Chốt tên gọi iPhone mỏng nhất ra mắt năm nay với “công nghệ tương lai”

Tên gọi iPhone 17 Air không phải là điều bất ngờ bởi các thiết bị mang thương hiệu Air thường nổi bật với độ dày tối thiểu. Theo The Verge, iPhone mới sẽ mỏng hơn khoảng 2 mm so với các mẫu hiện tại, với độ dày dự kiến từ 5,5 đến 6,25 mm, tương đương với iPad Pro sử dụng chip M4 và mỏng hơn đáng kể so với iPhone 6 có độ dày 6,9 mm.

iPhone 17 Air chính là tên gọi của chiếc iPhone mỏng nhất từ trước đến nay.

iPhone 17 Air dự kiến sẽ được ra mắt vào mùa thu năm nay. Sản phẩm này không chỉ đơn thuần là một chiếc smartphone mới mà còn là “nơi thử nghiệm các công nghệ tương lai của công ty”. Mục tiêu giảm độ dày trên iPhone 17 Air không chỉ mang tính thẩm mỹ. Gurman cho biết, việc phát triển thân máy mỏng sẽ giúp Apple tiến gần hơn đến việc sản xuất các mẫu iPad và iPhone có thể gập lại.

Bên cạnh đó, iPhone 17 Air có thể là một trong những mẫu đầu tiên thử nghiệm modem di động mang tên mã Sinope, dự kiến sẽ xuất hiện trên iPhone SE 4 vào mùa xuân tới. Cũng có thông tin cho biết toàn bộ dòng iPhone năm nay sẽ được trang bị mô-đun Wi-Fi và Bluetooth độc quyền của Apple, mặc dù sự xuất hiện của chúng trên mẫu Air vẫn chưa được xác nhận.

iPhone 17 Air hứa hẹn mở ra một kỷ nguyên mới cho các thiết bị đột phá từ Apple.

Về mặt đặc điểm kỹ thuật, iPhone 17 Air sẽ được trang bị màn hình ProMotion OLED 6,6 inch với tốc độ làm mới 120 Hz, một tính năng trước đây chỉ có trên các mẫu iPhone Pro. Khác với các mẫu cũ, iPhone 17 Air sẽ chỉ có một camera 48 MP ở mặt sau và camera 24 MP ở mặt trước cho chụp ảnh selfie. Dự kiến, smartphone này sẽ được trang bị chip A19 và RAM 8 GB để hỗ trợ các chức năng trí tuệ nhân tạo Apple Intelligence.

Rất có thể, iPhone 17 Air không chỉ trở thành chiếc smartphone mỏng nhất của Apple mà còn là đầu tàu cho các công nghệ mới, bao gồm cả thiết bị có thể gập lại đầu tiên của công ty. Buổi công bố chính thức của sản phẩm này dự kiến sẽ diễn ra vào mùa thu năm nay.