Apple đang che giấu sự thật chấn động về hiện tượng nứt vỡ trên iPhone Duo màn hình gập?

Những rắc rối liên tiếp trên iPhone Duo, mẫu smartphone màn hình gập đầu tiên của Apple, đang khiến sản phẩm này đối mặt với làn sóng hoài nghi về chất lượng và độ bền.

Chiếc iPhone Duo, mẫu điện thoại gập đầu tiên của Apple. Ảnh: PhoneArena.

Tâm điểm là hiện tượng màn hình bên trong bị nứt, được cộng đồng người dùng gọi là “Crackgate”. Apple đã thừa nhận sự cố nhưng chỉ mô tả số thiết bị bị ảnh hưởng là “một số lượng nhỏ”, không công bố thống kê cụ thể.

Tuy nhiên, cây bút Mark Gurman chuyên theo dõi Apple của Bloomberg, cho rằng quy mô vấn đề có thể lớn hơn nhiều. Trong bản tin Power On, ông tiết lộ đã trực tiếp kiểm chứng một số trường hợp và xác nhận màn hình bị nứt trong quá trình sử dụng bình thường, không phải do người dùng cố tình làm hỏng.

Đáng chú ý, ông Gurman nghi ngờ một lô iPhone Duo xuất xưởng với linh kiện bản lề bị lỗi. Khi cơ cấu này không hoạt động đúng cách, nó có thể tạo áp lực từ bên dưới, thậm chí làm thủng màn hình. Theo ông, cụm từ “một số lượng nhỏ” mà Apple sử dụng hoàn toàn có thể tương ứng với hàng nghìn thiết bị.

Đơn vị phân tích thiết bị iFixit cũng đưa ra những giả thuyết liên quan đến bản lề, trong đó có khả năng thanh đỡ trung tâm không hạ xuống hoàn toàn hoặc các thanh dẫn hướng nhô lên, gây áp lực lên màn hình. Dù vậy, nguyên nhân chính thức vẫn chưa được xác định.

Lộ thêm lỗi khung máy, nguy cơ bụi lọt vào bên trong

Khi tranh cãi về màn hình chưa lắng xuống, iPhone Duo tiếp tục xuất hiện một vấn đề khác được cộng đồng gọi là “Gapgate”.

Theo những hình ảnh được người dùng chia sẻ trên Reddit và tổng hợp bởi PhoneArena, một số thiết bị có khe hở bất thường ở cạnh máy hoặc khu vực bản lề. Có trường hợp khe hở lớn đến mức nhìn thấy cả linh kiện bên trong.

Tình trạng lắp ráp không khít này làm dấy lên lo ngại về khả năng duy trì chuẩn kháng nước, bụi IP68, đồng thời có thể khiến khung máy và linh kiện bên trong chịu thêm áp lực trong quá trình sử dụng.

Một số hình ảnh khác còn cho thấy phần sống lưng của thiết bị có khe hở, tạo điều kiện để bụi, cát và mảnh vụn lọt vào bên trong. Bài viết nhận định Apple có thể đã bỏ qua một giải pháp bảo vệ mà Samsung đang áp dụng trên các mẫu điện thoại gập của hãng.

Fan Apple thất vọng, cân nhắc hủy đơn đặt hàng

Những sự cố liên tiếp đang tác động trực tiếp đến tâm lý người mua.

Theo PhoneArena, một số khách hàng đã hủy đơn đặt trước iPhone Duo sau khi thông tin về lỗi nứt màn hình lan rộng. Những người khác cũng đang cân nhắc quyết định tương tự vì lo ngại thiết bị được giao có thể gặp một hoặc nhiều lỗi nói trên.

Đáng chú ý, một số người dùng sau khi đọc các phản ánh về Gapgate đã kiểm tra lại điện thoại của mình và phát hiện những dấu hiệu bất thường tương tự.

Với mức giá khoảng 2.000 USD, nguy cơ phải đối mặt với lỗi bản lề, màn hình nứt hoặc khung máy lắp ráp không chuẩn đang khiến không ít khách hàng đặt câu hỏi liệu chiếc iPhone gập đầu tiên của Apple có thực sự đáng mua.

Apple được cho là hướng dẫn nhân viên cửa hàng sửa chữa hoặc thay thế những chiếc iPhone Duo bị hỏng, miễn là thiết bị không bị cố tình phá hoại. Tuy nhiên, người mua vẫn phải cân nhắc thời gian chờ máy thay thế do nguồn cung hạn chế.

Từ nghi vấn hàng nghìn máy có thể bị nứt màn hình đến những phản ánh về khung máy hở và lỗi lắp ráp, iPhone Duo đang đối mặt với cuộc khủng hoảng niềm tin ngay trong giai đoạn đầu. Điều khiến người hâm mộ Apple thất vọng không chỉ là những chiếc điện thoại đắt đỏ có nguy cơ hỏng hóc, mà còn là câu hỏi về quy mô thực sự của các sự cố mà hãng chưa công bố cụ thể.