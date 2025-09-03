Thói quen mà nhiều người dùng Android mãi không chịu thay đổi

Việc đóng ứng dụng trên điện thoại Android có thể giúp tăng tốc thiết bị, nhưng hệ điều hành này đã tự động giới hạn các ứng dụng nhàn rỗi để tiết kiệm pin. Do đó, người dùng không cần phải quản lý chúng quá chặt chẽ. Chẳng hạn, ứng dụng Gmail vẫn hoạt động nền để gửi thông báo ngay cả khi người dùng đã đóng nó, vì vậy không cần thiết phải mở liên tục.

Mặc dù việc đóng ứng dụng có vẻ hiệu quả, nhưng thực tế có thể khiến thiết bị Android hoạt động nhiều hơn và tiêu tốn pin khi mở lại. Tính năng Doze sẽ giúp tiết kiệm pin bằng cách giảm hoạt động CPU và mạng khi người dùng không sử dụng điện thoại trong một thời gian.

Ngoài ra, điện thoại cũng sẽ học hỏi theo thời gian thông qua tính năng Adaptive Battery có chức năng theo dõi các ứng dụng người dùng sử dụng và tần suất sử dụng chúng. Tính năng này giúp hạn chế hoạt động của các ứng dụng ít sử dụng ở chế độ nền, từ đó cải thiện hiệu suất.

Để duy trì hiệu suất tốt cho thiết bị, người dùng cũng nên thường xuyên kiểm tra bộ nhớ và phần mềm bằng cách truy cập vào Settings > Storage > Storage Manager, nhấp Remove photos and videos. Giảm độ sáng màn hình cũng là một cách hiệu quả để kéo dài thời gian sử dụng pin vì màn hình thường tiêu tốn nhiều năng lượng nhất. Người dùng có thể bật tính năng Adaptive brightness hoặc Dark theme nếu thiết bị có màn hình OLED.

Cuối cùng, hãy đặt Screen Timeout thành 30 hoặc 60 giây để tiết kiệm pin mà không cần phải đóng ứng dụng không cần thiết.

Những mẹo này không chỉ giúp cải thiện hiệu suất thiết bị mà còn kéo dài thời gian sử dụng pin, mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người dùng Android.