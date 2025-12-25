6 tính năng ghi điểm cực mạnh của iPhone 18 Pro & iPhone 18 Pro Max

Dòng iPhone năm sau sẽ mang đến một phiên bản iPhone màn hình gập hoàn toàn mới. Tuy nhiên, các mẫu iPhone phổ biến nhất chắc chắn sẽ là iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max.

Dưới đây là 6 tính năng mới sẽ được tích hợp cho iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max, theo tổng hợp từ chuyên trang 9to5Mac.

1. Khu vực Dynamic Island nhỏ hơn

Với cặp iPhone 18 Pro năm sau, khu vực Dynamic Island sẽ được thu nhỏ nhờ các thành phần Face ID được di chuyển xuống dưới màn hình. Điều này sẽ cho phép phần cắt màn hình được thu hẹp lại tối đa.

Ảnh minh họa.

Thiết kế mặt lưng hai tông màu của iPhone 17 Pro đã gây ra nhiều tranh cãi. Để giải quyết vấn đề đó, Apple đang có kế hoạch kết hợp màu sắc của các khu vực nhôm và kính để tạo ra một diện mạo liền mạch.

Các tin đồn về màu sắc của iPhone 18 Pro cho thấy Apple đang thử nghiệm các sắc thái Nâu Cà Phê, Tím và Đỏ Rượu Vang.

2. Chip A20 Pro

Mỗi năm, iPhone đều được trang bị một con chip hoàn toàn mới. Và chip A20 Pro dành cho iPhone 18 Pro được kỳ vọng sẽ là một bước tiến vượt bậc.

Ảnh minh họa.

A20 Pro sẽ là con chip đầu tiên của Apple được sản xuất bằng quy trình 2nm, cũng sử dụng công nghệ đóng gói WMCM (Wafer-Level Multi-Chip Module).

Cả hai cải tiến này sẽ dẫn đến những cải tiến vượt trội so với A19 Pro năm nay. Nhờ đó, iPhone 18 Pro sẽ vượt trội về hiệu năng, hiệu quả và các tác vụ AI.

3. Camera khẩu độ thay đổi

Cải tiến camera luôn là một trong những nâng cấp quan trọng của Apple dành cho các mẫu iPhone mới. Đối với bộ đôi iPhone 18 Pro, camera chính sẽ có khẩu độ thay đổi, cho phép kiểm soát tốt hơn độ sâu trường ảnh (DoF) trong ảnh.

4. Thời lượng pin tốt hơn

iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max cung cấp dung lượng pin lớn nhất cho iPhone từ trước đến nay và chúng đã thành công. Apple sẽ tiếp tục đáp ứng nhu cầu của người dùng bằng cách tăng dung lượng pin một lần nữa.

Một nguồn tin đáng tin cậy cho biết, iPhone 18 Pro Max sẽ dày và nặng hơn so với phiên bản tiền nhiệm. Do đó, sản phẩm sẽ chứa được viên pin lớn hơn.

5. Điều khiển Camera 2.0

Điều khiển Camera đã được ra mắt trên dòng iPhone 16 dưới dạng một nút chuyên dụng cho camera. Chúng cung cấp nhiều cử chỉ cảm ứng để điều khiển zoom, độ phơi sáng, tông màu, v.v. Nhưng nhiều người dùng thấy nút này quá phức tạp và khó sử dụng.

iPhone 17 Pro.

Apple sẽ cập nhật tính năng Điều khiển Camera trên dòng iPhone 18 với bộ tính năng được đơn giản hóa hơn. Các thành phần cảm ứng sẽ bị loại bỏ, đi kèm những thay đổi khác để mang lại trải nghiệm thân thiện hơn với người dùng.

6. Modem C2

Sau nhiều năm phát triển, Apple đã chính thức bắt đầu thay thế modem di động của Qualcomm bằng các giải pháp nội bộ của riêng mình. Modem C1 ra mắt trên iPhone 16e, sau đó C1X xuất hiện trên iPhone Air và modem C2 ​​sẽ có mặt trên iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max.

Ảnh minh họa.

Modem di động 5G của Apple đã chứng minh hiệu suất tốt, đồng thời mang lại hiệu quả và cải thiện thời lượng pin so với các tùy chọn của Qualcomm. Dự kiến, ​​modem C2 sẽ được sản xuất trên nền tảng vững chắc của modem C1 của Apple khi ra mắt trên bộ đôi iPhone 18 Pro.

Tạm kết

Chúng ta đã biết khá nhiều về iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max nhưng có lẽ vẫn còn nhiều chi tiết chưa được công bố. Chúng sẽ được tiết lộ chính thức vào mùa thu năm 2026. Từ giờ tới thời điểm đó, công chúng sẽ có cái nhìn rõ hơn.

Hiện tại, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sẽ tiếp tục mang đến những cải tiến mà người dùng mong muốn: hiệu năng tốt hơn, thời lượng pin lâu hơn, thiết kế được cải tiến và nâng cấp camera.