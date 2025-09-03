Thông tin làm ấm lòng người hâm mộ iPhone 17 trước giờ G

Một tuần trước sự kiện “Awe Dropping”, nơi Apple dự kiến ra mắt iPhone 17, thị trường đang dậy sóng với những thông tin trái chiều về giá cả của sản phẩm này. Tuy nhiên, một tin vui vừa được đưa ra khiến người hâm mộ có thể thở phào nhẹ nhõm.

Giá bán iPhone 17 đang là chủ đề được nhiều người tranh luận.

Các nhà phân tích từ JPMorgan đã công bố một báo cáo nghiên cứu cho biết giá iPhone 17 có thể giữ nguyên hoặc chỉ tăng nhẹ. Theo dự báo được trang 9to5Mac trích dẫn, giá khởi điểm của sản phẩm có thể cao hơn, nhưng khả năng tăng giá là không chắc chắn.

Cụ thể, Apple có thể áp dụng chiến lược tương tự như với iPhone 15 Pro Max khi loại bỏ tùy chọn bộ nhớ 128 GB cho mẫu iPhone 17 Pro. Điều này có thể dẫn đến việc giá khởi điểm của mẫu Pro tăng thêm 100 USD (2,63 triệu đồng), nhưng không nên coi đây là một mức tăng giá thực sự.

Về mẫu iPhone 17 Air, hiện vẫn chưa có thông tin rõ ràng. Chiếc điện thoại siêu mỏng này sẽ thay thế iPhone 16 Plus, nhưng với thiết kế mới, vì vậy Apple có thể định giá cao hơn một chút để phản ánh những đặc điểm riêng biệt. JPMorgan dự đoán mức giá cho mẫu này có thể dao động từ 899 đến 949 USD (23,64 đến 24,95 triệu đồng).

iPhone 17 Pro sẽ tăng giá nhưng cũng như không do loại bỏ bộ nhớ 128 GB?

Dưới đây là dự đoán giá khởi điểm cho toàn bộ dòng iPhone 17 của JPMorgan:

- iPhone 17: 799 USD (không tăng).

- iPhone 17 Air: 899 - 949 USD (có thể tăng 50 USD).

- iPhone 17 Pro: 1.099 USD (tăng 100 USD, nhưng có dung lượng lưu trữ cao hơn).

- iPhone 17 Pro Max: 1.199 USD (không tăng).

Mặc dù báo cáo này có vẻ khả quan, tuy nhiên người hâm mộ không nên đặt quá nhiều kỳ vọng cho đến khi Apple công bố giá chính thức vào 0 giờ sáng ngày 10/9 theo giờ Việt Nam. Trong bối cảnh Google không thay đổi giá cho Pixel 10, có khả năng Apple cũng sẽ giữ nguyên giá cho các mẫu điện thoại mới. Tuy nhiên, với tình hình giá cả ngày càng leo thang, không có gì ngạc nhiên nếu iPhone tiếp theo sẽ có mức giá cao hơn.