Đã đến lúc người dùng nên tránh mua mẫu iPhone này

Theo đó, một số thiết bị từ năm 2015 của Apple đã được đưa vào danh sách lỗi thời và cổ điển. Cụ thể, ba mẫu MacBook mới đã trở thành sản phẩm lỗi thời, trong khi một mẫu iPhone cũ hơn cũng được chuyển vào danh sách cổ điển.

MacBook Air 11 inch (2015) đã nằm trong danh sách sản phẩm lỗi thời.

Danh sách này là công cụ mà Apple sử dụng để theo dõi tình trạng sửa chữa của các thiết bị. Theo thông tin từ MacRumors, 4 thiết bị mới đã được thêm vào danh sách sản phẩm lỗi thời, vốn bao gồm cả những sản phẩm có niên đại từ năm 1976. Ba sản phẩm mới được xác định là lỗi thời bao gồm MacBook Air 11 inch (đầu năm 2015), MacBook Pro 13 inch và 15 inch (năm 2017). Đáng chú ý, phiên bản MacBook Pro 13 inch có 4 cổng Thunderbolt 3 đã trở thành lỗi thời, trong khi mẫu có 2 cổng vẫn còn trong danh sách sản phẩm cổ điển.

Apple thông báo rằng các cửa hàng và nhà cung cấp dịch vụ ủy quyền sẽ không còn hỗ trợ sửa chữa cho các sản phẩm nằm trong danh sách lỗi thời. Tuy nhiên, một số mẫu MacBook vẫn có thể đủ điều kiện thay pin nếu được bán ra trong vòng 10 năm qua. Người dùng cần liên hệ với Apple để xác nhận tình trạng cụ thể của sản phẩm.

Theo quy định của Apple, một sản phẩm sẽ được coi là lỗi thời khi ngừng bán trong 7 năm. Sau 5 năm ngừng bán, sản phẩm sẽ được chuyển vào danh sách cổ điển trong hai năm trước khi trở thành lỗi thời.

iPhone 8 Plus 64 GB và 256 GB cũng trở thành sản phẩm cổ điển, rất khó tìm linh kiện để sửa chữa.

Đặc biệt, hai mẫu iPhone 8 Plus đã chính thức trở thành hàng “cổ” vào cuối tuần qua, với các phiên bản 64 GB và 256 GB nằm trong danh sách. Điều này đồng nghĩa với việc việc sửa chữa sẽ trở nên khó khăn hơn, mặc dù vẫn có thể thực hiện thông qua các nhà cung cấp dịch vụ và cửa hàng của Apple. Hiện tại, chưa có thông tin về thời điểm phiên bản 128 GB sẽ được đưa vào danh sách.

Tất cả các mẫu iPhone 8 khác, cùng với iPhone X ra mắt cùng thời điểm, đã nằm trong danh sách thiết bị lỗi thời. Nếu người dùng đang có ý định mua iPhone 8 Plus vì giá rẻ, hãy nhớ rằng thiết bị đó sẽ ngày càng khó sửa chữa hơn và không nhận được bất kỳ bản cập nhật phần mềm nào kể từ khi iOS 16 được phát hành vào năm 2022.