AirPods Pro 3 sắp ra mắt với hộp sạc nhỏ hơn và nút bấm điện dung

Theo MacRumors, leaker Majin Bu mới đây đã tiết lộ mẫu tai nghe AirPods Pro 3 sắp ra mắt sẽ có một số thay đổi nhỏ so với phiên bản hiện tại. Cụ thể, hộp sạc của AirPods Pro 3 sẽ được thiết kế nhỏ hơn một chút, nhưng vẫn giữ nguyên hình dáng cơ bản, không có sự thay đổi lớn nào.

Ảnh minh họa

Thông tin của Majin Bu trích dẫn từ các cuộc thảo luận với một nhà sản xuất phụ kiện nổi tiếng, cho biết nút ghép nối vật lý ở mặt sau của hộp sạc sẽ được thay thế bằng nút cảm ứng điện dung ở mặt trước, tương tự như thiết kế của AirPods 4. Điều này có nghĩa là các nhà sản xuất phụ kiện sẽ không cần phải thiết kế nút ghép nối vật lý nữa. Ngoài ra, nút cảm ứng điện dung mới có thể được trang bị thêm các chức năng như điều khiển phát lại.

Vòng dây đeo của hộp sạc vẫn sẽ được giữ nguyên. Majin Bu cũng cho biết AirPods Pro 3 dự kiến sẽ được công bố tại sự kiện "Awe Dropping" của Apple vào tháng 9 tới. Chuyên gia Mark Gurman từ Bloomberg cũng đã xác nhận rằng AirPods Pro 3 vẫn đang trong kế hoạch ra mắt trong năm nay.