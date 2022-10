Bán iPhone 14 Series sớm hơn, Apple sẽ phá kỷ lục doanh thu quý 3

Trong một bản ghi nhớ gửi tới các nhà đầu tư, các nhà phân tích từ JP Morgan dự báo doanh thu quý 3 của Apple ước đạt 90 tỷ USD. Con số này vượt qua mức dự đoán hiện tại của Phố Wall là 88,6 tỷ USD. Trước đó, Apple đã “bỏ túi” 83,4 tỷ USD trong quý 3/2021.

Các nhà phân tích từ JP Morgan cũng kỳ vọng thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 1,31 USD, cao hơn một chút so với dự đoán của phố Wall là 1,26 USD trong cùng khoảng thời gian.

Năm nay, iPhone 14 Series được bán ra sớm hơn thế hệ iPhone 13.

Báo cáo hôm thứ Tư cũng ước tính "Nhà Táo” sẽ xuất xưởng 55 triệu chiếc iPhone – cao hơn dự đoán 52 triệu chiếc trong quý tài chính thứ 3. Tuy nhiên, con số này không thể so sánh với iPhone 13 Series vì chúng được bán ra muộn hơn vào năm 2021.

Dự báo cho thấy doanh thu tăng trưởng sẽ đạt 8% so với cùng kỳ năm ngoài. Nguyên nhân chính là do Apple xuất xưởng dòng iPhone 14 vào tháng 9 - sớm hơn so với thế hệ iPhone 13.

Theo một báo cáo vào ngày 2/10, các mẫu iPhone 14 Pro vẫn có nhu cầu cao. Thời gian giao hàng cho iPhone 14, iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max trung bình ở tất cả các khu vực lần lượt là 2 ngày, 33 ngày và 40 ngày.

Kể từ khi "lên kệ" vào ngày 7/10, thời gian giao hàng của iPhone 14 Plus ở Mỹ là 6 ngày. Thời gian giao hàng đối với iPhone 14 ngắn hơn iPhone 13, phản ánh nhu cầu thấp hơn.

JP Morgan đánh giá cổ phiếu AAPL của Apple rất đáng mua vì đã vượt trội hơn nhiều so với các cổ phiếu của các công ty công nghệ khác và cao hơn chỉ số S&P 500.

