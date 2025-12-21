Samsung hồi sinh công nghệ từng thất bại để đối đầu iPhone 18 Pro

Một ví dụ điển hình là Touch ID đã được Apple hồi sinh trên MacBook và sau đó xuất hiện trên iPad Air cùng các mẫu máy tầm trung. Mặc dù công nghệ này có vẻ bị lu mờ khi Face ID nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường kể từ khi iPhone X ra mắt, thậm chí có trên cả iPad Pro, có thể nó sẽ trở lại trong một hình thức mới.

Samsung là công ty khai màn cho công nghệ camera với khẩu độ thay đổi.

Giờ đây, các tin đồn cho thấy một công nghệ cũ kỹ của đối thủ Samsung dường như sắp được Apple đưa trở lại khi ra mắt iPhone 18 Pro vào năm sau. Cụ thể, đó chính là công nghệ camera với khẩu độ thay đổi, vốn xuất hiện lần đầu tiên trên Galaxy S9.

Chứng kiến sự trở lại của công nghệ cũ do đối thủ lớn nhất của mình thực hiện, rõ ràng Samsung sẽ không thể ngồi yên. Để không bị tụt lại phía sau, Samsung được cho là đang thử nghiệm tính năng này trên các mẫu smartphone Galaxy tương lai. Theo Digital Chat Station trên Weibo, Samsung dự kiến sẽ áp dụng thiết kế camera với khẩu độ thay đổi, bên cạnh đó thử nghiệm mẫu Galaxy Z Fold 8 với màn hình rộng hơn nhằm cạnh tranh với iPhone gập đầu tiên.

Galaxy S9 là chiếc smartphone đầu tiên sở hữu công nghệ này.

Apple liệu có “đủ trình” để nâng tầm camera với khẩu độ thay đổi?

Samsung từng loại bỏ tính năng khẩu độ thay đổi từ sau Galaxy S20, chiếc điện thoại cuối cùng cho phép điều chỉnh khẩu độ từ ƒ/1.5 đến ƒ/2.4 để kiểm soát ánh sáng. Tính năng này không để lại ấn tượng mạnh mẽ và đã bị các hãng Android khác như Xiaomi từ bỏ. Hiện tại, Huawei là công ty duy nhất vẫn duy trì camera có khẩu độ thay đổi trên toàn bộ dòng Mate 80 và chiếc Mate X7.

Apple thường xuyên bị chỉ trích về việc sao chép các tính năng từ đối thủ. Tuy nhiên, để vượt qua các nhà sản xuất Android, Apple cần cung cấp một ống kính khẩu độ thay đổi chất lượng cao nhằm mang lại giá trị thực sự cho người dùng. Họ cần tránh lặp lại những sai lầm của Samsung, đặc biệt với nút điều khiển camera - một tính năng có thể rất hữu ích với ống kính khẩu độ thay đổi.

Apple cần áp dụng những kỹ thuật để giúp camera với khẩu độ thay đổi của iPhone 18 Pro trở nên nổi bật.

Tất nhiên, Apple có khả năng thuyết phục và chinh phục người dùng, đồng thời làm hài lòng cả đối thủ. Mọi người hoàn toàn có lý do để tin tưởng vào thành công của ống kính khẩu độ thay đổi, bởi Apple đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quay video và cần khẳng định vị thế của mình trong nhiếp ảnh. Việc cải thiện khả năng thu phóng là một thách thức, nhưng đến năm 2026, Apple cần tạo ra một dấu ấn thực sự không chỉ với iPhone gập mà còn với một camera ấn tượng.