Hà Nội: Vì sao một loạt xe sử dụng khóa thông minh tại phố Kim Mã đề không nổ máy?

Thiết bị gây nhiễu smart key tại Kim Mã

Nhận được phản ánh của người dân qua trang Fanpage của Cục Tần số vô tuyến điện, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I thuộc Cục Tần số vô tuyến điện đã nhanh chóng vào cuộc để tìm hiểu sự việc này.

Ngay sau đó, Tổ Công tác của Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I đã có mặt tại hiện trường.

Sau khi tiến hành đo kiểm, lực lượng chức năng đã xác định "thủ phạm" gây nhiễu là thiết bị quét mã QR để so sánh kết quả Vietlott.

Thiết bị này bị lỗi và liên tục phát tín hiệu gây nhiễu trực tiếp lên dải tần 433.05 - 434.79 MHz được miễn cấp phép cho các thiết bị điều khiển từ xa như smart key (theo quy định tại Thông tư 08/2021/TT-BTTTT, ngày 14/10/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông, nay là Bộ Khoa học và Công nghệ).

Ngay sau khi thiết bị này được xử lý, khóa thông minh của tất cả các phương tiện trong khu vực đã hoạt động bình thường trở lại.

Nguyên nhân chủ yếu của sự việc là do các thiết bị ứng dụng sóng vô tuyến điện khi hoạt động không đáp ứng được các tiêu chuẩn chất lượng hoặc bị sự cố kỹ thuật gây ra.

Cơ quan chức năng và các chuyên gia luôn khuyến cáo người dân và các tổ chức chỉ nên mua và sử dụng những thiết bị ứng dụng sóng vô tuyến điện có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật tương ứng (được cấp chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy, gắn dấu hợp quy).

Khi gặp hiện tượng nghi ngờ nhiễu sóng smart key, người dân có thể phản ánh qua số hotline 0862.92.92.92 của Cục Tần số vô tuyến điện, hay thông báo cho các Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực trên cả nước, hoặc các Sở Khoa học và Công nghệ ở địa phương để được hỗ trợ.