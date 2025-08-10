"Ông chủ" Apple úp mở về lộ trình sản phẩm mới, iFan thấp thỏm không yên

Giám đốc điều hành Apple - Tim Cook từ lâu đã rất giỏi trong việc quảng bá các sản phẩm của công ty. Trong một phát biểu mới đây, nhà quản lý này cho hay, ông chưa bao giờ hào hứng với lộ trình sản phẩm của Apple như bây giờ.

Giám đốc điều hành Apple - Tim Cook.

Nội dung này được hé lộ trong một cuộc họp với toàn thể nhân viên, thảo luận về nhiều chủ đề. AI là trọng tâm chính, bao gồm cả những cập nhật về việc Siri. Cuộc họp cũng được diễn ra với một số thông tin quảng cáo sản phẩm quen thuộc của Tim Cook.

Theo nhà phân tích Mark Gurman, vị CEO đã chia sẻ sự hào hứng của mình về các sản phẩm sắp ra mắt, ông khẳng định:

"Tôi chưa bao giờ cảm thấy hào hứng và tràn đầy năng lượng như lúc này. Danh mục sản phẩm của Apple, điều mà tôi không thể nói ra: Thật tuyệt vời, các bạn ạ. Thật tuyệt vời. Các bạn sẽ sớm thấy một số thứ."

Đã gần 30 năm kể từ khi ông Cook gia nhập Apple - vào năm 1998. Trong suốt thời gian đó, công ty đã ra mắt gần như tất cả các sản phẩm phổ biến nhất của mình — bao gồm cả iPhone. Vì vậy, việc ông khẳng định rằng ông "chưa bao giờ cảm thấy hào hứng đến thế" về dòng sản phẩm này là một điều đáng chú ý. Chắc chắn, Apple sẽ có danh mục sản phẩm đa dạng hơn bao giờ hết.

Concept kính thông minh Apple Glasses.

Ngoài các mẫu iPhone mới hấp dẫn sắp ra mắt, các bản cập nhật cho iPad, Mac, tai nghe AirPods, v.v., theo các tin đồn, công ty đang có kế hoạch sớm ra mắt kính thông minh Apple Glasses và các sản phẩm Home mới.

Cùng chờ xem Apple sẽ tung ra những "siêu phẩm" nào trong sự kiện tháng 9 tới. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin về các thiết bị của "Táo Khuyết", mời quý độc giả đón đọc.