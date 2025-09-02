Cảnh báo thói quen mà người dùng iPhone và Android nên tránh

Nhiều yếu tố như cường độ dòng điện, sự dao động nhiệt độ và vòng đời tự nhiên của hóa chất bên trong pin đều ảnh hưởng đến quá trình suy giảm của pin. Điều này khiến người dùng smartphone thường băn khoăn về việc có nên cắm sạc qua đêm hay không.

Người dùng thường có thói quen sử dụng điện thoại trước khi cắm sạc qua đêm.

Theo các chuyên gia, việc cắm sạc qua đêm về cơ bản là an toàn, miễn là người dùng sử dụng bộ sạc chính hãng hoặc từ các thương hiệu uy tín. Các smartphone hiện đại được trang bị nhiều tính năng bảo vệ pin, và các bộ sạc cũng có các cơ chế bảo vệ phần cứng. Tuy nhiên, việc sạc nhanh liên tục có thể làm giảm tuổi thọ pin.

May mắn thay, các bộ sạc nhanh hiện nay, ngay cả những bộ sạc có công suất lên đến 80W, đều tích hợp các tính năng bảo vệ như chống quá nhiệt, quá áp và quá dòng. Dù đang sử dụng điện thoại hay để ở chế độ chờ, việc cắm sạc trong thời gian dài không gây ra rủi ro nghiêm trọng. Một số mẫu điện thoại còn có tính năng tách sạc với mục đích chỉ cung cấp đủ điện cho điện thoại hoạt động mà không nạp thêm vào pin.

Các điện thoại giữ mát khi sạc qua đêm

Các thương hiệu smartphone như Apple và Samsung đã đảm bảo rằng việc sạc qua đêm là an toàn. Apple cho biết iPhone sẽ tự ngừng sạc khi pin đầy và chỉ tiếp tục sạc khi mức pin giảm xuống dưới 95%. Samsung cũng áp dụng chiến lược tương tự với khả năng “sạc bảo trì” nhằm đảm bảo rằng việc cắm điện thoại qua đêm không gây ra rủi ro nào.

Bộ sạc giả là lý do nguy hiểm nhất gây sự cố pin smartphone.

Tuy nhiên, nhiệt độ cao có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ pin. Apple cảnh báo rằng việc để điện thoại tiếp xúc với nhiệt độ trên 35 độ C trong khi sạc có thể làm giảm tuổi thọ pin vĩnh viễn.

Ngoài ra, một báo cáo gần đây từ tổ chức từ thiện Electrical Safety First đã chỉ ra rằng các bộ sạc giả có thể gây ra nhiều rủi ro, bao gồm hỏa hoạn và điện giật. Những bộ sạc này thường thiếu linh kiện, có thiết kế kém và không đảm bảo an toàn cho người dùng. Các thử nghiệm cho thấy 98% bộ sạc giả không đạt tiêu chuẩn an toàn, gây ra nguy cơ quá nhiệt, cháy nổ và điện giật.

Chính vì vậy, để bảo vệ bản thân và thiết bị, người dùng nên sử dụng bộ sạc chính hãng và tránh xa các sản phẩm không rõ nguồn gốc.