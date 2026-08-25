Apple khó có thể "đánh bại" Samsung trong năm nay

Sau hơn một thập kỷ thống trị ngành công nghiệp di động về doanh số phần cứng, Samsung lần đầu tiên phải nhường ngôi vương cho "đối thủ truyền kiếp" Apple vào năm 2023. Tuy nhiên, hai "gã khổng lồ" này đã hoán đổi vị trí ngay năm sau đó và lặp lại kịch bản tương tự vào năm 2025, khi tập đoàn công nghệ có trụ sở tại Cupertino giành được danh hiệu toàn cầu thứ hai trong vòng ba năm... với khoảng cách cực kỳ sít sao.

iPhone 17.

Mặc dù cuộc đua được dự báo sẽ tiếp tục diễn ra ngang ngửa cho đến hết năm 2026 nhưng Apple khó có khả năng giành chiến thắng năm thứ ba liên tiếp, ít nhất là theo dự báo thị trường mới nhất từ ​​Counterpoint Research.

Samsung sẽ vượt qua Apple với cách biệt 0,1%

Dự báo, diễn biến thị phần smartphone của Samsung và Apple trong năm 2026 sẽ kịch tính không kém 2025. Mặc dù thị phần của cả hai đều có khả năng tăng trưởng nhưng "miếng bánh" của nhà vô địch hiện tại có thể mở rộng từ 19,7% lên 22,5% (một con số khá ấn tượng), đối thủ xếp thứ hai dự kiến ​​sẽ vọt từ 19,2% lên tới 22,6%. Chừng đó là đủ để thay đổi thứ hạng của hai nhà sản xuất hàng đầu thế giới.

Dự báo thị phần smartphone trong các năm.

Nói cách khác, cuộc chiến giành vị thế dẫn đầu ngành công nghiệp di động năm nay vẫn còn rất khó đoán định và kết quả có thể nghiêng về bất kỳ bên nào, tùy thuộc vào những yếu tố chi tiết như mức độ phổ biến của iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max trong những tháng đầu mở bán, cũng như tần suất và mức độ giảm giá của dòng Samsung Galaxy S26 trong cùng khoảng thời gian đó. Chỉ một trong hai "gã khổng lồ" này có khả năng đi ngược lại đà sụt giảm (mạnh) của thị trường.

Điều quan trọng hơn là công ty nào thực sự có thể gia tăng cả lượng xuất xưởng lẫn thị phần. Đó là thước đo chính xác nhất cho sự phát triển và khả năng chống chịu trong giai đoạn đầy thách thức của thị trường smartphone. Và đây là lĩnh vực mà chỉ Samsung và Huawei mới có khả năng đạt kết quả vượt trội vào năm 2026 so với năm trước đó.

Samsung có thể cải thiện doanh số năm 2025 thêm 0,8%. Con số này không quá ấn tượng nhưng lại rất đáng kể khi đặt cạnh mức sụt giảm 14,3% được dự báo cho toàn ngành di động toàn cầu và mức giảm 2,1% dự kiến ​​đối với iPhone của Apple. Rõ ràng, đây không phải là kết quả tồi nếu so với mức sụt giảm 14,3% của thị trường nhưng cũng chưa thực sự xuất sắc khi so sánh với mức tăng trưởng khiêm tốn của Samsung và mức tăng ấn tượng 8% (so với năm trước) mà Huawei có thể đạt được.

iPhone 18 là biến số lớn

Nếu Samsung giành lại được ngôi vương toàn cầu trong năm nay, thiết bị đóng vai trò chủ chốt mang lại thành tích đó có lẽ không phải là Galaxy S26 Ultra, Galaxy Z Fold 8 hay thậm chí là Galaxy A57. Đó là chiếc iPhone 18 bản tiêu chuẩn của Apple.

Thiết bị này được dự đoán ra mắt vào năm 2027 thay vì trình làng cùng lúc với iPhone 18 Pro và 18 Pro Max vào tháng 9 tới như các thế hệ tiền nhiệm. Trong ngắn hạn, điều này có thể gây bất lợi cho Apple về mặt sức hút đại chúng của danh mục sản phẩm, đồng thời cũng gần như đảm bảo cho họ một chiến thắng trên thị trường smartphone toàn cầu năm 2027 với khoảng cách thị phần an toàn hơn một chút (ở mức 0,5%).

Ước tính tổng số smartphone xuất xưởng hàng năm trên toàn cầu.

Một lần nữa, cả Samsung và Apple đều được kỳ vọng sẽ gia tăng thị phần. Và trong năm thứ hai liên tiếp, lượng xuất xưởng smartphone toàn cầu có thể sẽ sụt giảm vào năm 2027... nhưng mức giảm chỉ là 1%.

Đợt phục hồi lớn tiếp theo sẽ không đến từ điện thoại màn hình gập hay AI

Theo chuyên gia phân tích của Counterpoint Research, doanh số điện thoại thông minh cuối cùng sẽ phục hồi vào năm 2028 khi giá bán lẻ "bắt đầu ổn định" và nhiều người dùng smartphone sẽ buộc phải sắm thiết bị mới.

Dòng Galaxy S26.

Cần lưu ý rằng ít nhất một số thiết bị trong số đó sẽ hỗ trợ công nghệ 6G. Chính tiêu chuẩn mạng di động thế hệ tiếp theo này được kỳ vọng sẽ đưa thị trường trở lại mức doanh số của giai đoạn 2024-2025 vào năm 2030.

Trong khi đó, điện thoại màn hình gập nhiều khả năng vẫn chỉ là một phân khúc thị trường ngách tương đối nhỏ (ngay cả sau khi đã ra mắt vài thế hệ iPhone Ultra). Nếu may mắn, chúng ta có thể sẽ coi "cuộc cách mạng AI" hiện nay chỉ còn là một ký ức xa vời sau ba hoặc bốn năm nữa.