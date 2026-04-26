6 thiết bị hoàn toàn mới của Apple dưới thời CEO kế nhiệm Tim Cook

Ngay lập tức, các chuyên gia đã bắt đầu phân tích những đặc điểm có thể định hình kỷ nguyên của vị CEO mới. Tất cả đều đồng thuận rằng Ternus sẽ mang đến một phong cách quản lý tập trung vào thiết kế và phần cứng, khác biệt so với cách tiếp cận của Cook.

Theo nhà phân tích Mark Gurman, Apple đang phát triển sáu danh mục sản phẩm mới, dự kiến sẽ ra mắt vào năm 2026. Quá trình mở rộng hệ sinh thái của Apple có thể bắt đầu ngay trong năm nay. Các sản phẩm mới này hứa hẹn sẽ định nghĩa lại cách chúng ta tương tác với công nghệ tại nhà và trên cơ thể mình.

Dưới đây là danh sách các thiết bị hoàn toàn mới và được kỳ vọng cao mà Apple sắp ra mắt trong kỷ nguyên Ternus, bao gồm:

- Màn hình thông minh (HomePad): Dự kiến sẽ được ra mắt vào mùa thu năm nay, có thể cùng thời điểm với sự kiện ra mắt iPhone 18.

- Camera an ninh: Phụ kiện nhà thông minh này dự kiến sẽ có mặt trên thị trường vào cuối năm nay.

- Kính thông minh: Đây là sản phẩm có thể được giới thiệu vào cuối năm nay hoặc đầu năm 2027, mặc dù việc thương mại hóa có thể phải chờ đến năm 2027.

- Robot để bàn: Đây là một dự án dài hạn. Dự kiến ra mắt vào năm 2027, nhưng có khả năng robot sẽ bị lùi lại đến năm 2028 mới đến tay khách hàng.

- Mặt dây chuyền thông minh: Thiết bị đeo này đang được phát triển như một giải pháp thay thế cho AirPods và kính mắt, hoạt động đồng bộ với iPhone để xử lý các chức năng của Siri.

- AirPods tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI): Mặc dù không phải là một danh mục mới, nhưng sản phẩm này sẽ tích hợp các khả năng AI tiên tiến giúp nâng cao trải nghiệm người dùng.

Trong những năm gần đây, Apple đã âm thầm chuẩn bị cho việc chinh phục thị trường nhà thông minh. Sau nhiều năm với HomePod và Apple TV, công ty đang chuẩn bị ra mắt một loạt thiết bị phần cứng nhằm tập trung hóa việc điều khiển nhà thông minh. Màn hình thông minh có thể là sản phẩm đầu tiên trong số đó.

Mặc dù vậy, tiến độ ra mắt các sản phẩm như robot để bàn có thể gặp thách thức lớn do công ty thiếu kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Điều này đặc biệt đúng khi xem xét khoảng thời gian giữa tin đồn và việc ra mắt thực tế, như trường hợp của kính thông minh trong suốt hơn một thập kỷ qua. Mặc dù các kế hoạch của Apple có vẻ đầy tham vọng, nhưng chúng sẽ được hiện thực hóa dưới sự lãnh đạo của Ternus - người có thể sẽ ít bảo thủ hơn trong việc đổi mới.