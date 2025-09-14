Apple lặng lẽ tạo ra một chiếc iPhone tốt đến mức iPhone Air bị ngó lơ

Theo báo cáo từ Counterpoint, mẫu iPhone 16 “thông thường” đã vượt qua các đối thủ để trở thành sản phẩm dẫn đầu trong ba tháng đầu năm 2025. Điều này cho thấy iPhone 16 có khả năng tiếp tục thành công như người tiền nhiệm iPhone 15. Khi mà iPhone 16 chưa có nhiều đột phá vẫn có thể hút khách như vậy, không bất ngờ nếu thành công còn cao hơn nữa dành cho iPhone 17 khi sản phẩm được bán ra.

iPhone 17 kết thúc chuỗi ngày xám xịt của iPhone màn hình 60 Hz.

Ở thời điểm trước khi ra mắt, iPhone 17 dường như không nhận được sự chú ý xứng đáng. Tuy nhiên, khi mọi thứ được vén màn, nhiều ánh mắt đã có cái nhìn khác về sản phẩm này.

Không cần những quảng cáo phô trương từ Apple, iPhone 17 không phải là một sản phẩm kém cạnh. Thay vào đó, Apple đã sử dụng những cụm từ như “thiết kế đột phá” và “trải nghiệm camera ấn tượng” trong buổi công bố sản phẩm, dù thực tế không có nhiều khác biệt so với các mẫu trước đó.

Tuy có trọng lượng nặng 177 gram và dày 7,95 mm khiến iPhone 17 không ấn tượng bằng iPhone Air, vốn dày 5,64 mm và nặng 165 gram, nhưng iPhone 17 lại có màn hình 6,3 inch (nâng lên từ 6,1 inch trên iPhone 16) cho thấy sự cải tiến trong thiết kế. Hơn nữa, màn hình ProMotion với tốc độ làm mới 1-120Hz khiến sản phẩm càng thêm hoàn thiện.

Hệ thống camera kép 48 MP cho chất lượng ảnh hấp dẫn.

Chiếc điện thoại này cũng trang bị 2 camera sau 48 MP mang lại trải nghiệm chụp ảnh tốt hơn so với iPhone Air. Thời lượng pin của iPhone 17 cũng được đánh giá cao hơn, với khả năng phát video lên đến 30 giờ, so với 27 giờ của iPhone Air.

Không sớm thì muộn, iPhone 17 sẽ là smartphone bán chạy nhất

Mùa mua sắm cuối năm, iPhone 17 nhiều khả năng sẽ trở thành sản phẩm có giá trị tốt nhất trong danh mục thiết bị của Apple. Chỉ iPhone 17 là mẫu duy nhất giữ nguyên giá bán dù tăng bộ nhớ trong (từ 128 GB lên 256 GB), điều này được coi là bước đột phá thực sự của Apple, giúp hãng cạnh tranh mạnh mẽ với các đối thủ như Samsung, Google và OnePlus.

Đáng chú ý, mức giá 24,999 triệu đồng của iPhone 17 sẽ tương đương với nhiều mẫu sản phẩm đến từ các đối thủ, những sản phẩm mà vài năm trước đây khó có thể xảy ra.

Giá khởi điểm giữ nguyên với bộ nhớ trong tăng gấp đôi khiến iPhone 17 trở nên đáng mua.

Quyết định định giá thông minh này của Apple cho phiên bản tiếp theo của chiếc điện thoại thành công nhất của hãng, thay vì phiên bản iPhone Pro ít phổ biến hơn, điều này khiến nhiều người ngạc nhiên. Thay vì đặt câu hỏi về lý do, có lẽ chúng ta nên cảm ơn Apple vì iPhone 17, đồng thời chú ý ít hơn đến iPhone Air - sản phẩm có nhiều chiêu trò quảng cáo nhưng không thực sự nổi bật.