6 kẻ để lộ bí mật thương mại về chip của iPhone 18 sẽ bị phạt tới 14 năm tù

Nhà sản xuất chip TSMC - chuyên sản xuất chip cho Apple đã phát hiện ra 6 cựu nhân viên của mình có hành vi đánh cắp bí mật thương mại có liên quan đến quy trình chip tiên tiến nhất của công ty. TSMC đã sa thải những cá nhân liên quan và hiện đang thực hiện các hành động pháp lý.

Ảnh minh họa.

Báo cáo liên quan đến quy trình sản xuất chip 2 nanomet của công ty, dự kiến ​​được sử dụng cho chip A20 trên dòng iPhone 18 vào năm tới…

Quy trình 2nm của TSMC dự kiến ​​ra mắt trên iPhone 18

TSMC dẫn đầu thế giới về quy trình sản xuất chip tiên tiến nhất và dự kiến ​​sử dụng công nghệ 2nm của mình cho chip A20 được sử dụng trong dòng iPhone 18 vào năm 2026. Apple thường được tiếp cận với quy trình chip tiên tiến nhất của TSMC trước các khách hàng khác.

Nhà phân tích Ming-Chi Kuo của Apple cho rằng, chip mới sẽ được sử dụng cho tất cả các mẫu iPhone 18, không chỉ hai mẫu iPhone Pro.

TSMC cáo buộc các nhân viên đánh cắp bí mật thương mại

Nikkei Asia đưa tin, TSMC đã cáo buộc một số cựu nhân viên cố gắng lấy cắp thông tin bí mật về quy trình phát triển và sản xuất chip 2nm của công ty.

Theo nhiều nguồn tin thân cận, một số cựu nhân viên của TSMC bị nghi ngờ lấy cắp thông tin độc quyền quan trọng về quy trình phát triển và sản xuất chip 2nm khi còn làm việc tại công ty.

Trả lời câu hỏi của Nikkei Asia, TSMC cho biết, hãng đã "phát hiện các hoạt động trái phép trong quá trình giám sát thường xuyên, phát hiện ra các vụ rò rỉ bí mật thương mại tiềm ẩn".

Ảnh concept iPhone 18.

Nhà sản xuất chip hàng đầu thế giới cho biết, công ty đã "thực hiện các biện pháp kỷ luật nghiêm ngặt đối với các nhân viên liên quan và đã khởi kiện".

Vụ việc bị phát hiện khi phát hiện "các kiểu truy cập bất thường" của các nhân viên.

Báo cáo cho biết, điều này có thể gây ra những tác động đến an ninh quốc gia vì chính phủ Đài Loan rất coi trọng việc bảo vệ công nghệ tiên tiến được phát triển trong nước. Các công tố viên đã xác nhận đang điều tra, TSMC sẽ tìm cách truy tố đến mức cao nhất theo luật định.

Động cơ tiềm ẩn

Ban đầu, không rõ những cá nhân liên quan dự định làm gì với thông tin nếu thành công trong việc có được bí mật thương mại. Một báo cáo sau đó của Bloomberg cho thấy, những kẻ này có thể hy vọng bán chúng cho một công ty Nhật Bản có quan hệ với TSMC.

Tokyo Electron Ltd cho biết, hãng đã sa thải một nhân viên tại chi nhánh Đài Bắc. Nhà sản xuất thiết bị chip Nhật Bản cho biết đang hợp tác với các nhà điều tra.

Các công tố viên Đài Loan đã bắt giữ 6 nghi phạm đánh cắp tài sản trí tuệ tại TSMC trong tuần này, bao gồm 1 cá nhân là cựu nhân viên của Tokyo Electron.

Đề nghị mức án 14 năm tù

Reuters đưa tin, 3/6 người bị cáo buộc đã bị truy tố, bao gồm cả cựu nhân viên có họ Chen.

Các công tố viên Đài Loan đã truy tố 3 người về tội đánh cắp bí mật thương mại. Các công tố viên đề nghị mức án tù lên tới 14 năm đối với người có họ Chen vì vi phạm luật bí mật thương mại và an ninh quốc gia của Đài Loan.