Apple Watch SE 2022 giá rẻ mới lộ diện

Thứ Ba, ngày 03/05/2022 16:30 PM (GMT+7) Chia sẻ

Apple được cho là sẽ lên kế hoạch giới thiệu chu kỳ Watch SE mới mỗi hai năm một lần, có nghĩa phiên bản kế nhiệm của Watch SE ra mắt năm 2020 sẽ xuất hiện vào năm nay.

Giờ đây, chuyên gia rò rỉ liên quan đến các sản phẩm Apple, LeaksApplePro, đã đưa ra một số thông tin nội bộ nói về tất cả những thay đổi sẽ đến với Watch SE 2022 mới.

Sản phẩm dự kiến đi kèm chip S7 nhanh hơn được Apple sản xuất đặc biệt cho Watch Series 7 và mạnh mẽ hơn so với chip S5 trên Watch SE 2020. Điều này không gây nhiều ngạc nhiên, vì đó là cách mà Apple thường làm với các sản phẩm thuộc dòng SE, vốn phát hành chúng với chip tốt nhất hiện tại cho danh mục.

Hơn nữa, báo cáo tuyên bố rằng Watch SE 2022 sẽ có âm thanh tốt hơn, cũng như cảm biến nhịp tim mới cho phép cải thiện tính năng ECG mà nó chia sẻ với các mẫu Watch Series đắt tiền hơn.

Tuy nhiên, Watch SE 2022 được cho là vẫn cung cấp cùng các tùy chọn kích thước 40 mm và 44 mm mà Watch SE 2020 hiện đang cung cấp.

Apple cũng được cho là sẽ nâng cấp màn hình Watch SE 2022 để hỗ trợ tính năng Always On ở cấp độ phân cứng - một tính năng vay mượn trực tiếp từ các mẫu Watch lớn và đắt tiền hơn. Màn hình Always On đã xuất hiện kể từ Watch Series 5, tuy nhiên đã vắng bóng trên mẫu Watch SE đầu tiên. Trong chế độ này, thời gian luôn hiển thị cùng ứng dụng và bề mặt đồng hồ hoạt động gần đây nhất. Nhiều khả năng Watch SE sẽ sử dụng tấm nền LTPO.

Nói về chi phí, giá của Watch SE 2022 được cho là sẽ cao hơn so với Watch SE đầu tiên khi ra mắt. Cụ thể, máy sẽ có giá khởi điểm 299 USD, cao hơn 20 USD so với giá khởi điểm 279 USD của Watch SE thế hệ đầu tiên khi được phát hành.

