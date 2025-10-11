Kính mới của Mark Zuckerberg có những gì mà đắt ngang iPhone 17?

Kính Ray-Ban Display đánh dấu sản phẩm đầu tiên có màn hình tích hợp của Meta dành cho người tiêu dùng. Chiếc kính này được trang bị một màn hình kỹ thuật số nhỏ, có thể điều khiển bằng cử chỉ tay thông qua vòng đeo tay Meta Neural Band sử dụng công nghệ EMG.

Mark Zuckerberg đeo kính Meta Ray-Ban Display tại buổi ra mắt.

Kính Meta Ray-Ban Display được xem là cầu nối giữa kính thông minh Ray-Ban chỉ hỗ trợ âm thanh và kính thực tế tăng cường Orion, sản phẩm thử nghiệm mà Meta đã công bố tại sự kiện Connect năm ngoái. Kính Orion có khả năng phủ hình ảnh 3D lên tầm nhìn thực tế của người dùng nhưng hiện chưa được bán rộng rãi do chi phí sản xuất cao.

Mark Zuckerberg cho biết chiếc kính mới này có kiểu dáng cổ điển của Ray-Ban, nhưng là kính AI đầu tiên với màn hình độ phân giải cao. Người dùng có thể thực hiện các tác vụ như xem video hoặc trả lời tin nhắn mà không bị che khuất tầm nhìn. Sản phẩm sẽ chính thức được bán tại Mỹ vào ngày 30/9.

Điều khá thú vị, trong buổi ra mắt, Zuckerberg đã cố gắng gọi cho Giám đốc công nghệ Andrew Bosworth nhưng không thành công. Đối diện với “sự cố”, ông chia sẻ: “Điều này, ừm, bạn biết đấy, nó vẫn xảy ra.”

Meta đã hợp tác với hãng kính mắt EssilorLuxottica từ năm 2019 để phát triển kính thông minh và đã gia hạn thỏa thuận hợp tác để tiếp tục sản xuất các sản phẩm mới. Bên cạnh Meta Ray-Ban Display, công ty cũng giới thiệu kính thông minh Oakley Meta Vanguard dành cho các vận động viên thể thao với giá 499 USD (13,17 triệu đồng), dự kiến phát hành vào ngày 21/10.

Kính Oakley Meta Vanguard được bán với giá từ 499 USD.

Kính Oakley Meta Vanguard có thiết kế thể thao hơn, cung cấp thời lượng pin lên đến 9 giờ, khả năng quay video 3K và tích hợp loa lớn hơn so với thế hệ trước. Sản phẩm này cũng có thể kết nối với đồng hồ Garmin để theo dõi các chỉ số sức khỏe.

Ngoài ra, Meta cũng ra mắt Ray-Ban Meta (Gen 2) với giá 379 USD (10 triệu đồng), cho thời lượng pin gấp đôi và camera mạnh mẽ hơn. Sản phẩm này đã được bán ra từ hôm nay. Trong khi đó, Horizon TV vừa được giới thiệu là một ứng dụng cho phép người dùng xem các chương trình truyền hình, sự kiện thể thao và phim ảnh bằng kính thực tế ảo Quest VR của Meta, với sự hợp tác nội dung từ các đối tác như Disney và Universal Pictures.