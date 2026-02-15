3 nâng cấp "đáng đồng tiền bát gạo" trên cặp iPhone 18 Pro

2 mẫu smartphone cao cấp iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sẽ ra mắt vào mùa thu này và bên cạnh một loạt tính năng mới, có ba thay đổi về thiết kế sẽ xuất hiện trên cặp flagship.

#1: Màu sắc mặt lưng kính và nhôm đồng nhất

Trong số những thay đổi về thiết kế của iPhone 17 Pro, màu sắc mới đã được đón nhận nồng nhiệt, không ai phiền lòng về cụm camera trải dài hết chiều rộng mặt lưng.

Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, một quyết định thiết kế lại gây nhiều tranh cãi hơn: mặt lưng kính và nhôm hai tông màu.

May mắn thay, Apple đã có kế hoạch giải quyết vấn đề đó với iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max.

Theo nguồn tin Instant Digital (trên mạng xã hội Weibo), dòng iPhone 18 Pro sẽ có thiết kế mặt lưng kính được cải tiến, giúp giảm thiểu sự khác biệt về màu sắc giữa kính và mặt lưng nhôm. Tất cả sẽ mang lại một vẻ ngoài liền mạch, đồng nhất.

#2: Vùng Dynamic Island thu nhỏ

Các tin đồn cho hay, kích thước màn hình giữa các mẫu iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max vẫn ​​sẽ giữ nguyên như bản tiền nhiệm.

Ảnh minh họa.

Mặc dù một số báo cáo trước đây cho rằng iPhone 18 Pro sẽ có thiết kế "đục lỗ" thay vì vùng Dynamic Island tiêu chuẩn nhưng bằng chứng mới nhất lại chỉ ra rằng thiết kế Dynamic Island sẽ nhỏ hơn.

Dự kiến, khu vực Dynamic Island mới sẽ nhỏ hơn khoảng 35% trên iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Một số thành phần Face ID sẽ được di chuyển xuống dưới màn hình nhưng không phải tất cả.

#3: Màu sắc mới táo bạo

Apple đã làm một điều đáng ngạc nhiên với iPhone 17 Pro: hãng đã cung cấp các tùy chọn màu sắc táo bạo và thú vị.

3 màu dự kiến của iPhone 18 Pro.

Màu Cosmic Orange trên cặp iPhone 17 Pro đặc biệt được ưa chuộng, chứng minh rằng việc Apple chuyển hướng khỏi các tông màu cơ bản như trắng, đen và xám là một bước đi đúng đắn. Các tin đồn cũng cho thấy, công ty dự định tiếp tục cung cấp các màu sắc thú vị cho bộ đôi iPhone 18 Pro.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thêm thông tin về dòng iPhone 18 trong các tin bài tiếp theo. Mời quý độc giả đón đọc.