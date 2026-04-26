Bỏ túi 5 cách dùng AI mới nhất ở Google Chrome để tối ưu trải nghiệm duyệt web

Các cải tiến mới của Google, vận hành trên mô hình Gemini 3.1, tập trung tích hợp AI trực tiếp vào Chrome để hỗ trợ tìm kiếm và xử lý thông tin. Tính năng trước mắt có trên máy tính và iOS. Trong khi đó, người dùng Android có thể kích hoạt Gemeni trên Chrome thông qua thao tác nhấn giữ nút nguồn.

Tương tác trực tiếp với nội dung web mà không cần chuyển tab

Giờ đây, khi cần tóm tắt một bài viết phức tạp hay tìm kiếm ý tưởng mới, người dùng có thể thực hiện ngay trên trang đang xem mà không cần chuyển sang tab trình duyệt khác. Với bảng bên (side panel) của Chrome, người dùng dễ dàng đa nhiệm và nhận hỗ trợ tức thì cho công việc đang thực hiện mà không cần chuyển tab.

Người dùng chỉ cần nhấp vào biểu tượng ở góc trên bên phải thẻ (tab) đang mở để bắt đầu trò chuyện cùng trợ lý AI cá nhân hóa ngay trên trình duyệt.

Bản cập nhật Gemini trên Chrome đang được triển khai cho tất cả người dùng Mac, Windows và Chromebook Plus.

Các tính năng AI mới trên Chrome có thể hỗ trợ tóm tắt nội dung văn bản dài, thực hiện các tác vụ như tạo bộ đề cương câu hỏi ôn tập cho kỳ thi, hay giải đáp nhanh các thắc mắc như “làm thế nào để biến công thức này thành món chay?”.

Đặc biệt, Chrome còn có khả năng ghi nhớ các trang web bạn từng truy cập, giúp bạn tự tin đóng bớt các tab đang lưu lại để xem sau.

Trải nghiệm trọn vẹn hệ sinh thái Google thông qua các tích hợp

Bằng cách kết nối các công cụ làm việc ngay trên trình duyệt (như Gmail, Maps, Lịch, YouTube và nhiều ứng dụng khác), Chrome giúp người dùng xử lý thông tin tức thì ngay khi vừa tìm thấy.

Giờ đây, người dùng có thể dễ dàng lên lịch họp, xem chi tiết địa điểm trên Maps hay đặt câu hỏi về video YouTube đang xem một cách nhanh chóng và thuận tiện.

Gemini trên Chrome giúp bạn dễ dàng xem các điểm chính của video YouTube.

Với khả năng tích hợp Gmail, người dùng có thể soạn thảo và gửi email mà không cần rời khỏi trang web đang truy cập. Chỉ cần mở bảng bên (side panel) và đưa ra yêu cầu gửi email. Sau khi nội dung được hoàn thiện, người dùng có thể chỉnh sửa theo ý muốn và gửi đi chỉ với một cú nhấp chuột.

Xử lý công việc nhanh hơn trên nhiều tab cùng lúc

Gemini trong Chrome có khả năng làm việc và xử lý thông tin xuyên suốt nhiều tab đang mở, giúp người dùng dễ dàng đối chiếu và tổng hợp thông tin về một giao diện duy nhất.

Ví dụ, người dùng cần lên kế hoạch cho một buổi hoạt động gắn kết đội ngũ (team building)... Chrome có thể tổng hợp tất cả các thông tin bạn tìm kiếm để đề xuất phương án tối ưu nhất.

Ngoài ra, Chrome cũng sẽ giúp người dùng lập bảng so sánh chi tiết sản phẩm giữa các trang web khác nhau, giúp việc mua sắm trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Gemini trong Chrome có thể hoạt động với ngữ cảnh của nhiều tab.

Biến đổi hình ảnh trên trang web với Nano Banana

Tính năng mới đã tích hợp trực tiếp Nano Banana 2 vào Chrome để bạn có thể chỉnh sửa hình ảnh tức thì. Tất cả những gì bạn cần làm là nhập câu lệnh vào bảng điều khiển bên cạnh để mô tả mong muốn của mình.

Nano Banana 2 sẽ thực hiện phần còn lại, chỉnh sửa hình ảnh mà không cần tải tệp lên hay mở tab mới. Chẳng hạn, với Nano Banana 2, người dùng có thể trở thành nhà thiết kế nội thất của riêng mình, tự do phối hợp các món đồ nội thất trước khi quyết định mua sắm.

Không cần sao chép, dán hay tải lại; Gemini trong Chrome sử dụng Nano Banana để chuyển đổi hình ảnh ngay trong cửa sổ trình duyệt hiện tại.

Đảm bảo an toàn với thiết kế bảo mật tối ưu

Các tính năng mới của Google được thiết kế nhằm giúp người dùng luôn giữ quyền kiểm soát, đồng thời được xây dựng trên nền tảng ưu tiên bảo mật ngay từ đầu.

Nền tảng đã huấn luyện các mô hình AI có khả năng nhận diện các mối đe dọa tiềm ẩn, chẳng hạn như tấn công chèn câu lệnh gián tiếp (indirect prompt injection), nhằm bảo vệ an toàn cho người dùng trong quá trình duyệt web.

Bên cạnh đó, các rào cản bảo vệ cũng được thiết lập thông qua việc yêu cầu xác nhận trước khi thực hiện các tác vụ nhạy cảm, như gửi email hoặc thêm sự kiện vào lịch.