Sau iPhone 17, đâu là lựa chọn iPhone hợp túi tiền mà vẫn bền lâu?

Khi iPhone 17 lên kệ, nhiều người sẵn sàng bán lại những chiếc iPhone cũ mà họ đang sử dụng, tạo cơ hội cho những ai không đủ khả năng mua iPhone mới. Điều này dẫn đến một câu hỏi được nhiều người đặt ra: Đâu là mẫu iPhone có giá trị nhất khi xét về chất lượng và giá cả?

Không nhất thiết người dùng phải mua iPhone 17.

Nếu đang tìm kiếm một chiếc iPhone đời cũ tiết kiệm chi phí để sử dụng trong thời gian tới, có lẽ người tiêu dùng nên tránh iPhone 17 và các thế hệ như iPhone 16 vì giá của chúng vẫn còn cao.

Trong trường hợp tìm kiếm trên Apple Intelligence, người dùng sẽ không có kết quả nào khác ngoài việc chọn iPhone 15 Pro vì sản phẩm này sẽ tương tự như iPhone 16 nhưng lại mang đến nhiều camera hơn, màn hình tốt hơn và thiết kế cao cấp hơn. Tuy nhiên, mẫu máy này có thể vẫn chưa phải là lựa chọn kinh tế lắm.

Mặc dù cùng đời, iPhone 15 và 15 Plus lại không hỗ trợ Apple Intelligence, trong khi giá có thể cao hơn một chút so với iPhone 13 và 14. Vậy iPhone 13 hay 14 có phải là lựa chọn hợp lý hơn?

Giá iPhone 14 và 14 Pro đang hạ sâu

Sự lựa chọn này phụ thuộc vào nhu cầu và sở thích cá nhân. Nếu không cần những tính năng mới nhất từ Apple, iPhone 14 Pro có thể là lựa chọn lý tưởng, vì giá của sản phẩm này đã giảm đáng kể so với các mẫu máy mới hơn. Quan trọng hơn, chiếc điện thoại này đi kèm camera tốt và khả năng quay phim, iPhone 14 Pro giá khoảng 15,5 triệu đồng cũng là một lựa chọn phù hợp.

Nhiều mẫu iPhone cũ đã hạ giá kể từ khi iPhone 17 ra mắt, tạo món hời cho người tiêu dùng.

Trong khi đó, nếu đang tìm kiếm một chiếc điện thoại có hiệu suất tốt và có thể sử dụng lâu dài, iPhone 14 thông thường sẽ trở thành sự lựa chọn tốt nhất. Sản phẩm này không chỉ có giá tương đương với iPhone 13 mà còn đảm bảo nhận được các bản cập nhật trong 3-4 năm tới. Hiện tại, iPhone 14 đã qua sử dụng có giá khoảng 10,5 triệu đồng, một mức giá hợp lý so với nhiều mẫu điện thoại khác trên thị trường.

Đối với iPhone 13 và iPhone 12 Pro, mặc dù các sản phẩm này đã có giá rẻ hơn nhiều nhưng không được khuyến khích do thời lượng pin và hiệu suất đã giảm đáng kể ở thời điểm hiện tại. Hơn nữa, thời gian hỗ trợ phần mềm mà Apple thực hiện với các mẫu smartphone này có thể rơi vào khoảng 2-3 năm nữa, có nghĩa trải nghiệm tận hưởng tối đa các bản cập nhật iOS sẽ không còn dài, trong khi số tiền mà người dùng tiết kiệm được sẽ không quá cao.