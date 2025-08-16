Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Apple vô tình để lộ loạt sản phẩm bí mật chưa ra mắt

Sự kiện: Apple
Apple vô tình để lộ 7 dòng sản phẩm mới qua mã phần mềm, bao gồm HomePod mini, Apple TV, Studio Display 2, iPad mini, iPad giá rẻ, Vision Pro 2 và Apple Watch, dự kiến ra mắt từ cuối 2025 đến 2026.

Apple dường như đã để lộ thông tin về loạt phần cứng chưa công bố khi các mã định danh nội bộ xuất hiện trong mã phần mềm công khai. Theo MacRumors, các chi tiết này hé lộ chip thế hệ mới cho iPhone, iPad, Apple Watch, Mac, Vision Pro, Apple TV và Studio Display, dự kiến ra mắt từ cuối 2025 đến 2026.

Tim Cook, Giám đốc điều hành Apple Inc., tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng ở Washington, DC, Mỹ.

Thông tin từ mã phần mềm của Apple nhưng chưa được xác nhận chính thức, nên thông số, tính năng và thời điểm ra mắt có thể thay đổi.

1. HomePod mini thế hệ mới

HomePod mini (mã B525) tích hợp chip T8310, tương tự Apple Watch mới, với CPU lõi kép 64-bit từ A16 và Neural Engine 4 lõi, mang đến hiệu suất nhanh hơn và âm thanh thông minh. Apple thử nghiệm Wi-Fi 6E, chip Bluetooth tự phát triển và màu sắc mới. Giá dự kiến quanh 2,5 triệu đồng.

2. Apple TV cải tiến

Apple TV mới, dự kiến ra mắt cuối 2025, dùng chip A17 Pro (từ iPhone 15 Pro), tăng hiệu suất, hỗ trợ Apple Intelligence và đồ họa game chất lượng cao. Chip Wi-Fi/Bluetooth tự phát triển cũng được thử nghiệm. Giá khởi điểm khoảng 3,2-3,7 triệu đồng.

3. Studio Display 2

Màn hình Studio Display (mã J427/J527) dự kiến ra mắt đầu 2026, tích hợp đèn nền mini-LED, cải thiện độ sáng, độ tương phản và HDR, kết hợp với Mac dùng chip M5. Giá có thể vượt mức 40 triệu đồng hiện tại.

4. iPad mini mới

iPad mini (J510/J511) dùng chip A19 Pro, nâng cấp GPU, hỗ trợ Apple Intelligence. Màn hình OLED có thể xuất hiện năm 2026. Giá dự kiến giữ ở phân khúc cao cấp.

5. iPad giá rẻ

iPad cơ bản (J581/J582) dùng chip A18, tích hợp Neural Engine 16 lõi, ra mắt xuân 2026. Giá khởi điểm khoảng 8,7 triệu đồng.

6. Vision Pro 2

Vision Pro thế hệ hai dùng chip M5, cải thiện hiệu suất và AI, với dây đeo thoải mái hơn, ra mắt cuối 2025. Giá dự kiến khoảng 87 triệu đồng.

7. Apple Watch mới

Series 11, Ultra 3, Watch SE 3 dùng chip S11, cải tiến nhẹ hiệu suất. Giá dự kiến: Series 11 từ 10 triệu đồng, Ultra 3 từ 20 triệu đồng, Watch SE 3 từ 6,2 triệu đồng.

Rò rỉ không phải lần đầu

Apple từng để lộ AirTags qua video hỗ trợ và mã iOS. Các định danh lần này khớp với hệ thống nội bộ, báo hiệu mùa mua sắm sôi động nhưng tốn kém cho người hâm mộ Apple.

Theo Bảo Bình (Theo Yahoo! News)

Nguồn: [Link nguồn]

-16/08/2025 05:52 AM (GMT+7)
