5 smartphone Android có tính năng mà iPhone 18 Pro vừa mới chỉ bắt kịp

Khẩu độ thay đổi cho phép người dùng tùy chỉnh lượng ánh sáng mà camera thu nhận, ảnh hưởng đến độ sâu trường ảnh và mang lại sự sáng tạo trong nhiếp ảnh. Công nghệ này đặc biệt hữu ích cho ảnh chụp nhóm, giúp nhiều chủ thể nằm trong vùng lấy nét và tạo ra những bức ảnh sắc nét hơn.

Tuy nhiên, hầu hết nhà sản xuất smartphone Android đã quyết định loại bỏ công nghệ này do chi phí và độ phức tạp của phần cứng trước khi Apple áp dụng trên iPhone 18 Pro.

Samsung Galaxy S9

Ra mắt vào tháng 3/2018, Galaxy S9 là smartphone đầu tiên trang bị khẩu độ thay đổi với hai tùy chọn f/1.5 và f/2.4. Theo Samsung, camera của thiết bị này hoạt động giống như mắt người, tự điều chỉnh theo điều kiện ánh sáng. Galaxy S9 có khả năng chụp 12 phiên bản của cùng một bức ảnh để đảm bảo độ tương phản tốt và giảm nhiễu. Camera này cũng hỗ trợ quay video siêu chậm với tốc độ 960 khung hình/giây và tích hợp nhiều tính năng thú vị như AR Emoji.

Mặc dù Samsung đã tiếp tục phát triển công nghệ khẩu độ thay đổi trên các sản phẩm như Galaxy S20 và Galaxy Note 10, nhưng chi phí và độ phức tạp đã khiến hãng từ bỏ tính năng này. Hiện tại, Galaxy S27 được đồn đoán có thể mang tính năng này trở lại, nhưng vẫn còn nhiều nghi ngờ.

Sony Xperia Pro-I

Năm 2021, Sony đã hợp tác với ZEISS để ra mắt Xperia Pro-I, smartphone duy nhất của hãng có khẩu độ thay đổi từ f/2.0 đến f/4.0. Sony quảng bá sản phẩm này với khả năng chụp ảnh thiếu sáng vượt trội và hiệu ứng bokeh đẹp mắt. Xperia Pro-I cũng là smartphone đầu tiên có khả năng quay video 4K ở tốc độ 120 khung hình/giây.

Mặc dù không đạt được kỳ vọng như mong đợi, Sony đã chuyển sang sử dụng zoom quang học liên tục với các ống kính tele di chuyển. Xperia Pro-I sở hữu màn hình OLED 6,5 inch 4K HDR, chip xử lý Qualcomm Snapdragon 888 5G, RAM 12 GB và bộ nhớ trong 512 GB, có thể mở rộng lên đến 1 TB.

Huawei Mate 50 Pro

Ra mắt vào năm 2022, Mate 50 Pro là sản phẩm đầu tiên của Huawei đi kèm khẩu độ thay đổi cho camera chính. Với Camera Ultra Aperture XMAGE, người dùng có thể lựa chọn 10 kích thước khẩu độ khác nhau. Cảm biến 50MP của máy cho phép thu sáng nhiều hơn 24% so với mẫu trước nhờ khẩu độ f/1.4. Mate 50 Pro cũng được trang bị camera tele 64 MP và camera siêu rộng 13 MP, cùng camera selfie 13 MP hỗ trợ mở khóa khuôn mặt 3D.

Huawei tiếp tục phát triển công nghệ này với các dòng sản phẩm như Huawei P60 Pro (2023) và Huawei Pura 80 Pro (2025), thậm chí đưa vào các dòng tầm trung như Nova 13 Pro.

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi đã gây chú ý với tính năng khẩu độ thay đổi, hợp tác với Leica để giới thiệu cơ chế khẩu độ hai bước trên Xiaomi 13 Ultra vào năm 2023. Tuy nhiên, sau hai năm, công ty đã loại bỏ tính năng này trên Xiaomi 15 Ultra để quay trở lại khẩu độ cố định f/1.63. Lý do cho sự thay đổi này là để giải quyết vấn đề “khoảng cách tele” và giảm trọng lượng cũng như độ dày của thiết bị.

Mặc dù không còn tập trung vào công nghệ khẩu độ thay đổi, Xiaomi vẫn quảng bá mạnh mẽ các sản phẩm camera chất lượng cao với hệ thống camera sau 4 ống kính, bao gồm camera chính 50 MP và các camera bổ sung cho góc siêu rộng và zoom quang học.

Honor Magic6 Pro

Năm 2024, Honor cũng gia nhập cuộc đua với mẫu Magic6 Pro, trang bị camera chính 50 MP với khẩu độ thay đổi từ f/1.4 đến f/2.0. Chiếc điện thoại này không chỉ tập trung vào khẩu độ mà còn tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) với hệ điều hành MagicOS 8.0, mang đến nhiều tính năng tiện ích cho người dùng. Magic Portal giúp nhận diện địa chỉ trong tin nhắn và hướng dẫn đến Google Maps, trong khi Magic Capsule cung cấp thông tin và tùy chọn liên quan trên thanh thông báo.

Magic6 Pro sở hữu màn hình OLED 6,8 inch với tần số quét 120Hz, chip Snapdragon 8 Gen 3, RAM lên đến 6 GB, bộ nhớ trong 1 TB và pin silicon-carbon 5.600 mAh hỗ trợ sạc nhanh 80W. Đáng chú ý, Honor vẫn tiếp tục phát triển công nghệ khẩu độ thay đổi với mẫu Magic7 Pro mới nhất.