Tim Cook hé lộ lý do thực sự khi rời ghế CEO ngay thời điểm này

Sau hơn một thập kỷ dẫn dắt Apple trở thành đế chế trị giá hàng ngàn tỷ USD, Tim Cook sẽ chính thức nhường lại vị trí điều hành cao nhất cho John Ternus vào ngày 1/9/2026. Tại buổi gặp mặt toàn thể nhân viên, ông Cook đã đập tan những lo ngại về sức khỏe sau những tin đồn về hội chứng run tay gần đây. Ông khẳng định bản thân đang ở trạng thái năng lượng cao nhất: "Tôi hoàn toàn khỏe mạnh và dự định sẽ gắn bó với vai trò Chủ tịch điều hành trong một thời gian dài".

CEO Tim Cook lần đầu chia sẻ lý do rời ghế nóng tại Apple.

Lý giải về việc chọn thời điểm này để rời "ghế nóng", Tim Cook nhấn mạnh rằng ông muốn tạo ra một cuộc chuyển giao hoàn hảo nhất trong lịch sử. Theo vị thuyền trưởng 65 tuổi, có 3 cột mốc quan trọng đã được chinh phục để ông yên tâm lùi về phía sau: Tài chính của Apple đang cực kỳ thặng dư, lộ trình sản phẩm mới mang tính đột phá và quan trọng nhất là John Ternus đã hoàn toàn sẵn sàng.

Về phần mình, tân CEO tương lai John Ternus đã khiến cả khán phòng bùng nổ khi tuyên bố: "Apple chuẩn bị thay đổi thế giới một lần nữa". Ternus khẳng định thiết kế vẫn sẽ là "linh hồn" và cốt lõi trong mọi sản phẩm của hãng dưới thời đại của mình.

Dù không còn trực tiếp điều hành, Tim Cook vẫn sẽ là "người cố vấn" và hỗ trợ Ternus trong các vấn đề chính sách toàn cầu. "Apple là ưu tiên hàng đầu, là bản sắc cốt lõi của tôi", ông Cook khẳng định, cam kết sẽ luôn đồng hành cùng công ty trong vai trò mới.