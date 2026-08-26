Apple ra mắt Mac Studio mới với chip M5 Series siêu mạnh

Cùng với Mac mini mới, Apple đã công bố thế hệ Mac Studio tiếp theo. Dòng Mac Studio mới được trang bị chip M5 Max và M5 Ultra, đồng thời hỗ trợ bộ nhớ thống nhất (unified memory) lên đến 512GB.

Các mẫu Mac Studio mới đã bắt đầu cho phép đặt hàng trước.

Mac Studio với chip M5 Max

Trước tiên, Apple đã công bố mẫu Mac Studio mới sử dụng chip M5 Max – bản nâng cấp từ thế hệ M4 Max trước đó. Chip M5 Max từng ra mắt lần đầu trên MacBook Pro vào đầu năm nay.

M5 Max sở hữu CPU 18 nhân, bao gồm 6 nhân siêu hiệu năng (super core) và 12 nhân hiệu năng cao (performance core). GPU có thể được cấu hình với tối đa 40 nhân, tích hợp sẵn bộ tăng tốc Neural (Neural Accelerators) trong từng nhân. Apple cho biết, hiệu năng GPU nhanh hơn tới 50% so với thế hệ trước. Chip này cung cấp băng thông bộ nhớ thống nhất lên tới 614GB/s, cao hơn so với mức 546GB/s của thế hệ M4 Max.

Mac Studio mới với chip M5 Max và M5 Ultra.

Mac Studio phiên bản M5 Max có mức khởi điểm là 36GB bộ nhớ thống nhất và hỗ trợ tối đa 128GB. Các thông số này tương đương với thời điểm Mac Studio dùng chip M4 Max mới ra mắt. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian một năm qua, Apple đã dần cắt giảm các tùy chọn cấu hình do tình trạng thiếu hụt bộ nhớ trên toàn ngành. Tính đến ngày hôm qua, Mac Studio dùng chip M4 Max có mức khởi điểm 36GB và tối đa là 96GB bộ nhớ.

Dưới đây là một số kết quả đo hiệu năng (benchmark) mà Apple chia sẻ cho Mac Studio dùng chip M5 Max:

- Xử lý câu lệnh (prompt) cho mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) trong LM Studio nhanh hơn tới 10,7 lần so với Mac Studio dùng chip M1 Max và nhanh hơn 3,9 lần so với chip M4 Max.

- Hiệu năng chuyển đổi văn bản thành hình ảnh (text-to-image) nhanh hơn tới 7,4 lần so với Mac Studio dùng chip M1 Max và nhanh hơn tới 3,5 lần so với chip M4 Max.

- Hiệu năng tính năng Magic Mask trong phần mềm Blackmagic Design DaVinci Resolve Studio nhanh hơn tới 5,3 lần so với Mac Studio dùng chip M1 Max và nhanh hơn tới 3 lần so với chip M4 Max.

- Tốc độ giải mã trình tự DNA (basecalling) trong phần mềm Oxford Nanopore MinKNOW nhanh hơn tới 3,5 lần so với Mac Studio dùng chip M1 Max và nhanh hơn tới 1,9 lần so với chip M4 Max.

Mac Studio với chip M5 Ultra

Sản phẩm đáng chú ý hơn của "Nhà Táo" là chiếc Mac Studio trang bị chip M5 Ultra. Sản phẩm sở hữu CPU lên tới 36 nhân, bao gồm 12 nhân siêu hiệu năng (super core) và 24 nhân hiệu năng cao (performance core). Cấu hình này mang lại hiệu năng đa luồng cao hơn tới 1,3 lần so với thế hệ Mac Studio dùng chip M3 Ultra trước đó.

Chip M5 Ultra được trang bị GPU lên tới 80 nhân; Apple khẳng định đây là GPU mạnh mẽ nhất từng được tích hợp trong dòng chip Apple Silicon. Đây cũng là lần đầu tiên Apple bổ sung các bộ tăng tốc thần kinh (Neural Accelerators) vào dòng chip Ultra. Neural Accelerators là phần cứng chuyên dụng nằm trong mỗi nhân GPU, được thiết kế để tăng tốc các tác vụ AI.

