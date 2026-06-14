World Cup 2026: Qatar "niềm tự hào châu Á" tạo địa chấn, dân mạng mơ kỳ tích

Đội tuyển Qatar vừa tạo nên một trong những bất ngờ đầu tiên của FIFA World Cup 2026 khi cầm hòa Thụy Sĩ, đội bóng được đánh giá mạnh nhất bảng B trước ngày khai mạc. Kết quả này nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ bóng đá châu Á, trong đó có đông đảo cổ động viên Việt Nam trên các diễn đàn và mạng xã hội.

Khoảnh khắc Qatar ghi bàn thắng lịch sử ở World Cup 2026.

Kết quả trận Qatar - Thụy Sĩ nhanh chóng được cộng đồng mạng cập nhật, kèm bình luận.

Trước trận đấu, Thụy Sĩ được đánh giá vượt trội về kinh nghiệm, chất lượng đội hình cũng như vị thế tại đấu trường quốc tế. Đội bóng châu Âu sở hữu nhiều cầu thủ đang thi đấu tại các giải vô địch hàng đầu thế giới và được xem là ứng viên sáng giá cho ngôi đầu bảng B.

Dù vậy, Qatar đã cho thấy họ không đến World Cup 2026 chỉ để góp mặt. Đại diện Tây Á nhập cuộc đầy tự tin, tổ chức đội hình chặt chẽ và thi đấu kỷ luật trong suốt trận đấu. Mỗi khi Thụy Sĩ gia tăng sức ép, các cầu thủ Qatar đều giữ được sự tập trung cần thiết để hóa giải những tình huống nguy hiểm.

Không chỉ phòng ngự hiệu quả, Qatar còn tạo ra một số pha phản công đáng chú ý. Tinh thần thi đấu quyết tâm cùng sự tự tin giúp đội bóng châu Á duy trì thế trận cân bằng trong nhiều thời điểm. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, một điểm giành được trước đối thủ mạnh nhất bảng được xem như chiến thắng về mặt tinh thần đối với Qatar.

Người dùng mạng xã hội Việt Nam bình luận về cách chơi bóng của Thụy Sĩ, và điều bất ngờ do Qatar mang lại.

Dân mạng Việt Nam mơ kỳ tích cho các đội bóng châu Á tại World Cup 2026.

Kết quả này cũng khiến cục diện bảng B trở nên hấp dẫn hơn. Sau lượt trận đầu tiên, không đội nào tạo được lợi thế quá lớn trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Qatar hoàn toàn có cơ sở để nghĩ đến việc cạnh tranh một vị trí ở vòng knock-out nếu tiếp tục duy trì phong độ như trận gặp Thụy Sĩ.

Ngay sau khi trận đấu khép lại, cộng đồng mạng Việt Nam đã dành nhiều lời khen cho màn trình diễn của đại diện châu Á. Trên các hội nhóm bóng đá, nhiều người cho rằng Qatar đã chứng minh khoảng cách giữa bóng đá châu Á và châu Âu đang dần được thu hẹp. Một số bình luận nhận nổi bật như: "Châu Á không còn là đội lót đường", "Qatar niềm tự hào châu Á" hay "Một điểm trước Thụy Sĩ quý như chiến thắng",...

"Khoảnh khắc vàng ở những phút bù giờ của Boualem Khoukhi - 90+05' giúp cho Qatar có được điểm số đầu tiên lịch sử dành cho đội bóng vùng vịnh. Còn với Thụy Sĩ tưởng như chiến thắng đã ở lại dành cho đội bóng xứ đồng hồ. Thế nhưng ở World Cup mọi chuyện đều có thể xảy ra", tài khoản T.A bình luận.

Facebooker Anh Quân thì viết: "Các cầu thủ Qatar ăn mừng đầy cảm xúc khi ghi bàn vào lưới Thụy Sĩ ở phút bù giờ cuối cùng và giật lại một điểm từ tay đối thủ. Đại diện châu Á sẽ tiếp tục viết tiếp giấc mơ vượt qua vòng bảng World Cup 2026".

Các tuyển thủ Qatar ăn mừng bàn gỡ hòa hơn cả một chiến thắng.

Nhiều người hâm mộ cũng nhắc lại chức vô địch Asian Cup của Qatar như minh chứng cho sự phát triển bền vững của nền bóng đá này. Theo họ, thành công hiện tại không phải là kết quả của một trận đấu xuất thần mà là thành quả từ quá trình đầu tư dài hạn cho đào tạo trẻ, cơ sở vật chất và hệ thống thi đấu chuyên nghiệp.

Trước Qatar, người hâm mộ châu Á đã được chứng kiến một trận đấu hay khác khi Hàn Quốc đánh bại CH Séc với tỷ số 2 - 1 ở bảng A. Chiến thắng đó giúp đại diện Đông Á vươn lên nhóm đầu bảng và nhận được rất nhiều lời khen từ giới chuyên môn cũng như người hâm mộ.

Sau màn trình diễn của Hàn Quốc và Qatar, sự chú ý của người hâm mộ khu vực giờ đây đang hướng về Australia. Đại diện châu Á sẽ bước vào trận đấu gặp Thổ Nhĩ Kỳ lúc 11h trưa 14/6 tại bảng D. Nếu Australia có được kết quả thuận lợi, bóng đá châu Á sẽ tiếp tục ghi thêm dấu ấn tại World Cup 2026, qua đó mang đến nhiều niềm tin cho người hâm mộ trong những ngày đầu của giải đấu lớn nhất hành tinh. Sau Australia, châu Á còn có đại diện chưa ra quân là Nhật Bản.