng sạc tới 50% trong 30 phút với bộ sạc 30W hoặc cao hơn, vậy là người dùng đã có một bản nâng cấp khác cho phiên bản không phải Pro mà không phải trả mức giá khởi điểm 24,99 triệu đồng.