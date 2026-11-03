Mất thế thượng phong, Apple đang bị các đối tác iPhone “trả thù”

Theo thông tin từ tờ Wall Street Journal, tình hình xung quanh các sản phẩm bộ nhớ mà Apple từng mua với giá rẻ đã có sự thay đổi đáng kể do sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI). Các nhà cung cấp chip, vốn đang gặp khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu của khách hàng, đã bắt đầu phản ứng lại chiến lược của Apple.

Apple từng xem iPhone là lợi thế để áp dụng các đàm phán giá.

Trước đây, Apple đã sử dụng ổ cứng HDD của Toshiba cho iPod và sau đó cách mạng hóa ngành công nghiệp điện tử tiêu dùng với iPhone, chiếc smartphone sử dụng bộ nhớ flash của Toshiba. Khi iPhone trở nên phổ biến, Apple đã mở rộng nguồn cung từ nhiều công ty, nắm giữ hơn 20% thị phần bộ nhớ flash toàn cầu.

Đáng chú ý, theo Wall Street Journal, Apple đã áp dụng chiến thuật “tránh cam kết” trong việc đặt hàng bộ nhớ flash với giá thấp, sau đó hủy đơn hàng khi giá thị trường giảm. Điều này đã khiến các nhà cung cấp, bao gồm cả những công ty sản xuất riêng cho Apple, phải giảm giá để giao hàng.

Tony Blevins, người đứng đầu bộ phận thu mua linh kiện của Apple, được cho là người chủ mưu đứng sau chiến thuật này. Ông đã bị cáo buộc tổ chức các cuộc gặp gỡ giữa các đội ngũ bán hàng của các công ty cạnh tranh và yêu cầu quyền kiểm toán sổ sách của nhà cung cấp để ngăn chặn việc mua bộ nhớ flash với giá thấp hơn.

Nhưng khi giá chip nhớ tăng cao, Apple cũng không còn có thể cho mình quyền mặc cả nữa.

Mặc dù vậy, không phải nhà cung cấp chip nhớ nào cũng chấp thuận theo Apple. SanDisk từng từ chối yêu cầu cung cấp thêm linh kiện của Apple vào năm 2015, trong khi Western Digital đã yêu cầu Apple trả hoa hồng cho các giao dịch bán hàng không đảm bảo đơn đặt hàng vào năm 2017.

Kể từ khi Blevins rời Apple vào năm 2022, thị trường bộ nhớ đã có những biến động lớn. Giá bộ nhớ flash đã giảm mạnh vào năm 2023, nhưng sau đó lại tăng vọt do sự bùng nổ của AI. Các nhà cung cấp giờ đây có quyền đàm phán để yêu cầu Apple trả giá cao hơn, và thậm chí nhiều công ty trong ngành cho biết họ đang vui mừng khi Apple gặp khó khăn.

Theo ước tính của TechInsights, Apple dự kiến sẽ chi gấp 4 lần số tiền vào năm 2026 để mua lượng bộ nhớ flash tương đương với năm trước. Chủ tịch điều hành Tim Cook đã ví sự tăng giá bộ nhớ như một “trận lũ lụt trăm năm có một”. Nhà phân tích Walt Kuhn từ TechInsights nhận định: “Apple từ trước đến nay rất cứng rắn với các nhà cung cấp bộ nhớ trong việc đàm phán giá cả. Giờ đây, nhiều nhà cung cấp cảm thấy hài lòng vì cán cân quyền lực đang thay đổi”.