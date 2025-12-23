Các nhà khoa học tiết lộ bí mật giúp con người có thể sống hơn 100 tuổi

Một nghiên cứu đột phá vừa tiết lộ rằng bí quyết sống thọ của những người trăm tuổi tại Ý không nằm ở chế độ ăn Địa Trung Hải nổi tiếng, mà ẩn sâu trong bộ gen được thừa hưởng từ những cư dân đầu tiên của Châu Âu sau Kỷ Băng hà.

Vì sao người Ý có tuổi thọ rất cao?

Ý từ lâu đã nổi tiếng là quốc gia có tỷ lệ người sống thọ trên 100 tuổi (centenarians) cao nhất thế giới. Nhiều người tin rằng khí hậu ôn hòa và chế độ ăn giàu mì ống, phô mai là nguyên nhân. Tuy nhiên, nghiên cứu mới nhất đăng tải trên tạp chí GeroScience đã chỉ ra một sự thật thú vị hơn nhiều, tất cả là nhờ sự chọn lọc tự nhiên khắc nghiệt từ hàng ngàn năm trước.

Các nhà khoa học đã tiến hành phân tích bộ gen của 333 người Ý sống trên 100 tuổi và so sánh với 103 mẫu gen cổ đại. Kết quả cho thấy một mối liên kết đáng kinh ngạc: Những người sống thọ này đều mang trong mình lượng DNA lớn của nhóm Người Săn bắt Hái lượm phương Tây (Western Hunter-Gatherers).

Đây là những cư dân đầu tiên tái định cư tại Châu Âu sau khi Kỷ Băng hà kết thúc. Chính điều kiện sống khắc nghiệt, lạnh giá và thiếu thốn của thời kỳ đó đã buộc cơ thể họ phải tiến hóa. Các cơ chế phòng thủ sinh học và tối ưu hóa năng lượng được tôi luyện qua gian khổ đã được mã hóa vào gen và truyền lại cho con cháu ngày nay.

Nghiên cứu chỉ ra một thống kê ấn tượng rằng cứ mỗi lượng nhỏ gia tăng trong DNA của người săn bắt hái lượm phương Tây, xác suất để một người sống đến 100 tuổi sẽ tăng lên 38%. Đặc biệt, "siêu năng lực" di truyền này dường như ưu ái phụ nữ hơn nam giới.

Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh rằng, đây không phải là vấn đề về nhân khẩu học hay địa lý đơn thuần, mà là câu chuyện về sự tiến hóa. Những gì tổ tiên chúng ta đã phải gồng mình chịu đựng để sinh tồn không hề biến mất, nó trở thành một "tấm khiên" di truyền bảo vệ các thế hệ tương lai.

Ảnh minh họa về người Western Hunter-Gatherers.

Phát hiện này mang lại một góc nhìn đầy cảm hứng về sự sống, những thử thách khắc nghiệt nhất trong lịch sử nhân loại không chỉ để lại những vết sẹo, mà còn để lại những di sản tích cực. Khả năng chống chọi phi thường của tổ tiên trước Kỷ Băng hà chính là chìa khóa giúp những người Ý hiện đại thổi nến sinh nhật lần thứ 100 của họ.

Hóa ra, bí quyết để sống lâu không chỉ nằm trên bàn ăn, mà nó nằm sâu trong những đoạn mã DNA cổ xưa đang chảy trong huyết quản của chúng ta.