Redmi Turbo 6 Max lộ cấu hình với màn 2K 185Hz, pin 10.000 mAh

Dòng sản phẩm Redmi Turbo của Xiaomi chuẩn bị chào đón một thành viên mới mang tên Redmi Turbo 6 Max, hứa hẹn sẽ có nhiều cải tiến đáng kể về phần cứng hiển thị. Theo leaker uy tín Digital Chat Station, mẫu máy kế nhiệm này đang trong quá trình chuẩn bị ra mắt.

Redmi Turbo 6 Max được kỳ vọng sẽ mang lại những nâng cấp rõ rệt so với thế hệ trước, đặc biệt là về công nghệ màn hình và thiết kế tổng thể. Dữ liệu rò rỉ cho biết, thiết bị này có thể được trang bị màn hình phẳng kích thước khoảng 7 inch với độ phân giải 2K.

Điểm nổi bật nhất là tần số quét ước tính lên đến 185Hz, vượt trội so với mức 120Hz của phiên bản Turbo 5 Max trước đó. Ngoài ra, công nghệ đóng gói LIPO sẽ được áp dụng để giảm viền màn hình xuống chỉ còn khoảng 1mm ở cả bốn cạnh.

Màn hình của Redmi Turbo 6 Max còn được kỳ vọng hỗ trợ dải màu BT.2020, cùng với tấm nền có độ sáng cao và tiết kiệm năng lượng. Việc ứng dụng công nghệ đóng gói LIPO, vốn thường chỉ xuất hiện trên các dòng điện thoại cao cấp, cho thấy chiến lược nâng tầm phân khúc của Xiaomi.

Trước đó, Redmi Turbo 5 Max đã ra mắt tại Trung Quốc với màn hình AMOLED 6.83 inch, độ phân giải 1.5K và tần số quét 120Hz. Thiết bị này được trang bị vi xử lý Dimensity 9500s, dung lượng pin 9,000mAh và khả năng sạc nhanh 100W.

Nếu thông tin rò rỉ về Redmi Turbo 6 Max là chính xác, sản phẩm mới sẽ vượt trội hơn hẳn với màn hình 7 inch độ phân giải 2K, tần số quét 185Hz và viền mỏng đặc trưng. Ngoài ra, máy có thể sẽ tiếp tục sử dụng vi xử lý Dimensity 9500s và sở hữu viên pin dung lượng lớn hơn 10.000 mAh.

Bên cạnh màn hình và pin, các báo cáo cũng đề cập đến một số chi tiết cấu trúc khác như khung giữa bằng kim loại, khả năng kháng nước và bụi đạt chuẩn IP68 và IP69. Thiết bị cũng có thể tích hợp cảm biến vân tay siêu âm dưới màn hình cùng cụm camera kép đơn giản ở mặt lưng.

Hiện tại, Xiaomi vẫn chưa đưa ra bất kỳ xác nhận chính thức nào về thông số kỹ thuật hay sự tồn tại của Redmi Turbo 6 Max. Thời điểm ra mắt dự kiến vào khoảng tháng 1 năm 2027, dựa trên chu kỳ phát hành của thế hệ trước, tuy nhiên thông tin này vẫn chỉ là tin đồn. Theo các xu hướng trước đây, khi tiến ra thị trường quốc tế, thiết bị này có thể sẽ được đổi tên thành Poco X9 Pro Max.