Apple đã sẵn sàng "vũ khí" cho... iMac, MacBook, iPhone 15 2023

Thứ Bảy, ngày 25/12/2021 09:00 AM (GMT+7)

Báo cáo mới nhất khẳng định, Apple sẽ phát hành chip M2 4nm vào năm sau, chip M2 Pro 3nm/ M2 Max và modem 5G do hãng sản xuất sẽ trình làng vào năm 2023.

Dòng chip M mạnh mẽ của Apple có ba phiên bản khác nhau. Chip M1 được sử dụng để cung cấp sức mạnh cho một số máy Mac và iPad Pro, chứa 16 tỷ bóng bán dẫn. Vào tháng 10, Apple đã công bố M1 Pro với 33,7 tỷ bóng bán dẫn và M1 Max với 57 tỷ bóng bán dẫn bên trong. Cả ba đều do TSMC sản xuất trên quy trình 5nm.

Chip M1 Pro và M1 Max của Apple có có tốc độ xử lý cực mạnh.

Trước khi chip M1 Pro và M1 Max xuất hiện, đã có những đồn đoán về chip M2. Nguồn tin Commercial Times giờ đây lại đưa ra dự đoán mới: chip M2 ​​sẽ được chế tạo bằng quy trình 4nm của TSMC, có nhiều hơn 16 tỷ bóng bán dẫn trong thế hệ chip ban đầu.

Chip M2 có tên mã là "Stateen"; M2 Pro và M2 Max có tên mã là "Rhodes"

Với việc phát hành M2, Apple đã có kế hoạch bắt đầu chu kỳ phát triển và phát hành kéo dài 18 tháng cho các chip dòng M của mình. Điều này đồng nghĩa với việc chip M2 Pro và M2 Max sẽ được ra mắt vào năm 2023. Chip M2 có tên mã là "Stateen trong khi chip M2 Pro và M2 Max sẽ có tên mã là "Rhodes", sẽ dùng cho máy Mac vào năm 2023.

Các chip 2023 sẽ chứa một số lượng lớn các bóng bán dẫn và sẽ được chế tạo bằng quy trình 3nm của TSMC. Nói chính xác hơn, chip M2 sẽ được tung ra vào nửa cuối năm sau; cặp chip M2 Pro và M2 Max sẽ được công bố trong nửa đầu năm 2023.

Chip M1 Max được sản xuất trên quy trình 5nm.

Các tin đồn trong ngành cho hay, Apple sẽ tách dòng máy tính cá nhân Mac sau năm 2022 thành 6 dòng sản phẩm chính dựa trên bộ vi xử lý đang được sử dụng. Máy tính xách tay sẽ được chia thành MacBook - trang bị chip M2 và MacBook Pro - dùng chip M2 Pro và M2 Max. Các sản phẩm All in one (tất cả trong một) sẽ được tách thành iMac - dùng bộ vi xử lý M2; iMac Pro sẽ dùng chip M2 Pro và M2 Max.

Các mẫu máy tính để bàn sẽ bao gồm Mac mini - dùng bộ xử lý M2 trong khi Mac Pro sẽ dùng chip M2 Pro và M2 Max.

Apple sẽ ra mắt modem 5G của mình trên iPhone 15 Series 2023

Ngoài ra, “Nhà Táo” cũng đang có kế hoạch tự sản xuất modem 5G của riêng mình cho iPhone 15 2023. Hiện tại, Apple vẫn đang sử dụng modem 5G của Qualcomm. Đây là điều Apple vô cùng mong muốn khi trước đó, hãng phải phụ thuộc vào Intel.

Apple sẽ ra mắt chip modem 5G của mình trên iPhone 15 Series 2023.

Sau nhiều vụ kiện, Apple đã nhượng bộ và “bắt tay” với Qualcomm trong một thỏa thuận nhiều năm. Theo đó, “Táo Cắn Dở” đồng ý trả cho Qualcomm một khoản tiền khổng lồ để được nhận được modem Snapdragon 5G. Thậm chí, Apple còn công khai hết lời khen ngợi chất lượng của modem Snapdragon và gọi chúng là modem "tốt nhất".

Những động thái trên cho thấy Apple luôn có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho các sản phẩm đắt tiền. Với iPhone 15 Series, iPhone sẽ hoàn toàn thoát khỏi sự lệ thuộc vào modem 5G của Qualcomm.

Nguồn: http://danviet.vn/apple-da-san-sang-vu-khi-cho-imac-macbook-iphone-15-2023-50202125128584848.htmNguồn: http://danviet.vn/apple-da-san-sang-vu-khi-cho-imac-macbook-iphone-15-2023-50202125128584848.htm