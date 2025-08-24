Trung Quốc thách thức Mỹ trong cuộc đua xây căn cứ đầu tiên trên Mặt Trăng

Cuộc đua không gian đang diễn ra khá gay cấn giữa Mỹ và Trung Quốc khi cả hai quốc gia đều đặt mục tiêu xây dựng các căn cứ quân sự cố định trên Mặt Trăng trong thập kỷ tới. Mặc dù không có cơ sở pháp lý nào để tuyên bố chủ quyền trên không gian, tuy nhiên việc đặt chân lên Mặt Trăng trước sẽ mang lại lợi thế lớn để quốc gia đó thiết lập các quy tắc về hoạt động trên bề mặt thiên thể này.

Tuy nhiên, việc thiết lập sự hiện diện bền vững trên Mặt Trăng không phải là điều dễ dàng. Một trong những thách thức lớn nhất là tìm ra cách vận chuyển vật liệu xây dựng từ Trái Đất một cách hiệu quả và tiết kiệm chi phí.

Trung Quốc đang tiến dần đến việc hiện thực hóa xây căn cứ trên Mặt Trăng.

Giờ đây, một nhóm các nhà khoa học tại Phòng thí nghiệm Thám hiểm không gian Sâu (DSEL) của Trung Quốc ở Hợp Phì, tỉnh An Huy, đã có những bước tiến đáng kể trong việc giải quyết vấn đề này.

Trên tạp chí Acta Astronautica, các nhà nghiên cứu đã công bố kết quả thử nghiệm nguyên mẫu hệ thống tạo đá mặt trăng. Giống như một máy in 3D, thiết bị này có khả năng tạo ra những viên gạch xây dựng chắc chắn từ bụi mặt trăng, hay còn gọi là đá mặt trăng. Việc sản xuất vật liệu xây dựng từ các nguồn tài nguyên sẵn có trên Mặt Trăng sẽ giảm thiểu nhu cầu về vật liệu từ Trái Đất.

Hệ thống này sử dụng một gương parabol để thu thập bức xạ mặt trời, tập trung ánh sáng vào một điểm duy nhất, từ đó tạo ra nhiệt độ vượt quá 1.300 độ C đủ để làm tan chảy bụi mặt trăng. Trong các thử nghiệm, nguyên mẫu đã thành công trong việc tạo ra các hình dạng rắn từ regolith Mặt Trăng nhân tạo, bao gồm các cấu trúc phức tạp mở ra khả năng xây dựng đường, bệ thiết bị và tòa nhà trên Mặt Trăng.

Đất trên Mặt Trăng là nguồn tài nguyên vô tận mà Trung Quốc có thể khai thác để xây dựng căn cứ.

Mặc dù thành công này đánh dấu một bước tiến lớn nhưng vẫn còn đó những hạn chế. Yang cho biết gạch đất Mặt Trăng không thể chịu được áp suất trong môi trường chân không và trọng lực thấp của Mặt Trăng. Tuy nhiên, chúng có thể được sử dụng như lớp bảo vệ cho các mô-đun môi trường sống chịu áp suất. Những viên gạch này sẽ được thử nghiệm ở điều kiện không gian trong 3 năm để kiểm tra độ bền.

Các quốc gia khác như Mỹ cũng đang phát triển phương pháp sử dụng đất mặt trăng để xây dựng. Tuy nhiên, những tiến bộ của Trung Quốc trong vài năm qua đã cho thấy sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trong cuộc đua khám phá Mặt Trăng khiến Mỹ cảm thấy áp lực hơn bao giờ hết.