Mỹ quyết chiến với Trung Quốc về nguồn năng lượng vô tận mới

Khoản tài trợ Việc làm Xanh của Bộ Thương mại tiểu bang Washington dành cho Avalanche Energy sẽ được sử dụng để khởi động FusionWERX - cơ sở thử nghiệm công nghệ tổng hợp hạt nhân đầu tiên trên thế giới, tọa lạc tại miền Đông Washington.

FusionWERX là một trong những nỗ lực của chính phủ Mỹ nhằm thúc đẩy nguồn năng lượng nhiệt hạch.

FusionWERX là một quan hệ đối tác công tư, cung cấp nguồn lực nghiên cứu và phát triển (R&D) cho các trường đại học, công ty và phòng thí nghiệm chính phủ, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp trong lĩnh vực năng lượng nhiệt hạch, chuỗi cung ứng ngành và sản xuất vật liệu phóng xạ. Nhiệt hạch đang là một trong những nguồn năng lượng gần như vô hạn, không phát thải carbon, thông qua việc va chạm các nguyên tử nhẹ và đang được nhiều quốc gia trên thế giới chạy đua, bao gồm cả Trung Quốc.

Joe Nguyễn (gốc Việt Nam), Giám đốc Bộ Thương mại tiểu bang Washington, cho biết: “Bằng việc hỗ trợ FusionWERX của Avalanche, Washington đang chuyển đổi khoa học tổng hợp tiên tiến thành việc làm cho hộ gia đình và một chuỗi cung ứng năng lượng sạch bền vững. Đây chính xác là loại hình đổi mới do cộng đồng thúc đẩy mà chương trình Việc làm Xanh của chúng tôi hướng đến”.

Robin Langtry, đồng sáng lập và Giám đốc điều hành của Avalanche, đã gọi khoản tài trợ này là “một bất ngờ đáng hoan nghênh”. Điều này diễn ra chỉ vài tuần sau khi Avalanche ký hợp đồng tài trợ với Bộ Thương mại Washington nhằm hỗ trợ việc lập kế hoạch, thiết kế và xây dựng các dự án công nghệ sạch.

Năng lượng nhiệt hạch được xem là một trong những nguồn năng lượng gần như vô hạn.

Công ty hiện đang thiết kế cơ sở và dự kiến hầu hết thiết bị của FusionWERX sẽ được lắp đặt và đưa vào vận hành vào mùa thu năm 2026, với hoạt động dự kiến bắt đầu vào năm 2027. Langtry chưa tiết lộ tổng chi phí cho dự án này.

FusionWERX đặt mục tiêu trở thành một trong những nhà máy xử lý tritium (một dạng hydro phóng xạ) tiên tiến nhất do tư nhân sở hữu. Cơ sở này nằm trong một tòa nhà thuộc sở hữu của Cảng Benton, nơi trước đây đã được cấp phép hoạt động tritium.

Avalanche cũng đang phát triển các thiết bị tổng hợp từ tĩnh điện nhỏ gọn sử dụng tritium làm nhiên liệu. Đầu tháng này, công ty đã đạt được một cột mốc quan trọng khi vận hành thiết bị cỡ bàn làm việc của mình ở mức 300 kilovolt trong nhiều giờ, gấp khoảng 2 lần mật độ điện áp của tia sét.