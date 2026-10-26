Tháo rời iPhone Duo, YouTuber phát hiện bộ phận có thể gây nứt màn hình

Gần đây, một số người dùng iPhone Duo đã phản ánh về hiện tượng màn hình bị nứt chỉ vài giờ sau khi sản phẩm được phát hành. Nguyên nhân của tình trạng có thể liên quan đến một bộ phận bị lỗi ở bản lề, gây ra hư hại cho màn hình.

Một phần bị gãy của cơ chế bản lề iPhone Duo - Nguồn ảnh: CuriousHagi/YouTube.

Các video thử nghiệm từ JerryRigEverything và nhiều bài đăng trên Reddit cho thấy màn hình iPhone Duo thường nứt theo một cách điển hình khi chịu áp lực, đặc biệt là ở khu vực gấp, với vết nứt lan rộng ra đến mép màn hình. Một số người dùng cho rằng lỗi này xảy ra do màn hình bị uốn cong, trong khi một số khác lại nghi ngờ rằng nguyên nhân có thể đến từ bản lề.

Trong một thử nghiệm độc lập, YouTuber CuriousHagi đã tiến hành kiểm tra bằng cách áp dụng bụi bẩn và lực lên màn hình khi gập bản lề ngược lại. Khi cố gắng đóng iPhone Duo lại, anh nghe thấy một tiếng tách lớn và phát hiện màn hình xuất hiện một vùng trắng lớn từ nếp gấp đến cạnh bên.

Sau khi tháo rời thiết bị, CuriousHagi phát hiện một bộ phận bản lề bị gãy tại vị trí tương ứng với vết nứt trên màn hình, cho thấy bản lề có thể mỏng hơn so với các bản lề khác, điều này làm tăng nguy cơ gãy.

Một bộ phận bản lề bị hỏng trên iPhone Duo - Nguồn ảnh: CuriousHagi/YouTube.

Dù có những báo cáo về lỗi màn hình, vấn đề này vẫn được xem là nhỏ đối với Apple. Trang công nghệ AppleInsider đã liên hệ với các nguồn tin tại 7 cửa hàng Genius Bar vào ngày 24/10 và không ghi nhận bất kỳ thiết bị nào được gửi đến sửa chữa do màn hình bị hỏng. Một cuộc kiểm tra lại vào cuối tuần cho thấy chỉ có một trường hợp duy nhất được báo cáo.

Hiện tại, vấn đề này chưa lan rộng như những video giật gân đã mô tả. Tuy nhiên, người dùng được khuyến cáo nên cẩn trọng và không lạm dụng vấn đề sự cố bản lề của iPhone Duo bằng cách bẻ ngược nó ra sau, trừ khi họ sẵn sàng chịu chi phí sửa chữa. Apple vẫn đang theo dõi tình hình và sẽ có phản hồi nếu cần thiết.