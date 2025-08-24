Đột phá công nghệ pin tự phục hồi, mua xe điện một lần dùng cả đời

Nỗi lo lớn nhất về tuổi thọ và chi phí thay thế pin xe điện (EV) sắp lùi vào dĩ vãng. Các nhà khoa học châu Âu đang phát triển một công nghệ pin mang tính cách mạng, có khả năng "tự chữa lành" các hư hỏng, hứa hẹn kéo dài vòng đời của xe lên đến hơn 20 năm.

Hãy tưởng tượng, bạn có thể mua một chiếc xe điện khi con mình mới chào đời và vẫn dùng chính chiếc xe đó để đưa con đến lễ tốt nghiệp đại học. Đây không còn là viễn cảnh trong phim khoa học viễn tưởng, mà là mục tiêu của dự án PHOENIX do Liên minh châu Âu (EU) tài trợ. Sáng kiến này đang tập hợp các chuyên gia hàng đầu để tạo ra một thế hệ pin thông minh, xóa bỏ rào cản cuối cùng ngăn người dùng đến với xe điện.

Ảnh minh họa.

Công nghệ đột phá này hoạt động dựa trên một hệ thống "não bộ" thông minh. Các bộ pin sẽ được trang bị hàng loạt cảm biến siêu nhạy, không chỉ đo nhiệt độ và điện áp như hiện tại, mà còn theo dõi cả sự phồng rộp vật lý, tạo bản đồ nhiệt bên trong và phát hiện các loại khí bất thường – dấu hiệu sớm của các sự cố nguy hiểm như hiện tượng thoát nhiệt có thể gây cháy nổ.

Khi "bộ não" của pin phát hiện ra vấn đề, nó sẽ tự động kích hoạt các cơ chế sửa chữa. "Quá trình phục hồi có thể là nén pin trở lại hình dạng ban đầu, hoặc áp dụng nhiệt có chủ đích để tái tạo các liên kết hóa học bên trong", các chuyên gia của dự án cho biết.

Một trong những cơ chế ấn tượng nhất là sử dụng từ trường để phá vỡ các "đuôi gai" (dendrite) – những cấu trúc kim loại li ti hình thành trong quá trình sử dụng và là nguyên nhân chính gây hỏng hóc, đoản mạch pin.

Việc tăng tuổi thọ pin không chỉ giúp người dùng tiết kiệm một khoản chi phí thay thế khổng lồ, mà còn mang lại những lợi ích to lớn về an toàn và môi trường. Khả năng phát hiện sớm và tự sửa chữa giúp loại bỏ gần như hoàn toàn nguy cơ cháy nổ, khiến xe điện trở nên an toàn hơn bao giờ hết.

Đồng thời, một bộ pin dùng được lâu hơn đồng nghĩa với việc giảm thiểu lượng tài nguyên quý hiếm cần khai thác và hạn chế rác thải điện tử nguy hại, góp phần tạo ra một tương lai giao thông bền vững và sạch hơn.

Dù chi phí sản xuất ban đầu có thể cao hơn, nhóm nghiên cứu PHOENIX tin rằng mục tiêu cuối cùng là tạo ra một bộ pin nhỏ hơn, nhẹ hơn, an toàn và bền bỉ hơn, từ đó thay đổi hoàn toàn cuộc chơi trong ngành công nghiệp ô tô.