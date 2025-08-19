Tận dụng lợi ích từ năng lượng mặt trời thay vì chỉ lo tiết kiệm điện

Khi nhiệt độ tăng cao, các thiết bị gia dụng như quạt, điều hòa không khí và máy làm mát phải hoạt động hết công suất, điều này dẫn đến việc tiêu thụ năng lượng tăng vọt. Để giảm chi phí điện hàng tháng, nhiều hộ gia đình và doanh nghiệp đang tìm kiếm các giải pháp tiết kiệm điện như tắt bớt thiết bị không cần thiết.

Các tấm pin năng lượng mặt trời có thể duy trì hiệu suất cao trong suốt 20 năm.

Tuy nhiên, đó chỉ được xem là một giải pháp tạm thời. Thay vào đó, việc lắp đặt các tấm pin năng lượng mặt trời được xem là một trong những lựa chọn tối ưu nhất khi cho phép người dùng tận dụng tối đa nguồn năng lượng mặt trời dồi dào trong mùa hè. Những tấm pin năng lượng mặt trời không chỉ giúp giảm hóa đơn tiền điện mà còn mang lại lợi ích lâu dài, đặc biệt nếu những ai đã trải qua các tháng cao điểm như 5, 6 và 7 vừa qua.

Lợi ích của năng lượng mặt trời

Trong mùa hè, chi phí điện của các hộ gia đình tại Việt Nam có thể tăng gấp đôi hoặc gấp ba so với mức bình thường, đặc biệt khi điện sinh hoạt được tính theo bậc thang như hiện nay. Tùy theo điều kiện sử dụng cụ thể mà các gia đình có thể lựa chọn công suất phù hợp, đặc biệt các hệ thống hybrid (sử dụng điện mặt trời kết hợp pin lưu trữ).

Các hệ thống 3-5kW được đánh giá phù hợp cho các gia đình có 2 điều hòa.

Dựa trên đánh giá từ các đơn vị lắp đặt điện mặt trời mái nhà, với chi phí điện sinh hoạt chỉ rơi vào khoảng 2-4 triệu đồng/tháng, các hệ thống công suất 3kW hoặc 5kW hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu vận hành thiết bị điện mà không cần phụ thuộc vào lưới điện, từ đó giảm thiểu chi phí.

Mặc dù chi phí lắp đặt ban đầu có thể cao, nhưng với dự thảo hỗ trợ người dân lắp đặt điện mặt trời mái nhà đang được đệ trình lên chính phủ, người tiêu dùng có thể được trợ cấp lên đến 2,5 triệu đồng cũng như khoản vay ưu đãi giúp giảm tổng chi phí đầu tư. Với các tấm pin mặt trời dự kiến hoạt động với công suất cao trong suốt 20 năm, trong khi việc hồi vốn trong khoảng 3-4 năm, người dùng có thể sử dụng nguồn năng lượng miễn phí trong suốt 16-17 năm còn lại.

Đối với các doanh nghiệp, hóa đơn tiền điện mùa hè thường cao hơn nhiều so với các hộ gia đình, vì vậy việc lắp đặt tấm pin mặt trời không chỉ giúp cắt giảm chi phí mà còn thể hiện cam kết của doanh nghiệp đối với tính bền vững.

Nhiều doanh nghiệp hiện cũng chuyển sang sử dụng năng lượng mặt trời để tiết kiệm chi phí.

Tuy nhiên, trước khi lắp đặt một hệ thống điện mặt trời, người dùng cần tham khảo kỹ để chọn đơn vị lắp đặt uy tín. Trong trường hợp tự lắp ráp, hãy ưu tiên các thương hiệu pin mặt trời có hiệu suất cao thay vì các mẫu giá rẻ đến từ thương hiệu lạ. Điều này cũng áp dụng cho các hệ thống Inverter cũng như pin lưu trữ để đảm bảo hỗ trợ bảo trì hoặc bảo hành trong trường hợp xuất hiện sự cố.

Với nguồn nắng dồi dào và nhu cầu năng lượng ngày càng tăng từ các thiết bị điện, lắp đặt pin năng lượng mặt trời là giải pháp hợp lý cho các hộ gia đình và doanh nghiệp tại Việt Nam. Chuẩn bị trước các khâu liên quan đến thiết kế, lắp đặt và bảo trì giúp các gia đình tiết kiệm điện và kiểm soát hóa đơn tiền điện không chỉ trong mùa hè năm nay mà còn cả nhiều mùa hè của những năm tiếp theo, đặc biệt trong bối cảnh thời tiết ngày càng khắc nghiệt.