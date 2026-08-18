5 máy tính bảng dưới 8 triệu đồng, màn hình to đáng mua nhất

Máy tính bảng ngày càng trở thành lựa chọn thay thế laptop trong những nhu cầu không quá nặng như học trực tuyến, đọc tài liệu, xem phim, họp online hay xử lý công việc cơ bản. Điểm đáng chú ý ở phân khúc dưới 8 triệu đồng là màn hình lớn và cấu hình khá tốt.

Một số mẫu tablet ở tầm giá này đã có tần số quét 90-120Hz, pin từ 7.040 đến 12.000mAh và thậm chí hỗ trợ kết nối 4G hoặc 5G. Tuy nhiên, mỗi thiết bị lại ưu tiên một nhóm nhu cầu khác nhau: có sản phẩm thiên về giải trí, có sản phẩm chú trọng thời lượng pin trong khi một số lựa chọn phù hợp hơn với người cần thiết bị gọn nhẹ cho học tập và gia đình.

1. Oppo Pad SE 4G

Giá bán từ: 7,99 triệu đồng

Trong nhóm này, Oppo Pad SE 4G hướng đến người dùng cần một chiếc tablet có thể sử dụng linh hoạt ngoài Wi-Fi. Máy sở hữu màn hình LCD 11 inch, độ phân giải 2.000 x 1.200 pixel và tần số quét tối đa 90Hz.

Oppo Pad SE 4G.

Bên trong là chip MediaTek Helio G100, GPU Mali-G57 MC2, kết hợp RAM 4GB và bộ nhớ trong 128GB ở phiên bản 4G phổ biến. Máy có pin 9.340mAh theo dung lượng tiêu chuẩn và hỗ trợ sạc nhanh 33W. Phiên bản LTE còn hỗ trợ nano-SIM, giúp người dùng truy cập mạng khi không có Wi-Fi. Với nhu cầu học trực tuyến, xem video, đọc báo hoặc làm việc khi thường xuyên di chuyển, đây là lợi thế thực tế hơn việc chỉ nhìn vào kích thước màn hình.

2. Xiaomi Redmi Pad 2 Pro

Giá bán từ: 7,13 triệu đồng

Nếu tiêu chí quan trọng nhất là màn hình, Redmi Pad 2 Pro sẽ chiếm ưu thế lớn nhất với màn hình 12,1 inch 2,5K và tần số quét lên tới 120Hz. Ngoài ra, màn hình còn hỗ trợ tính năng Dolby Vision - mang tới trải nghiệm giải trí sống động.

Xiaomi Redmi Pad 2 Pro.

Kích thước lớn giúp thiết bị phù hợp với việc xem phim, đọc tài liệu dạng PDF hoặc chia đôi màn hình để vừa theo dõi nội dung vừa ghi chú. Xiaomi trang bị cho máy con chip khá khỏe - Snapdragon 7s Gen 4 nên có thể xử lý tốt các tác vụ thông thường. Điểm đáng chú ý khác của máy còn là viên pin 12.000mAh, đi kèm sạc nhanh 33W, giúp người dùng thoải mái sử dụng trong thời gian dài.

3. Honor Pad X8b

Giá bán từ: 7,29 triệu đồng

HONOR Pad X8b đi theo hướng khác: thay vì chạy đua về độ phân giải, sản phẩm tập trung vào sự cân bằng giữa màn hình lớn, pin và khả năng di động. Máy có màn hình 11 inch, độ phân giải 1.920 x 1.200 pixel, tần số quét 90Hz.

Honor Pad X8b.

Điểm mạnh đáng chú ý là viên pin 10.100mAh với thời lượng siêu dài. Máy sử dụng Snapdragon 680 4G, đồ họa Adreno 610 nên có thể xử lý tốt các ứng dụng phổ biến. Với trọng lượng 499g, Pad X8b dễ cầm hơn một số tablet màn hình lớn có pin dung lượng cao.

4. Samsung Galaxy Tab A11+

Giá bán từ: 6,99 triệu đồng

Về cấu hình, Galaxy Tab A11+ có màn hình 11 inch, độ phân giải 1.920 x 1.200 pixel và tần số quét 90Hz. Máy sử dụng bộ xử lý MediaTek Dimensity 7300 nên có thể xử lý các tác vụ thông thường khá mượt mà.

Samsung Galaxy Tab A11+.

Ngoài ra, tablet còn được tích hợp dung lượng pin 7.040mAh, hỗ trợ sạc 25W, tạo lợi thế cho nhu cầu xem phim, nghe nhạc hoặc học trực tuyến liên tục. Ngoài ra, khi mua phiên bản 5G, người dùng có thể kết nối mạng di động trong khi bản Wi-Fi phù hợp hơn với người chủ yếu sử dụng tablet tại nhà hoặc văn phòng.

5. Xiaomi Redmi Pad 2 4G

Giá bán từ: 5,99 triệu đồng

Redmi Pad 2 4G là lựa chọn đáng chú ý nếu người dùng muốn sở hữu một chiếc tablet có màn hình độ phân giải cao nhưng vẫn cần kết nối mạng di động. Thiết bị sở hữu màn hình 11 inch 2,5K, độ phân giải 2.560 x 1.600 pixel và tần số quét thích ứng lên đến 90Hz.

Xiaomi Redmi Pad 2 4G.

Máy chạy chip MediaTek Helio G100-Ultra, GPU Mali-G57 MC2, tích hợp viên pin 9.000mAh, hỗ trợ sạc nhanh 18W; củ sạc đi kèm có công suất 15W. Phiên bản 4G hỗ trợ hai SIM hai sóng nên người dùng có thể truy cập Internet trực tiếp mà không cần phát Wi-Fi từ smartphone.