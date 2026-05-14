Google chính thức ra mắt Android 17: Thông minh và thực tế hơn

Google vừa chính thức ra mắt Android 17 tại sự kiện Android Show 2026. Trên thực tế, phần mềm này đã được phát hành dưới dạng bản beta cho các thiết bị Pixel trong vài tháng qua nhưng giờ đây mới được trình diễn trên sân khấu lần đầu tiên.

Như thường lệ, Android 17 sẽ được cập nhật lên điện thoại Pixel trước tiên và sau đó sẽ dần dần có mặt trên các thiết bị Android khác. Sự chậm trễ này là bình thường, nhưng năm nay, nhiều tính năng mới của Gemini và Chrome sẽ được ra mắt vào các thời điểm khác nhau.

Dưới đây là tất cả những tính năng mới được Google công bố cho hệ điều hành tiếp theo của mình.

Trí tuệ Gemini biến các AI Agent trở nên thực tế và hữu ích

Với Android 17, Google giới thiệu một chương mới về trí tuệ trên thiết bị Android, được gọi là Trí tuệ Gemini. Gemini Intelligence là một trợ lý ảo được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), có khả năng thực hiện các quy trình tự động hóa phức tạp nhiều bước. Chức năng tiên tiến này đã được đào tạo trên các ứng dụng đặt đồ ăn và gọi xe phổ biến.

Ví dụ, người dùng có thể sử dụng Gemini Intelligence để biến danh sách các mặt hàng từ ứng dụng ghi chú thành một giỏ hàng hoàn chỉnh để mua chỉ bằng một nút chạm. Người dùng cũng có thể chụp ảnh một cuốn cẩm nang du lịch và yêu cầu Gemini Intelligence tìm các ưu đãi tương tự trên nền tảng lập kế hoạch kỳ nghỉ yêu thích.

Trí tuệ nhân tạo Gemini sẽ được cập nhật đầu tiên trên các thiết bị Samsung Galaxy và Google Pixel đủ điều kiện vào mùa hè này, các thiết bị khác sẽ được cập nhật sau đó trong năm.

Tạo widget tùy chỉnh bằng ngôn ngữ cảm xúc trên Android

Chức năng mới này trên Android 17 cho phép người dùng "tạo mã cảm xúc" cho các widget màn hình chính của riêng mình.

Google đang mở rộng Android cho Trí tuệ nhân tạo Gemini và cho phép bạn tạo các widget hoàn toàn tùy chỉnh bằng cách mô tả những gì bạn muốn. Các widget được tạo ra bằng ngôn ngữ thiết kế Material Expressive, không quá cầu kỳ, nhưng chức năng và mang tính cá nhân cao.

Ví dụ, người dùng có thể tạo một widget cung cấp kế hoạch chuẩn bị bữa ăn hàng tuần hoặc báo cáo thời tiết cụ thể.

Rambler

Android 17 giới thiệu tính năng Rambler, một tính năng dành cho Gboard sẽ mang trí tuệ nhân tạo vào việc đọc chính tả bằng giọng nói. Người dùng có thể nhấn một nút và đọc chính tả bằng Gboard, dựa trên nhận dạng ngôn ngữ tự nhiên và chỉ nhập văn bản mà nó nghe được.

Khi kích hoạt tính năng này (chỉ bằng một nút bấm), bạn có thể bắt đầu nói chuyện và bày tỏ suy nghĩ của mình, tự sửa lỗi và rút lại những phát ngôn trước đó, Rambler sẽ thông minh tạo ra một suy nghĩ mạch lạc để bạn đưa vào ô văn bản.

Về cơ bản, người dùng có thể nói chuyện như bình thường và Rambler sẽ biến những suy nghĩ hỗn loạn của bạn thành một thông điệp ngắn gọn và phù hợp. Tất nhiên, bạn sẽ có quyền quyết định cuối cùng trước khi gửi thông tin.

Tính năng ấn tượng nhất là Rambler dường như không phụ thuộc vào ngôn ngữ – bạn có thể kết hợp tiếng Anh với các ngôn ngữ khác và dựa vào Rambler để hiểu cả ngữ cảnh và sắc thái.

