Apple sẽ mất hàng triệu người dùng iPhone vào tay "đối thủ" vì lý do này

Một cuộc khảo sát cho thấy, nếu không có iPhone màn hình gập cho đến năm 2026, 30% người dùng iPhone sẽ chuyển sang các mẫu Galaxy Z Fold và Pixel Pro Fold.

SellCell là một trang web so sánh giá, giúp người tiêu dùng Mỹ tiết kiệm tối đa chi phí cho điện thoại, máy tính bảng, đồng hồ thông minh và các thiết bị điện tử khác đã qua sử dụng hoặc bị hỏng. Công ty đã thực hiện một cuộc khảo sát với 2.000 người dùng iPhone. Với việc iPhone 17 chỉ còn 8 ngày nữa được ra mắt, cuộc khảo sát này cho thấy, 68,3% số người được hỏi có kế hoạch nâng cấp lên mẫu iPhone 17 trong lần ra mắt sắp tới.

Smartphone màn hình gập.

Tỷ lệ nâng cấp 68,3% cao hơn so với tỷ lệ 61,9% số người cho biết trong cuộc khảo sát của SellCell năm ngoái - những người khẳng định sẽ mua mẫu iPhone 16. Trong số những người dự định nâng cấp lên dòng điện thoại iPhone 17, 38,1% sẽ mua iPhone 17 Pro hoặc iPhone 17 Pro Max. 16,7% cho biết sẽ mua iPhone 17, iPhone 17 Air siêu mỏng là mẫu điện thoại được 13,5% số người tham gia khảo sát lựa chọn.

Cũng theo độc giả từ chuyên trang Phone Arena, Apple đã mất vị thế so với các "đối thủ". Điều này cũng thể hiện rõ trong kết quả khảo sát: 27,1% chủ sở hữu iPhone tin rằng Apple đã "mất lợi thế". Bất chấp phản hồi đó, 72,9% chủ sở hữu iPhone cho biết họ hài lòng hơn với iPhone hiện tại so với những năm trước. Điều này có thể giải thích cho sự gia tăng số lượng người dùng iPhone sẽ nâng cấp khi dòng iPhone 17 ra mắt.

Vậy đâu là yếu tố chính khiến chủ sở hữu iPhone sẽ không mua một trong những mẫu iPhone 17 mới? Rõ ràng, giá bán là một yếu tố quan trọng. 68,9% số người được khảo sát cho biết mức giá cao của dòng iPhone 17 là rào cản lớn nhất khiến họ ngần ngại. 16% cho biết sự thiếu đổi mới từ phía Apple khiến họ không mua phiên bản iPhone mới nhất. 5% cho biết họ đang cân nhắc chuyển sang điện thoại Android.

Những lý do khiến những người sở hữu iPhone hiện tại nâng cấp lên dòng iPhone 17.

Mặt khác, điều gì sẽ thúc đẩy người dùng iPhone mua mẫu iPhone 17 mới? 36% cho biết lý do nằm ở thiết kế mới với kiểu dáng siêu mỏng, màu sắc mới như tím oải hương/cam và thiết kế khu vực Dynamic Island mới. Hơn 53% sẽ ấn tượng với dung lượng pin lớn hơn trên các mẫu iPhone mới (đặc biệt nếu iPhone 17 Pro Max có pin lớn nhất trong lịch sử iPhone). Những nâng cấp lớn về camera sẽ khiến 28% người dùng iPhone hiện tại "lên đời" iPhone mới, các tính năng AI mới cho iOS chỉ khiến 7% người dùng sẵn sàng chi tiền cho một mẫu iPhone 17 mới.

Apple đang có nguy cơ mất 30% người dùng iPhone hiện tại vào các mẫu Galaxy hoặc Pixel màn hình gập

Dưới đây là một số dữ liệu có thể khiến Apple lo ngại vì hãng đang phải đối mặt với hơn 30% người dùng iPhone đang có ý định chuyển sang điện thoại Samsung hoặc Pixel.

Nếu Apple đợi đến năm sau mới ra mắt iPhone màn hình gập, như dự kiến, 20,1% sẽ cân nhắc chuyển sang điện thoại Galaxy Z Fold hoặc Galaxy Z Flip. 10,2% khác sẽ chuyển sang điện thoại Pixel màn hình gập. Vì vậy, 30,3% người dùng iPhone hiện tại có nguy cơ chuyển sang điện thoại màn hình gập từ Samsung hoặc Google. Chỉ 3,3% cho biết họ sẽ trì hoãn việc mua điện thoại màn hình gập cho đến khi Apple ra mắt iPhone màn hình gập.

Một con số đáng kinh ngạc là 49% trong số 2.000 người dùng iPhone được khảo sát cho biết smartphone Android không có gì hấp dẫn họ. Tuy nhiên, có tới 51% người được hỏi cho rằng smartphone Android đang trở nên hấp dẫn hơn nhờ những yếu tố như AI (13%), giá tốt hơn (11%), camera tốt hơn (11%) và điện thoại màn hình gập (9%).

Ngay cả khi iPhone có giá cao hơn do thuế quan, 34% cho biết vẫn sẽ mua iPhone mới. 37% sẽ không mua iPhone mới nếu thuế quan khiến giá cao hơn và 29% sẽ quyết định khi biết rõ mức giá.