Apple ra mắt AirPods Pro mới sau ba năm chờ đợi

Với giá bán 249 USD (6,57 triệu đồng), người dùng có thể đặt hàng trước sản phẩm ngay từ hôm nay trước khi tai nghe được giao đến tay khách hàng vào ngày 19/9.

AirPods Pro 3 được trang bị cảm biến nhịp tim mới, cùng với tính năng chống ồn chủ động (ANC) được cải tiến và tính năng dịch trực tiếp. Apple cam kết rằng hệ thống ANC trên AirPods Pro 3 sẽ là “tốt nhất thế giới” nhờ vào thiết kế nút tai bọc mút xốp giúp cách âm hiệu quả hơn. Theo thông tin từ Apple, khả năng chống ồn của sản phẩm này gấp đôi so với thế hệ trước.

Một trong những nâng cấp đáng chú ý nhất là cảm biến nhịp tim nhỏ nhất của Apple cho phép theo dõi lượng calo và hoạt động thể chất thông qua mô hình AI tích hợp trên thiết bị. Ứng dụng thể dục trên iPhone cũng sẽ có trải nghiệm tập luyện mới để hỗ trợ tính năng này.

Người dùng được cung cấp đến năm kích cỡ nút tai khác nhau.

AirPods Pro 3 còn được trang bị tính năng dịch trực tiếp giúp giảm âm lượng loa và phát lại bằng ngôn ngữ của người dùng. Apple cũng đã cải thiện độ vừa vặn của tai nghe bằng cách phân tích hơn 10.000 lần quét tai 3D, cho ra năm kích cỡ nút tai khác nhau. Ngoài ra, sản phẩm còn có khả năng chống mồ hôi và nước đạt chuẩn IP57 giúp tăng cường độ bền cho người dùng.

Bên cạnh AirPods Pro 3, Apple cũng sẽ giới thiệu một số tính năng mới cho AirPods trong bản phát hành iOS 26 vào mùa thu này. Các tai nghe AirPods sẽ có thể được sử dụng làm điều khiển từ xa cho ứng dụng camera, với AirPods 4 và AirPods Pro 2 sẽ hỗ trợ âm thanh chất lượng phòng thu cho các nội dung như bài hát, video và podcast. Apple cũng cải thiện chất lượng cuộc gọi và tính năng nhắc nhở sạc pin cho các mẫu AirPods này.

Các tính năng chính trên AirPods Pro 3.

Được biết, lần cập nhật lớn gần nhất cho dòng AirPods Pro đã diễn ra cách đây ba năm với những cải tiến về chất lượng âm thanh và khả năng khử tiếng ồn. Sau đó, vào năm 2023, Apple đã cập nhật AirPods Pro 2 với khả năng chống bụi và hộp sạc sử dụng cổng USB-C thay vì cổng Lightning truyền thống.