Mac Studio mới với chip M5 Max và M5 Ultra.

Về bộ nhớ, Mac Studio dùng chip M5 Ultra có mức khởi điểm là 96GB và có thể cấu hình lên tới 512GB. Thông số này không thay đổi so với thời điểm ra mắt Mac Studio dùng chip M3 Ultra. Tuy nhiên, trong năm qua, Apple đã cắt giảm các tùy chọn bộ nhớ của Mac Studio dùng chip M3 Ultra xuống còn duy nhất mức 96GB do tình trạng thiếu hụt linh kiện bộ nhớ. Băng thông bộ nhớ đạt mức lên tới 1,2TB/s.

Media Engine trên chip M5 Ultra sở hữu số lượng khối mã hóa và giải mã video gấp đôi so với chip M5 Max, hỗ trợ xử lý đồng thời tới 33 luồng video ProRes độ phân giải 8K.

Apple cũng đã công bố các kết quả đo hiệu năng (benchmark) sau đây cho Mac Studio dùng chip M5 Ultra:

- Hiệu năng huấn luyện mô hình CopyCat ML trong phần mềm Foundry Nuke nhanh hơn tới 15,4 lần so với Mac Studio dùng chip M1 Ultra và nhanh hơn tới 3,3 lần so với chip M3 Ultra.

- Tốc độ xử lý câu lệnh (prompt) cho mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) trong LM Studio nhanh hơn tới 9,8 lần so với Mac Studio dùng chip M1 Ultra và nhanh hơn tới 4 lần so với chip M3 Ultra.

- Hiệu năng tạo ảnh từ văn bản (text-to-image) nhanh hơn tới 8,2 lần so với Mac Studio dùng chip M1 Ultra và nhanh hơn tới 4,3 lần so với chip M3 Ultra.

- Hiệu suất kết xuất (render) cảnh trong Maxon Redshift nhanh hơn tới 4,7 lần so với Mac Studio dùng chip M1 Ultra và nhanh hơn tới 1,7 lần so với chip M3 Ultra.

Các thông số kỹ thuật và thông tin khác về Mac Studio

- Hỗ trợ Wi-Fi 7 và Bluetooth 6, vận hành bởi chip mạng N1 của Apple

- ỗ trợ kết nối tới 8 màn hình rời, hoặc tối đa 4 màn hình Studio Display XDR với độ phân giải 5K và tần số quét 120Hz

- Hiệu suất lưu trữ nhanh gấp đôi nhờ hỗ trợ chuẩn PCIe Gen 6

- Cổng Thunderbolt 5 với băng thông lên tới 120Gb/s

- Hỗ trợ tính năng genlock qua cổng USB-C để đồng bộ hóa chính xác giữa màn hình và thiết bị quay phim chuyên nghiệp.

Giá bán và thời điểm lên kệ của Mac Studio

Mac Studio dùng chip M5 Max có giá khởi điểm 2.499 USD (khoảng 65,1 triệu đồng) cho cấu hình cơ bản với dung lượng lưu trữ 512GB. Mức giá này không đổi so với phiên bản Mac Studio dùng chip M4 Max. Mac Studio dùng chip M5 Ultra có giá khởi điểm 5.499 USD (khoảng 143,4 triệu đồng) với dung lượng lưu trữ 1TB; mức giá này cao hơn 200 USD (khoảng 5,2 triệu đồng) so với cấu hình dùng chip M3 Ultra.

Dòng sản phẩm Mac Studio mới đã bắt đầu cho phép đặt hàng và sẽ đến tay khách hàng từ ngày 22/9. Tuy nhiên, Apple cho biết phiên bản Mac Studio M5 Ultra với bộ nhớ 512GB sẽ "ra mắt vào cuối tháng 10".