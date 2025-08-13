Rò rỉ iOS 26 cho thấy AirPods sắp có tính năng được nhiều người mong chờ

Dữ liệu được phát hiện trong bản iOS 26 beta 6 cho thấy Apple đang chuẩn bị ra mắt tính năng Dịch trực tiếp cho AirPods, mở rộng khả năng giao tiếp đa ngôn ngữ ngay trên tai nghe không dây. Các dữ liệu được phát hiện trong hệ thống cho thấy hình ảnh AirPods kèm theo chữ "Hello" hiển thị bằng nhiều ngôn ngữ, cùng với gợi ý rằng người dùng có thể kích hoạt tính năng này bằng cách nhấn đúp.

Hình ảnh trong iOS 26 beta 6 về tính năng Dịch trực tiếp cho AirPods

Đặc biệt, tệp tin chứa hình ảnh được đặt tên là "Translate", cho thấy đây có thể là cử chỉ chuyên biệt để khởi động chế độ dịch. Trang 9to5Mac là đơn vị đầu tiên công bố phát hiện này, và thông tin đã được xác nhận nằm trong ứng dụng Translate của bản beta mới nhất.

Trước đó, chuyên gia Mark Gurman của Bloomberg đã tiết lộ rằng AirPods sẽ sớm hỗ trợ dịch hội thoại trực tiếp. Sự xuất hiện của hình ảnh tính năng trong bản beta là tín hiệu rõ ràng cho thấy Apple đang tiến gần đến việc triển khai, có thể trong bản phát hành chính thức hoặc một bản cập nhật tiếp theo.

Hiện tại, iOS 26 đã cho phép dịch trực tiếp trong các ứng dụng như Điện thoại, Tin nhắn và FaceTime, vì vậy việc tích hợp tính năng này lên AirPods là một bước đi hợp lý. Hình ảnh rò rỉ cho thấy tính năng sẽ hỗ trợ AirPods Pro 2 và AirPods 4. Do các tính năng dịch hiện tại đều gắn liền với Apple Intelligence, khả năng cao là tính năng trên AirPods cũng sẽ yêu cầu iPhone tương thích với nền tảng này.