Hạn chế dùng ứng dụng mạng xã hội

Với Pause Point trong Android 17, Google sẽ giúp người dùng hạn chế dùng mạng xã hội. Khi bạn mở một ứng dụng gây xao nhãng, màn hình chờ Pause Point sẽ hiện lên, cung cấp cho bạn bộ đếm thời gian 10 giây để bạn suy nghĩ lại xem mình có thực sự muốn mở Instagram, Facebook, TikTok hoặc các ứng dụng khác hay không. Người dùng cũng có thể đặt trước bộ đếm thời gian cho ứng dụng đó, giới hạn thời gian sử dụng ứng dụng.

Sau khi hết thời gian, Pause Point sẽ cung cấp cho người dùng các lựa chọn thay thế, chẳng hạn như nghe sách nói hoặc sách điện tử thông thường. Việc tắt Pause Point cũng khá "khó": cần khởi động lại máy.

Công cụ tốt hơn cho người sáng tạo nội dung

Android 17 cũng bổ sung một số công cụ hữu ích cho người sáng tạo nội dung kỹ thuật số.

Tính năng Screen Reactions cho phép người dùng dễ dàng phản ứng với nội dung bằng cách quay video tự sướng bằng camera trước với màn hình làm nền. Đây là một cách tự nhiên và tiện lợi hơn để ghi lại những phản ứng chân thực của người dùng đối với nội dung đang xem. Tính năng này sẽ được ra mắt trên điện thoại Pixel vào cuối mùa hè này.

Google đã hợp tác với Meta để mang đến khả năng chụp và phát lại Ultra HDR trên smartphone Android, tính năng ổn định video tích hợp và ảnh/video Night Sight giúp làm nổi bật những cảnh thiếu sáng nhất, trực tiếp lên hồ sơ Instagram của bạn.

Nhưng quan trọng nhất, Google cho biết, quy trình từ chụp ảnh đến tải lên bài đăng trên Instagram đã được tối ưu hóa để không mất đi độ sắc nét hoặc độ rõ nét. Đây thường là một trong những nhược điểm chính của thiết bị Android so với iPhone.

Google cũng bổ sung các công cụ mới vào ứng dụng Chỉnh sửa của Instagram, độc quyền cho Android. Smart Enhance và Sound Separation là hai tính năng được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo, cho phép bạn nhanh chóng nâng cấp độ phân giải của video gốc hoặc tách riêng các bản nhạc cụ thể để chỉ giữ lại âm thanh bạn muốn và loại bỏ tiếng ồn không mong muốn.

Instagram ngày càng hiển thị phù hợp hơn trên các thiết bị màn hình lớn.

Ứng dụng Adobe Premiere cũng sẽ có mặt trên Android vào cuối mùa hè này với các mẫu và hiệu ứng độc quyền dành cho người sáng tạo nội dung trên YouTube.

Định dạng APV của Samsung cũng nhận được hỗ trợ chính thức trên Android 17. Google cho biết, đây là codec video hiệu quả nhất hiện có, chỉ hỗ trợ trên Galaxy S26 Ultra và Vivo X300 Ultra. May mắn thay, nhiều thiết bị sử dụng chip Snapdragon 8 Elite sẽ nhận được hỗ trợ APV vào cuối năm nay.

Bong bóng ứng dụng

Một trong những tính năng mới thú vị hơn của Android 17 là khả năng đa nhiệm vượt trội. Android 17 sẽ giới thiệu App Bubbles, cho phép người dùng thu nhỏ bất kỳ ứng dụng nào thành một bong bóng giống như chathead, có thể di chuyển và tương tác ngay trên các ứng dụng đang chạy khác.

Giao diện này cực kỳ giống với Chat Bubbles, cho phép người dùng chạy nhiều ứng dụng nhắn tin trên cùng một màn hình. Nếu đã từng sử dụng chathead của Facebook Messenger trên Android, bạn sẽ biết cách làm.