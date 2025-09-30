Ba cách giúp người dùng iPhone 17 tránh sự cố “scratchgate”

Kể từ khi iPhone 17 Pro có mặt tại các cửa hàng vào tuần trước, nhiều người đã phản ánh về việc xuất hiện các vết xước trên máy, điều này dẫn đến việc vấn đề này được đặt tên là “scratchgate”.

Theo Bloomberg, tình trạng này dường như phổ biến hơn ở các phiên bản màu tối như Deep Blue và Space Black của iPhone Air. Apple đã giải thích rằng nguyên nhân của vấn đề này là do các đế MagSafe bị mòn trong cửa hàng khiến vật liệu bị lem sang mặt sau của iPhone mới. Công ty cũng cho biết rằng vật liệu này có thể dễ dàng được loại bỏ bằng cách vệ sinh.

Để bảo vệ iPhone và giữ cho máy luôn trông mới, có một số biện pháp đơn giản mà người dùng có thể thực hiện.

Mua ốp lưng chất lượng

Việc chọn mua một chiếc ốp lưng chất lượng là rất quan trọng. Người dùng nên chú ý đến những khu vực dễ bị hư hỏng nhất, đặc biệt là các nút bấm và cụm camera mới trên iPhone 17 Pro và iPhone Air, vì chúng có thể dễ dàng bị trầy xước hoặc hư hỏng. Tốt nhất người dùng nên chọn một chiếc ốp lưng có viền bảo vệ xung quanh các khu vực này.

Cẩn thận khi mang điện thoại

Dĩ nhiên, không phải ai cũng muốn trang bị ốp lưng cho chiếc iPhone của mình do nhiều nguyên nhân khác nhau. Đối với trường hợp này, cách tốt nhất là bảo quản iPhone 17 Pro của mình khi không sử dụng.

Nếu thường để điện thoại trong túi, hãy chú ý không để chung với chìa khóa hay tiền lẻ. Khi di chuyển, điện thoại có thể va chạm với các vật dụng khác, dẫn đến trầy xước. Tương tự, khi sử dụng túi xách, hãy đảm bảo điện thoại được đặt ở vị trí an toàn.

Bên cạnh đó, một giải pháp hiệu quả là mua một chiếc túi đựng nhỏ, tốt nhất là làm từ vải mềm, để bảo vệ iPhone khi không sử dụng.

Cẩn thận khi đặt điện thoại xuống

Ngoài ra, khi đặt điện thoại xuống, người dùng cần cẩn thận. Dù bề mặt bàn có vẻ sạch sẽ vẫn có thể có bụi bẩn và mảnh vụn gây trầy xước, đặc biệt khi sạc điện thoại. Để bảo vệ tốt hơn, người dùng nên xem xét sử dụng đế sạc MagSafe hoặc các loại đế sạc tương tự giúp điện thoại ở vị trí cao hơn và giảm thiểu nhiệt tỏa ra. Hãy chọn đế sạc có bề mặt mềm mại để tăng cường bảo vệ cho thiết bị.

Mặc dù có những báo cáo về trầy xước, nhưng chúng thường là trường hợp ngoại lệ. Ngay cả những chiếc điện thoại tốt nhất cũng sẽ bị hao mòn theo thời gian, vì vậy người dùng không cần quá lo lắng về vấn đề scratchgate.