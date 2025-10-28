Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam mưa lũ lịch sử: Hai việc người dùng Zalo nên làm ngay!

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12, trên địa bàn nhiều tỉnh/thành miền Trung như Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi đang có mưa lũ vượt xa mọi con số từng ghi nhận trong lịch sử, khiến nhiều nơi ngập sâu trong biển nước. Trước tình hình thời tiết cực đoan với nhiều diễn biến phức tạp, người dân các tỉnh miền Trung có thể thực hiện những điều sau đây trên nền tảng Zalo.

Theo dõi các kênh thông tin chính thống

Cập nhật tình hình thiên tai, lũ lụt có ý nghĩa quan trọng với người dân. Trong những giai đoạn khẩn cấp, tin nhắn, thông báo đẩy được gửi đến kịp thời sẽ giúp người dân nhanh chóng tìm phương án gia cố nhà cửa, neo đậu tàu thuyền, hoặc di tản đến nơi an toàn.

Một số kênh Zalo OA chính thống.

Theo đó, người dân các tỉnh miền Trung có thể theo dõi và cập nhật thông tin về tình hình thời tiết, mưa lũ liên tục được chia sẻ trên các tài khoản chính thức (Zalo Official Account - gọi tắt là Zalo OA) của những đơn vị dưới đây:

- Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.

- Cục Quản lý đê điều và PCTT.

- Tổng đài 1022 Đà Nẵng.

- Cổng Thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng.

Bên cạnh việc chủ động vào trang Zalo OA của những đơn vị trên để đọc thông tin, người dân cũng nhận được tin nhắn được gửi trực tiếp. Trong đêm 27/10, Zalo đã phối hợp với Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai gửi 6 triệu tin nhắn tới người dân các tỉnh Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk. Nội dung tin nhắn đưa ra những cảnh báo nhằm giúp người dân ứng phó với lũ, lũ quét, và sạt lở đất.

Cập nhật tình trạng an toàn - cần hỗ trợ

Từ ngày 27/10, Zalo đã kích hoạt tính năng SOS để hỗ trợ người dân cập nhật tình hình và liên lạc cứu trợ khẩn cấp tại Huế và Đà Nẵng. Zalo SOS là một tiện ích khẩn cấp chỉ được bật trong các sự kiện thiên tai nghiêm trọng.

Người dân Đà Nẵng và Huế cập nhật tình trạng an toàn hay gặp khó khăn trên Zalo SOS.

Để sử dụng tính năng Zalo SOS, người dùng có thể truy cập vào ứng dụng nhắn tin Zalo và sẽ nhìn thấy thông báo “Bạn có đang an toàn không?” ngay trong cửa sổ Tin nhắn.

Với lựa chọn “Chia sẻ tình trạng”, người dân có thể thông báo “Tôi an toàn” hoặc “Tôi đang khó khăn”, kèm mô tả về tình hình thực tế.

Trong giai đoạn bão lũ, việc liên lạc trực tiếp thường bị gián đoạn do nhiều nguyên nhân. Chỉ cần một dòng thông báo trạng thái cũng giúp người thân, gia đình, và bạn bè nhanh chóng nắm bắt được tình hình.

Với lựa chọn “Yêu cầu hỗ trợ”, hệ thống sẽ kết nối trực tiếp với tổng đài 112. Với các gia đình gặp khó khăn trong thời điểm lụt lội như thiếu lương thực, hạn chế di chuyển do thiếu phương tiện, thiếu các nhu yếu phẩm cần thiết…. tổng đài 112 sẽ là kênh tiếp nhận cứu trợ quan trọng.

Trước đó, trong cơn bão số 10, tổng đài 112 đã tiếp nhận 33.000 cuộc gọi thông qua Zalo SOS, gần 70.000 người dân chia sẻ “gặp khó khăn”. Chỉ trong vòng 4 ngày (từ ngày 28/9 - 1/10), tính năng Zalo SOS đã ghi nhận khoảng 70.000 người dân tại các tỉnh thành khu vực miền Trung và miền Bắc chia sẻ tình trạng “đang gặp khó khăn” trên Zalo, hơn 395.000 người ghi nhận an toàn.