Gần như toàn bộ thông số iPhone Fold đã bị lộ

Một loạt thông tin rò rỉ mới đây cho thấy không chỉ màn hình, mà gần như mọi chi tiết quan trọng của iPhone Fold, từ camera, nút bấm, pin cho tới màu sắc, đều đã được hé lộ.

Phần gờ camera của iPhone Fold được cho là có màu đen, bất kể màu sắc của phần còn lại của thiết bị. Ảnh: AppleInsider

Trước đó, phần lớn các tin đồn xoay quanh iPhone Fold chủ yếu tập trung vào kích thước màn hình và kiểu dáng tổng thể.

Điều này cũng dễ hiểu, bởi Apple được cho là đặc biệt thận trọng với công nghệ màn hình gập, lĩnh vực mà Samsung đã đi trước từ năm 2019.

Tuy nhiên, loạt rò rỉ mới xuất hiện trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc lại vẽ nên một bức tranh toàn diện hơn rất nhiều.

Những rò rỉ từ nguồn đáng tin cậy

Nguồn tin đứng sau là tài khoản “Instant Digital”, một cái tên không xa lạ với giới công nghệ. Nhân vật này từng nhiều lần tiết lộ thông tin chính xác về các sản phẩm Apple, và những gì được chia sẻ lần này cũng được đánh giá là hợp lý, phù hợp với triết lý thiết kế cũng như cách Apple giải quyết các bài toán kỹ thuật phức tạp.

Theo Instant Digital, iPhone Fold sẽ có những thay đổi đáng chú ý trong cách bố trí phần cứng, đặc biệt là hệ thống nút bấm. Cụ thể, các nút tăng giảm âm lượng sẽ được chuyển từ cạnh trái sang cạnh trên bên phải, trong khi nút nguồn (sleep/wake) vẫn giữ vị trí quen thuộc ở cạnh phải.

Việc dồn toàn bộ nút điều khiển sang một phía mang ý nghĩa lớn khi iPhone Fold được mở ra. Người dùng sẽ không cần phải với tay sang nửa bên kia của thiết bị để thao tác, giúp trải nghiệm thuận tiện hơn.

Đồng thời, Apple cũng tránh được việc phải dẫn các mạch điều khiển xuyên qua khu vực màn hình gập – nơi vốn rất nhạy cảm về độ bền và độ ổn định lâu dài.

Theo rò rỉ, Apple gần như để trống hoàn toàn cạnh trái của iPhone Fold. Không nút bấm, không bo mạch chủ.

Toàn bộ bo mạch chính được đặt ở phía bên phải, cho phép nửa còn lại của thân máy được dành tối đa cho màn hình và pin.

Cách bố trí này được cho là chìa khóa giúp iPhone Fold sở hữu viên pin lớn nhất mà Apple từng trang bị cho một chiếc iPhone. Đây là yếu tố cực kỳ quan trọng, bởi smartphone màn hình gập thường tiêu thụ nhiều năng lượng hơn do có diện tích hiển thị lớn.

Chiến lược này gợi nhớ đến những gì Apple được cho là đã áp dụng trên iPhone 17, khi hãng tái sắp xếp linh kiện bên trong để tạo thêm không gian cho pin.

Nếu tin đồn là chính xác, iPhone Fold có thể giải quyết một trong những điểm yếu lớn nhất của điện thoại gập hiện nay.

Về camera, iPhone Fold được cho là sở hữu hệ thống camera kép ở mặt sau, với cách bố trí nằm ngang thay vì dọc như nhiều mẫu iPhone gần đây.

Dynamic Island vẫn xuất hiện trên màn hình, nhưng có kích thước nhỏ hơn, giúp tối ưu không gian hiển thị.

Về màu sắc, thiết bị sẽ có ít nhất hai phiên bản màu, trong đó một màu được xác nhận là trắng. Tuy nhiên, điểm gây bất ngờ là cụm camera sau lại có màu đen hoàn toàn, bất kể màu thân máy là gì.

Điều này dường như đi ngược với xu hướng đồng bộ màu sắc mà Apple được cho là đang theo đuổi, đặc biệt khi hãng muốn rời bỏ phong cách hai tông màu trên dòng iPhone 17.

Một concept iPhone Fold. Ảnh: AppleInsider

Không loại trừ khả năng một phần thông tin đã bị sai lệch trong quá trình truyền đạt, hoặc màu thứ hai của iPhone Fold thực chất là màu đen và hình ảnh cụm camera đen xuất phát từ phiên bản này.

Quyết định màn hình muộn bất thường: Lợi thế về độ bền?

Một báo cáo mới từ The Elec tiết lộ Apple đang cân nhắc một quyết định quan trọng liên quan đến màn hình gập và điều đáng chú ý là quyết định này diễn ra rất muộn trong quá trình phát triển.

Theo đó, Apple đang xem xét sử dụng một lớp phim bảo vệ cao cấp phủ lên kính màn hình gập, nhằm tăng khả năng chống trầy xước và hư hại so với các mẫu điện thoại gập của Samsung và các đối thủ khác.

Đây là lớp mà người dùng trực tiếp chạm vào, đóng vai trò bảo vệ màn hình bên dưới.

Trong khi Samsung sử dụng lớp phim PET (polyethylene terephthalate) cho điện thoại gập, Apple được cho là đang cân nhắc một giải pháp khác: phim polyimide (PI) trong suốt.

Theo nguồn tin trong chuỗi cung ứng, Apple vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng, nhưng phim PI trong suốt được xem là lựa chọn có khả năng cao nhất.

Ban đầu, Apple cũng dự định sử dụng phim PET, nhưng sau đó đã xem xét lại và cân nhắc chuyển sang giải pháp cao cấp hơn.

Phim PI trong suốt có độ cứng bề mặt cao hơn, ít trầy xước hơn, mang lại lợi ích rõ rệt trong quá trình sử dụng thực tế.

Cả hai loại phim bảo vệ đều có thể đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, nhưng Apple được cho là đang tìm cách tạo ra sự khác biệt rõ ràng so với đối thủ.

Việc sử dụng phim PI trong suốt không chỉ mang tính “cao cấp” về mặt hình ảnh, mà còn đem lại lợi ích thực tế cho người dùng nhờ khả năng chống trầy xước tốt hơn.

Theo báo cáo, công ty Trung Quốc Lens Technology nhiều khả năng sẽ chịu trách nhiệm sản xuất kính màn hình gập và gắn lớp phim bảo vệ trước khi màn hình được lắp ráp hoàn chỉnh.

Màn hình trong của iPhone Fold được cho là có kích thước 7,8 inch với nếp gập gần như vô hình, trong khi màn hình ngoài khoảng 5,5 inch.

Nếu mọi tin đồn đều chính xác, iPhone Fold sẽ ra mắt cùng iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max vào mùa thu năm nay.

Dù The Elec thường có nguồn tin tốt từ chuỗi cung ứng, báo cáo này vẫn khiến nhiều người hoài nghi về khả năng Apple thực sự thay đổi công nghệ màn hình vào phút chót.

(Theo 9to5mac, AppleInsider)