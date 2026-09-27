Top smartphone Xiaomi đáng mua nhất năm 2026

Xiaomi không chỉ giới hạn trong việc phát hành một chiếc điện thoại mỗi năm khi hãng cho ra mắt hàng chục mẫu sản phẩm, trải dài trên ba thương hiệu con và nhiều phân khúc giá khác nhau. Thương hiệu Redmi của Xiaomi tập trung vào phân khúc giá rẻ đến tầm trung, trong khi Poco nổi tiếng với những chiếc điện thoại có hiệu năng vượt trội so với giá tiền. Dòng sản phẩm mang thương hiệu Xiaomi bao gồm từ những chiếc điện thoại cao cấp giá cả phải chăng đến các hệ thống camera được phát triển hợp tác với Leica.

Sự đa dạng này mang lại nhiều lựa chọn cho người tiêu dùng, nhưng cũng khiến họ gặp khó khăn trong việc tìm kiếm thiết bị phù hợp với nhu cầu. Để giúp người dùng dễ dàng hơn trong việc lựa chọn, dưới đây là những chiếc điện thoại tốt nhất của Xiaomi.

Xiaomi 17

Xiaomi 17 được ra mắt toàn cầu tại MWC 2026, nổi bật với thiết kế nhỏ gọn và phần cứng cao cấp. Màn hình LTPO OLED 6,3 inch với tần số quét 1-120Hz, độ sáng tối đa lên đến 3.500 nits, cùng chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, RAM 12 GB hoặc 16 GB, cùng bộ nhớ trong UFS 4.1 từ 256 GB đến 512 GB.

Pin silicon-carbon 6.330 mAh hỗ trợ sạc nhanh 100W và sạc không dây 50W. Hệ thống camera mạnh mẽ với 4 camera, bao gồm camera chính 50 MP và camera trước 50 MP đều được tinh chỉnh bởi Leica. Giá khởi điểm khoảng 21,2 triệu đồng cho phiên bản 12/256 GB.

Xiaomi 17 Ultra

Xiaomi 17 Ultra có nhiều điểm khác biệt so với phiên bản tiêu chuẩn, đặc biệt là hệ thống camera. Camera chính 50 MP và camera tele Leica 200 MP với khả năng zoom quang lên đến 400mm. Màn hình 6,9 inch HyperRGB OLED với độ sáng tối đa 3.500 nits, pin 6.000 mAh hỗ trợ sạc nhanh 90W. Sản phẩm có giá tham khảo 31,2 triệu đồng cho cấu hình 16/512 GB.

Xiaomi 17T

Nếu không cần tất cả tính năng của một flagship, Xiaomi 17T là lựa chọn hợp lý với màn hình 6,59 inch AMOLED 1.5K, chip MediaTek Dimensity 8500-Ultra và pin dung lượng 6.500 mAh. Hệ thống camera bao gồm camera chính 50 MP và camera tele 50 MP với khả năng zoom quang. Sản phẩm có giá khởi điểm 15,9 triệu đồng cho phiên bản 12/256 GB. Trong khi đó, phiên bản Xiaomi 17T Pro với màn hình lớn hơn và pin 7.000 mAh có giá từ 18,3 triệu đồng.

Redmi Note 17 Pro

Là thành viên mới nhất trong dòng sản phẩm Redmi Note, Redmi Note 17 Pro nổi bật với viên pin silicon-carbon 8.340 mAh, cho thời gian phát video lên đến 28 giờ. Máy hỗ trợ sạc nhanh 67W và sạc ngược 22,5W. Màn hình AMOLED 6,83 inch với độ phân giải 1.5K và tần số quét 120Hz, cùng với độ sáng tối đa 3.500 nits mang đến trải nghiệm hình ảnh ấn tượng.

Redmi Note 17 Pro được trang bị chip Snapdragon 6s Gen 4, RAM lên đến 12 GB và bộ nhớ trong 512 GB. Điện thoại cũng có khả năng chống nước và bụi theo chuẩn IP66 và IP68, cùng với cam kết cung cấp bản cập nhật bảo mật trong 6 năm. Giá khởi điểm khoảng 11,5 triệu đồng, nhưng đang có ưu đãi mở bán với giá chỉ khoảng 10 triệu đồng.

Redmi 17 5G

Được định vị phân khúc dưới dòng Note, Redmi 17 5G vẫn cung cấp màn hình lớn 6,9 inch với tần số quét 120 Hz và pin 7.500 mAh. Máy hỗ trợ sạc nhanh 45W và sạc ngược 22,5W, với khả năng duy trì ít nhất 80% dung lượng sau 1.000 chu kỳ sạc.

Sản phẩm giá rẻ này của Xiaomi được trang bị chip Snapdragon 4 Gen 5 4nm, RAM lên đến 6 GB và bộ nhớ trong 256 GB, cùng hệ thống camera kép AI 50 MP và kết nối 5G. Giá cả có thể khác nhau tùy thị trường, với phiên bản 4/128 GB có giá từ 5,99 triệu đồng.

Redmi 15C

Là lựa chọn cấp thấp của Xiaomi, Redmi 15C tập trung vào các tính năng cơ bản với màn hình LCD HD+ 6,9 inch và tần số quét 120Hz. Sử dụng chip MediaTek Helio G81 Ultra, máy hỗ trợ mở rộng bộ nhớ bằng thẻ microSD. Viên pin 6.000 mAh hỗ trợ sạc nhanh 33W, cùng với hệ thống camera kép AI 50 MP. Điện thoại này hiện đang được bán với giá khoảng 4,5 triệu đồng.

Xiaomi Mix Flip 2

Nổi bật trong dòng điện thoại gập, Xiaomi Mix Flip 2 sở hữu viên pin 5.165 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 67W và sạc không dây 50W. Máy sử dụng chip Snapdragon 8 Elite, màn hình bên trong 6,86 inch với tần số quét 120 Hz và độ sáng lên đến 3.200 nits.

Camera chính 50 MP và camera siêu rộng 50 MP, cùng camera trước 32 MP có khả năng quay video 4K. Sản phẩm có giá khởi điểm 29,5 triệu đồng cho cấu hình 12/256 GB.